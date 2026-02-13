El impacto de la inflación en San Valentín: los precios del chocolate se disparan

Por Matt Egan, CNN

Los amantes del chocolate están experimentando un impacto en los precios en esta celebración del Día de San Valentín.

Los precios al consumidor del chocolate han subido un 14,4 % interanual durante el período del 1 de enero a principios de febrero, según la firma de inteligencia de mercado Datasembly.

Eso representa una aceleración significativa respecto al aumento de precios del 7,8 % durante el mismo periodo el año pasado y del 10,5 % en 2024, según la firma de investigación, que rastreó los mejores precios para más de 4.000 productos de chocolate en 57.000 tiendas en todo Estados Unidos.

Los precios más altos del chocolate reflejan los efectos persistentes de una escasez mundial en el ingrediente principal: los granos de cacao. Esa escasez, provocada en parte por cosechas deficientes debido a fenómenos meteorológicos extremos en África Occidental, hizo que los precios del cacao se dispararan a niveles impensables.

“La oferta cayó repentinamente incluso cuando la demanda se mantuvo en gran medida igual. Los precios se dispararon”, dijo David Branch, gerente de sector en el Instituto Agroalimentario Wells Fargo, en una entrevista.

África Occidental, que produce alrededor del 70 % del cacao mundial, sufrió una pérdida de suministro tal que los futuros del grano de cacao pasaron de alrededor de US$ 2.500 por tonelada métrica a mediados de 2022 a más de US$ 12.600 a fines de 2024.

“Vimos una inflación del cacao sin precedentes”, dijo Stacy Taffet, directora de crecimiento de The Hershey Company, a Kate Bolduan de CNN esta semana.

La ejecutiva de Hershey dijo que la empresa se enfoca en mantener los productos “lo más asequibles posible”, señalando que alrededor del 75 % de los productos de la empresa tienen un precio inferior a US$ 4.

La buena noticia para los consumidores (y las empresas de chocolate) es que desde entonces los precios del cacao han vuelto a la normalidad, bajando recientemente de US$ 4.000 la tonelada métrica por primera vez en años.

La mala noticia: los productos de chocolate que hay hoy en las estanterías se fabricaron con granos comprados a precios cercanos o iguales a esos niveles críticos.

“Los precios minoristas se mantienen altos porque los fabricantes de dulces compran el cacao con meses de anticipación y trabajan con inventario existente”, escribió Branch en un informe.

Los compradores del Día de San Valentín en ciertas ciudades están enfrentando aumentos de precios aún mayores en el chocolate.

Según datos de Datasembly compartidos con CNN, los precios del chocolate han subido un 17 % en Denver y Los Ángeles, mientras que en la región de Dallas-Ft. Worth se han elevado un 19 %.

Sin embargo, para los estadounidenses en general, Branch dijo que los aumentos de precios del chocolate podrían disminuir para la Pascua. Para Halloween, sospecha que los precios del chocolate comenzarán a caer debido a la reciente caída de los precios del cacao.

“El alivio minorista será lento y desigual para los consumidores”, dijo.

Branch detalló que no considera que los altos aranceles a las importaciones de Estados Unidos sean un factor principal detrás del aumento de precios del chocolate.

Después de que la asequibilidad resurgiera como un gran desafío político en noviembre pasado, el presidente Donald Trump firmó un decreto que protegía al cacao y a otros productos agrícolas no producidos en Estados Unidos de sus históricos aranceles.

“No podemos producir cacao en EE.UU., así que nos alegramos por eso”, dijo Taffet, la ejecutiva de Hershey, sobre el alivio arancelario.

El aumento de los precios del chocolate es otro recordatorio de cómo la tasa general de inflación ha disminuido desde el máximo en cuatro décadas de 2022, pero los precios de algunos artículos continúan subiendo rápidamente.

Y no es solo el chocolate. Los precios de los caramelos y chicles saltaron un 7.5 % interanual en enero, según el último informe de inflación publicado este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso es el triple de la tasa de inflación general.

El chocolate es el dulce favorito en las compras del Día de San Valentín, representando alrededor del 75 % de todos los dulces vendidos, según la Asociación Nacional de Confiteros.

Se espera que los estadounidenses gasten US $2.6 mil millones en dulces este Día de San Valentín, según estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas.

