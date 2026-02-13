Por qué la ofensiva inmigratoria de Trump no impulsa la contratación

Por Elisabeth Buchwald, CNN

A primera vista, la apuesta de la administración Trump con la inmigración y el empleo parece una simple cuestión matemática: si una franja de trabajadores es expulsada del país, los empresarios tendrán que recurrir a los recursos humanos que todavía están en Estados Unidos para cubrir esos puestos.

Pero eso no es lo que está sucediendo. Los trabajadores estadounidenses, ciudadanos o no, están viendo un crecimiento salarial más lento, menos vacantes y una tasa de desempleo más alta.

Resulta que hay muchos factores complicados que mantienen a los estadounidenses desempleados al margen. El principal de ellos es la menor demanda general que se deriva de la expulsión de personas de Estados Unidos y la prohibición de la entrada de nuevos inmigrantes.

“En el primer año del presidente Trump en el cargo, todo el crecimiento del empleo fue para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, mientras que el crecimiento disminuyó para nacidos en el extranjero”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, a CNN en un comunicado.

Un millón de nuevos empleos se destinaron a trabajadores nativos, mientras que el empleo extranjero disminuyó en 100.000 durante el primer año de Trump, según datos del Departamento de Trabajo.

“El presidente sigue cumpliendo su promesa de priorizar a los trabajadores estadounidenses”, declaró Rogers.

El año pasado, entre 200.000 y más de un millón de inmigrantes en Estados Unidos dejaron de trabajar, según diferentes análisis de datos de la Oficina del Censo.

El descenso se produjo a medida que la administración Trump intensificaba las deportaciones y organizaba redadas en todas partes, desde fábricas de automóviles hasta estacionamientos de Home Depot, en busca de personas que habían entrado al país ilegalmente.

Pero a medida que los inmigrantes abandonaron la fuerza laboral, la tasa de desempleo de los estadounidenses nativos no disminuyó.

De hecho, la tasa se disparó al 4,7 % en enero, desde el 4,1 % del año anterior, según el informe de empleo del miércoles. Esto no solo supera índice general de desempleo del 4,3 %, sino también el 4,6 % para los trabajadores nacidos en el extranjero.

Mientras tanto, las ganancias horarias promedio de los trabajadores del sector privado en enero aumentaron más lentamente que el año pasado.

Expulsar a gente del país dio como resultado menos trabajadores y menos personas dispuestas a comprar los bienes y servicios que ellos producían, indicó Stan Veuger, miembro sénior del American Enterprise Institute, de tendencia conservadora.

“A medida que disminuye la inmigración neta y aumentan las deportaciones, no solo se pierden trabajadores, sino también personas en el sector de la demanda”, declaró Veuger a CNN. “Se pierden clientes de las empresas que contratan trabajadores”.

Incluso cuando los puestos de trabajo no se eliminan por completo debido a la ofensiva inmigratoria, eso no significa más empleo para las personas que quedan.

En algunos sectores, los trabajadores nativos no necesariamente se apresuran a buscar trabajo, incluso si actualmente están desempleados, manifestó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM.

“Los inmigrantes están dispuestos y son capaces de realizar trabajos que la inmensa mayoría de nuestra población nativa simplemente no está dispuesta a hacer”, afirmó.

La agricultura, por ejemplo, depende de una fuerza laboral mayoritariamente extranjera. Casi una cuarta parte de todos los trabajadores agrícolas en 2023 eran inmigrantes sin autorización para residir en el país, según un análisis publicado el año pasado por el Pew Research Center.

“Se trata de una mezcla de preferencias, habilidades y educación avanzada entre la población nativa que va en contra de las ideas simplificadas sobre la creación de escasez artificial a través de la oferta laboral que automáticamente prefiere a los trabajadores nacidos en el país”, explicó Brusuelas a CNN.

Los aranceles también están teniendo un impacto en el empleo.

“La política comercial de Trump, y aún más importante, la incertidumbre en torno a ella, están ejerciendo una presión a la baja sobre esas industrias”, comentó Wendy Edelberg, investigadora principal de la Brookings Institution, de tendencia de derecha.

Dada la frecuencia con la que Trump cambia las tasas arancelarias, los empleadores se han mostrado reacios a contratar más trabajadores.

En algunos campos también han tenido que recurrir a despidos, en parte debido al gasto adicional de los aranceles.

El sector manufacturero se ha visto especialmente afectado durante el último año, con el despido de casi 100.000 trabajadores.

Las empresas han tenido que pagar más por materias primas como el acero y el aluminio, que están sujetas a aranceles del 50 %. También han visto a los clientes posponer sus pedidos debido al aumento de los costos.

Los trabajadores estadounidenses nativos también se enfrentan a empleadores que buscan soluciones automatizadas, como IA, para lidiar con todas esas presiones.

El afán por mejorar la productividad con IA es en parte responsable de las dos rondas de despidos masivos de Amazon en los últimos meses. Y no es la única empresa.

En el Libro Beige de la Reserva Federal, una colección de anécdotas empresariales reunidas por los 12 bancos regionales, la Reserva Federal de Boston llamó la atención sobre una empresa de servicios de TI que “pausó sus planes de contratación porque estaba considerando utilizar IA en su lugar”.

La Reserva Federal de Atlanta observó un impacto aún más generalizado, diciendo que “varios contactos describieron la aceleración del uso de IA para aumentar la productividad y gestionar el número de empleados”.

