Rusia confirma que proveerá “asistencia material” a Cuba: qué otros países ya lo hicieron y con qué

Por Anna Chernova, CNN en Español

Rusia prometió brindar “asistencia” a Cuba en una declaración realizada por el Ministerio de Exteriores este viernes, sin especificar en qué consistirá exactamente.

“Sin duda, estamos en solidaridad con Cuba y la ayudaremos, incluida la asistencia material. Esto ya se está haciendo”, dijo el viceministro de Exteriores, Sergey Ryabkov, a la agencia estatal TASS.

Según Ryabkov, este esfuerzo ya está en marcha y Moscú está haciendo “todo lo que está en su poder” a pesar de la “intensa presión” de Washington sobre La Habana.

Un día antes, el portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, había dicho en una rueda de prensa que Moscú estaba analizando opciones para apoyar a Cuba, sin dar detalles.

Cuba enfrenta una grave crisis energética marcada por agudas carencias de petróleo, diésel y especialmente combustible para aviones, tras el cese de los suministros de petróleo de Venezuela y México debido a la presión de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero.

El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel reprocha al de Estados Unidos por las presiones contra la isla y ha dicho que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando sea sin presiones.

Además, La Habana ha agradecido el apoyo de otros países.

En México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que mantendrá su apoyo a Cuba por solidaridad con su población.

A principios de esta semana, México envió a Cuba dos barcos con 814 toneladas de ayuda humanitaria. Estas embarcaciones llegaron a la isla este jueves. Una de ellas llevaba 536 toneladas de alimentos como leche líquida, arroz, frijol, atún, sardinas y aceite vegetal, así como productos de higiene personal. La otra transportaba 277 toneladas de leche en polvo.

En su cuenta de X, Díaz-Canel agradeció a Sheinbaum por estos envíos.

México prevé seguir con este tipo de respaldo, al tiempo que, según Sheinbaum, está haciendo gestiones diplomáticas para poder continuar con sus envíos de petróleo a Cuba sin sufrir represalias de Estados Unidos.

A finales de enero, el gobierno del presidente Donald Trump anunció un decreto para imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba de forma directa o indirecta, con el argumento de que la isla es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La Habana rechaza este señalamiento.

También este jueves, el gobierno de Chile informó que ayudará a Cuba. Dijo que hará una aportación al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para apoyar en la respuesta a lo que describió como una “catástrofe humanitaria”.

De acuerdo con la Cancillería de Chile, se prevé que estos recursos financien intervenciones para la provisión de agua, la atención médica y la nutrición de menores de edad.

El presidente Gabriel Boric dijo en su cuenta de X que el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba “es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”.

Tras la captura de Maduro en Venezuela y el incremento de las presiones de Estados Unidos sobre Cuba, la isla ha visto disminuido el apoyo de algunos de sus aliados en América Latina. Nicaragua prohibió la entrada al país a ciudadanos cubanos sin visa, mientras que Guatemala anunció el fin de su acuerdo con La Habana para recibir los servicios de médicos cubanos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Anabella González, Uriel Blanco y Germán Padinger, de CNN, y de la agencia EFE.