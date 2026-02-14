El brasileño Lucas Pinheiro Braathen gana el oro en eslalon gigante y hace historia para Sudamérica en los JJOO de Invierno

Por Aleks Klosok y Thomas Schlachter, CNN

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia al ganar la medalla de oro en el eslalon gigante masculino este sábado.

Fue la primera vez que un atleta sudamericano gana una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno y el ganador del oro aún no lo ha asimilado.

“No puedo comprender la realidad, ahora mismo”, dijo Pinheiro Braathen tras su victoria. “Solo intento expresar con palabras alguna emoción, aunque sea absolutamente imposible”.

El joven de 25 años espera que su medalla inspire a la próxima generación a seguir sus pasos.

“Espero poder inspirar a algunos jóvenes a que, a pesar de su ropa, su apariencia, su origen, puedan seguir sus sueños y ser quienes realmente son. Porque esa es la verdadera fuente de la felicidad en la vida”, indicó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Pinheiro Braathen en redes sociales por su increíble logro.

“Por primera vez, nuestro país ha subido al podio en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La medalla ganada por Lucas Pinheiro Braathen en el eslalon gigante quedará grabada para siempre en la historia del deporte brasileño en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026”, declaró Lula.

“Este resultado sin precedentes demuestra que el deporte brasileño no tiene límites. Refleja talento, dedicación y el trabajo continuo para fortalecer el deporte en todas sus dimensiones. Felicitaciones, Lucas Pinheiro, y a todo el equipo involucrado en este logro histórico, que inspira a las nuevas generaciones y amplía los horizontes del deporte nacional”, escribió el presidente.

Pinheiro Braathen tomó una clara ventaja en la segunda manga, liderando por 0,95 segundos sobre su mayor oponente, el favorito antes de la carrera, Marco Odermatt.

Pero bajar la pendiente y terminar la carrera es más fácil decirlo que hacerlo.

El joven de 25 años logró mantener la calma mientras maniobraba su descenso, superando finalmente a Odermatt por un total de 0,58 segundos en las dos mangas.

Odermatt se llevó la medalla de plata, con su compatriota suizo Loïc Meillard terminando tercero.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.