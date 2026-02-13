La primera ministra danesa se reunirá con Marco Rubio en Munich para hablar sobre Groenlandia

Por Lauren Kent, CNN

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció que se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, donde ambos planean hablar sobre Groenlandia.

“El orden mundial que se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido increíblemente beneficioso incluso para un país pequeño como Dinamarca, ya no existe”, declaró Frederiksen a la prensa este viernes.

“Ahora es un ‘desorden mundial’, y se centrará más en la supervivencia del más apto”, indicó.

“No recomendaría nada de eso a nadie. Pero así es, y por eso Europa tendrá que ser tan fuerte como los demás”, añadió.

Sus comentarios se producen tras semanas de tensión con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump exigiera la adquisición de Groenlandia. Trump posteriormente se retractó y afirmó haber conseguido el “marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia, que aún es escaso en detalles, pero parece implicar una actualización de un acuerdo que ya existe con Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también asistirá a la reunión con Rubio en Munich, según informó un diputado groenlandés a la emisora ​​danesa DR.

La semana pasada, Francia y Canadá abrieron consulados en Nuuk, la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a su aliado de la OTAN, Dinamarca.

Jean-Noel Poirier afirmó que su nombramiento como cónsul general de Francia en Nuuk no pretendía ser una “señal” dirigida al Gobierno estadounidense, sino más bien un mensaje de amistad hacia Groenlandia y Dinamarca.

“También es una cuestión de solidaridad. Cuando necesitas amigos, solo miras atrás y ves quién está ahí. Y nosotros estamos como franceses… No es en contra, es con”, declaró Poirier a los periodistas en Nuuk.

El embajador de Francia en Dinamarca, Christophe Parisot, agregó que el consulado no es solo un símbolo, sino “algo muy concreto” para mostrar la cooperación y la alianza entre las tres naciones europeas.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, llegaron a Nuuk este viernes temprano para inaugurar oficialmente el consulado de su país con una ceremonia de izamiento de bandera.

“Canadá y Groenlandia comparten la frontera marítima más larga del mundo, así como siglos de vínculos en el Ártico”, publicó Asuntos Globales Canadá en X. “El nuevo consulado canadiense en Nuuk nos acercará aún más, fortaleciendo las alianzas de Canadá con Groenlandia y el Reino de Dinamarca.”

Groenlandia, una isla rica en recursos con una superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados, es una antigua colonia danesa y ahora un territorio autónomo de Dinamarca, situado en el Ártico.

Es el país menos densamente poblado del mundo y es tan remoto que sus cerca de 56.000 habitantes se desplazan entre ciudades en barco, helicóptero y avión. La mayoría de los asentamientos se concentran a lo largo de la costa occidental de la isla. Nuuk, la capital del territorio, es emblemática con casas de colores vivos apiñadas entre una costa irregular y montañas interiores.

Fuera de las ciudades, Groenlandia es principalmente un territorio salvaje con el 81 % de su superficie cubierta por hielo. Casi el 90 % de su población es de origen inuit y la economía del territorio ha girado durante mucho tiempo en torno a la pesca.

El territorio ocupa una posición geopolítica estratégica, situada entre Estados Unidos y Europa y sobre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico.

Sus ricos yacimientos de recursos naturales, entre los que se encuentran petróleo, gas y minerales de tierras raras, lo hacen aún más importante desde el punto de vista estratégico, especialmente ahora que China ha aprovechado su dominio de la industria de las tierras raras para ejercer presión sobre Estados Unidos. Estos minerales son cada vez más cruciales para la economía mundial, ya que son necesarios para fabricar todo tipo de productos, desde autos eléctricos y turbinas eólicas hasta equipo militar.

El tesoro mineral de Groenlandia podría ser más accesible a medida que la crisis climática derrita el hielo del Ártico, un fenómeno que también hace que las rutas marítimas del norte sean navegables durante más tiempo al año, lo que podría reconfigurar el comercio y hacer que la región sea aún más importante, a pesar de que Trump ha calificado la crisis climática como “la mayor estafa”.

