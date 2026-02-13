Nadie lo pidió: el Departamento de Justicia de Trump intensifica las recomendaciones no solicitadas en la Corte Suprema

Por John Fritze, CNN

La administración del presidente Donald Trump está interviniendo en apelaciones de alto perfil ante la Corte Suprema sin invitación a un ritmo sin precedentes, apoyando a grupos conservadores en casos que tienen que ver con armas, religión y cambio climático.

El tribunal invita regularmente al Departamento de Justicia a ofrecer su opinión sobre si se deben escuchar apelaciones, y las recomendaciones del procurador general, el principal abogado de apelaciones de la administración, han tenido durante mucho tiempo un peso especial en la Corte Suprema.

Pero la oficina del Procurador General, D. John Sauer, está utilizando la relación con mayor agresividad que antes, instando a la Corte Suprema a abordar casos de guerra cultural que se alinean con la agenda del presidente, incluso cuando el tribunal no ha solicitado la opinión del Departamento de Justicia.

El Gobierno ha intervenido en al menos cinco casos sin invitación, el más reciente de los cuales es una apelación potencialmente significativa relacionada con escuelas preescolares religiosas.

“Se está utilizando la posición única del procurador general como una forma de impulsar no solo la política y la agenda política del actual presidente, sino la agenda ideológica más amplia del Partido Republicano”, declaró Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

La Procuraduría General ha evitado en gran medida la agitación política que azota al resto del Departamento de Justicia durante el segundo mandato de Trump.

Como todos los demás en el departamento, Sauer trabaja a discreción de Trump, pero su puesto, a menudo llamado el “décimo juez”, también se ha considerado desde hace tiempo responsable ante la Corte Suprema, no solo ante la administración.

Y hasta ahora, Sauer ha logrado equilibrar con éxito estas demandas, a veces contradictorias.

El tribunal conservador, con una votación de 6 a 3, se pronunció repetidamente a favor de Trump el año pasado, respaldando a la administración el 80 % de las veces en su expediente de emergencia.

Es un récord que la secretaria de Justicia Pam Bondi se apresuró a destacar antes de una acalorada confrontación con los demócratas de la Cámara de Representantes a principios de esta semana.

“Hemos obtenido 24 fallos favorables en la Corte Suprema de Estados Unidos”, declaró Bondi ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles, antes de añadir una promesa. “Y habrá aún más”.

Pero esa doble responsabilidad puede suponer un mayor escrutinio si parece que el Procurador General se está desviando de sus prácticas pasadas hacia un territorio más político.

Cuando una apelación llega a la Corte Suprema, las partes pasan semanas presentando argumentos escritos para intentar obtener el voto de los cuatro jueces necesarios para concederla. Si bien grupos de terceros suelen presentar escritos amicus curiae para intentar influir en la decisión, es especialmente notable cuando lo hace el Procurador General, en parte por su poca frecuencia.

Los cinco escritos no solicitados presentados por la administración Trump representaron una intervención mayor que la ejercida por administraciones anteriores.

El gobierno de Biden, por ejemplo, no presentó escritos similares en casos de fondo durante cuatro años, aunque sí presentó una recomendación no solicitada en una apelación de emergencia en 2021 en un caso de pena de muerte en Oklahoma.

El gobierno de Clinton presentó cinco escritos durante ocho años de mandato, según una revisión de SCOTUSblog. Solo dos se presentaron durante el primer mandato de cuatro años de Trump.

La oficina de Sauer no respondió a una serie de preguntas de CNN sobre cómo se toma la decisión de intervenir y el proceso que se utiliza.

Sin embargo, una fuente familiarizada con el enfoque del Departamento de Justicia señaló que parecía estar funcionando: hasta la fecha, el tribunal ha aceptado las recomendaciones de la Procuraduría General en tres de los cinco casos. (Otras dos apelaciones están pendientes).

Dicha fuente enfatizó que la práctica de presentar escritos sin invitación sigue siendo extremadamente infrecuente.

“Solo en contadas ocasiones el procurador general presenta escritos amicus no solicitados en la etapa de certiorari”, escribió Patricia Millett, exasistente del procurador general y actual jueza de un tribunal federal de apelaciones, en una revista académica en 2009. “Después de todo, si el tribunal considera que las opiniones del Gobierno serían útiles para su decisión, las solicitará”.

La credibilidad del departamento, escribió Millett entonces, “depende, en gran parte, de la aplicación sistemática de criterios extremadamente selectivos y exigentes antes de pedirle al tribunal que ejerza su jurisdicción”.

En su informe no solicitado más reciente, el Departamento de Justicia instó a fines de enero a la Corte Suprema a que acepte una apelación relacionada con una ley de Colorado que requiere que los centros preescolares inscriban a los niños independientemente de su raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y otros factores.

La Arquidiócesis de Denver está impugnando dicha ley.

La iglesia, representada por la firma de interés público religioso Becket, desea recibir financiación pública para sus escuelas preescolares católicas, pero se niega a admitir a estudiantes de familias que no comparten la oposición de la iglesia al matrimonio igualitario y a quienes se identifican como transgénero.

En la presentación, Sauer advirtió que las opiniones de tribunales inferiores que apoyan la ley de Colorado podrían obstaculizar el ejercicio religioso en gran parte del país.

La Corte Suprema, de tendencia conservadora, ha fallado repetidamente a favor de grupos religiosos en los últimos años en casos similares, al considerar que dichas leyes discriminan efectivamente contra la religión y violan la Primera Enmienda.

Para justificar la intervención de la administración, Sauer dijo al tribunal que Estados Unidos tenía, en parte, un “interés sustancial en la preservación del libre ejercicio de la religión”.

Para Becket, que ha defendido con éxito numerosos casos religiosos ante el Tribunal Supremo, el informe de la administración Trump fue enorme: una confirmación de su argumento de que los jueces deberían conceder su apelación.

“Al mirar en retrospectiva algunos de los casos pasados ​​que presentaron, creo que la gran mayoría de ellos terminan yendo a la corte”, señaló Nick Reaves, un asesor principal de Becket, sobre la decisión del Departamento de Justicia de presentar una apelación, conocida como una petición de certiorari en el lenguaje legal.

“El Procurador General sabe qué constituye una buena petición y sabe cuándo es importante que el tribunal intervenga en un asunto”, agregó Reaves.

El tribunal decidirá si escuchará el caso a finales de este año.

Sauer también presentó un escrito no solicitado en un importante caso de la Segunda Enmienda, relacionado con una ley hawaiana que prohíbe portar armas en propiedades privadas sin la aprobación explícita del propietario.

La administración Trump instó a la Corte Suprema a que asumiera el caso y fallara en contra de Hawai, alegando que la ley estatal “elimina funcionalmente” el derecho general de la Segunda Enmienda a portar armas de fuego en público.

Después de que la Corte Suprema estuvo de acuerdo con esa recomendación, Bondi promocionó la participación de la administración en una publicación en las redes sociales.

“Como dije poco después de asumir el cargo, la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase”, escribió en X. “Mi Departamento de Justicia seguirá siendo el más partidario de la Segunda Enmienda de la historia”.

La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en enero y la mayoría de los jueces se mostraron dispuestos a derogar la ley. Se espera una decisión para finales de junio.

Algunos de los casos que la administración ha presentado por su cuenta son mucho menos controvertidos.

Uno de ellos se refería a una demanda incipiente de un preso contra funcionarios de prisiones federales, que casi con seguridad habría atraído la atención del Departamento de Justicia de haber sido permitida.

Otro se refería a un preso de Alabama condenado a muerte, un caso que podría tener implicaciones directas para la capacidad del Gobierno federal de ejecutar a reos en el corredor de la muerte federal.

Pero otros casos tratan cuestiones de importancia nacional.

En septiembre, la administración intervino en una importante apelación ambiental que trataba sobre si los Gobiernos locales podían demandar a los productores de combustibles fósiles por daños causados ​​por el cambio climático.

El Departamento de Justicia instó a la Corte Suprema a que asumiera el caso y revocara una decisión del máximo tribunal de Colorado que permitió que el litigio contra Suncor Energy y Exxon Mobil siguiera adelante.

En su escrito ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia advirtió que, sin intervención, “todas las localidades del país podrían demandar esencialmente a cualquier persona en el mundo por contribuir al cambio climático global”.

La Corte Suprema podría anunciar dentro de unas semanas si escuchará esa apelación.

John Elwood, un veterano abogado de apelaciones, contó siete escritos de este tipo presentados por la administración Trump, incluidos dos que se presentaron en casos de emergencia.

“En términos absolutos, las cifras siguen siendo bajas”, escribió Elwood en el blog de la Corte Suprema esta semana. “Pero en relación con la práctica histórica, el aumento es significativo. Un mecanismo que antes se usaba con moderación ahora se está implementando con cierta regularidad”.

Pero William Jay, un veterano abogado de apelaciones que trabajó en la oficina del procurador general y fue secretario del juez Antonin Scalia, indicó que puede haber una razón más práctica por la cual la administración Biden tenía menos probabilidades de presentar escritos no solicitados que Trump: la administración demócrata probablemente razonó que tenía que ser más selectiva sobre los casos que instaba a la corte conservadora a escuchar.

Es posible que el Departamento de Justicia de Biden haya presentado menos “no porque fuera reacio a presentar escritos amicus”, razonó Jay, “sino porque no quería que esos casos fueran decididos por la actual Corte Suprema”.

