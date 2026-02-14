El control de armas es popular en Canadá. Entonces, ¿por qué un importante programa de recompra genera críticas?

Por Max Saltman, CNN

El mortal tiroteo masivo en una escuela de Columbia Británica se produjo en un momento en que las autoridades canadienses se enfrentan a importantes obstáculos para poner en marcha un programa nacional de recompra de armas de fuego que se ve entorpecido por complicaciones prácticas y logísticas.

Canadá ya cuenta con leyes de armas mucho más estrictas que Estados Unidos, y los tiroteos masivos son extremadamente raros. El Gobierno presentó importantes reformas y prohibiciones sobre las armas de asalto después de que el país sufriera el peor tiroteo de su historia en 2020, cuando un hombre que se hacía pasar por policía mató a 22 personas en el norte de Nueva Escocia.

En enero, Canadá comenzó a implementar una de esas reformas: un programa muy esperado y muy debatido para compensar a los propietarios de armas del país por sus armas de fuego, ahora prohibidas. Sin embargo, el programa de recompra ha sufrido retrasos de años y la oposición de la Policía, autoridades provinciales y los propietarios de armas.

En septiembre, se filtró un audio del ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree, responsable de implementar la legislación, en el que cuestionaba la capacidad de los Departamentos de Policía para hacer cumplir la recompra. Anandasangaree dijo posteriormente que la grabación se había realizado sin su conocimiento y que sus comentarios eran “erróneos”.

Según un marco presentado el mes pasado, los canadienses que posean cualquiera de las 2.500 marcas y modelos prohibidos de armas de asalto tienen hasta el 31 de marzo para inscribirse para entregar sus armas y, posiblemente, recibir dinero a cambio.

Si se inscriben después de esa fecha, los propietarios de armas no recibirán ninguna compensación, pero tendrán que entregar sus armas o desactivarlas de forma permanente antes del 30 de octubre de 2026, o se arriesgarán a incurrir en responsabilidad penal por posesión ilegal de un arma de fuego prohibida.

Lo que complica la recompra es el hecho de que Canadá tiene muchas armas, más de las que el programa por sí solo puede recoger. El Gobierno federal estima que tiene fondos para comprar 136.000 armas de fuego, pero Canadá tiene aproximadamente 2 millones de armas registradas y 10 millones sin registrar, según un comunicado de 2017 de Small Arms Survey, un grupo de investigación independiente con sede en Suiza.

“Canadá en realidad tiene una tasa bastante alta de posesión de armas civiles en comparación con cualquier otra democracia avanzada”, dijo Blake Brown, experto en control de armas y profesor en la Universidad St. Mary’s en Nueva Escocia.

Brown explicó que la recompra ha avanzado “muy lentamente”, en algunos casos debido a la oposición de los propietarios de armas, a pesar del apoyo generalizado al control de armas entre los canadienses.

“Según las encuestas, casi siempre hay un apoyo muy fuerte a un mayor control de armas”, señaló Brown. “Pero es un tema político. El Partido Conservador de Canadá, en su forma actual, se ha alineado con muchas de las posturas de los propietarios de armas del país”.

Uno de esos propietarios es Rod Giltaca, CEO de la Coalición Canadiense por los Derechos a las Armas de Fuego, un grupo que se presenta como “el lobby de armas de Canadá”. Giltaca dijo a CNN que, aunque apoya firmemente las estrictas regulaciones de licencias en Canadá, considera que el programa de recompra excede los límites.

“No estamos en contra de la regulación”, dijo Giltaca. “Solo queremos asegurarnos de que esas regulaciones tengan un efecto demostrable en la seguridad pública, y si solo están para castigar a los propietarios de armas que cumplen la ley, entonces deberían retirarse”.

“Hay una cultura de armas muy arraigada en Canadá”, continuó Giltaca. “Y mientras eso no se vea interrumpido por razones políticas frívolas, estoy a favor de la regulación”.

La recompra también ha encontrado resistencia en el oeste de Canadá. La provincia de Alberta ha dicho que no participará en la recompra y ha prohibido que sus fuerzas policiales participen. Saskatchewan y Manitoba también han dicho que no participarán.

“Fuimos claros desde el principio”, dijo Teri Bryant, jefa de Armas de Fuego de Alberta, quien habló con CNN al margen de una feria de armas el fin de semana.

“No íbamos a participar en este plan”, dijo Bryant. “Y han tenido seis años: si realmente pensaban que esto era tan importante, habrían establecido algún tipo de mecanismo”.

En un comunicado a CNN, el Ministerio de Seguridad Pública dijo que, ante la ausencia de aprobación provincial y cooperación policial, el Gobierno federal enviará “unidades móviles de recolección” (MCU) para recuperar las armas de fuego prohibidas de sus propietarios.

“La decisión de las fuerzas policiales locales de no administrar la recolección de armas de fuego no impedirá que el Gobierno federal las recoja a través de estas MCU”, dijo el portavoz Simon Lafortune.

Sin embargo, Bryant afirmó desconocer cómo funcionarán estas MCU en Alberta.

“Esas unidades móviles de recolección necesitarían una licencia de agente de incautación de nuestra parte”, dijo Bryant. “No han solicitado una”.

En otras partes del país, algunos Departamentos de Policía todavía debaten si unirse o no al programa de recompra, y algunos han dicho abiertamente que no participarán.

Cuatro días después del tiroteo en Tumbler Ridge, el Departamento de Policía de Kingston, Ontario, anunció que la ciudad no recolectaría ni almacenaría armas prohibidas para el programa, citando una recomendación de octubre de la Asociación de Jefes de Policía de Ontario (OACP, por sus siglas en inglés).

José Couto, portavoz de la OACP, dijo a CNN que la principal preocupación de la Policía en Canadá son las armas de fuego que no son propiedad de canadienses con licencia, generalmente armas que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos.

Eso incluye algunas de las armas utilizadas en el tiroteo masivo de 2020 que llevó al Gobierno de Canadá a adoptar la recompra. Tres de las armas usadas en la masacre fueron introducidas ilegalmente desde Maine. El atacante también poseía ilegalmente otra arma que utilizó, un modelo de rifle ahora prohibido y sujeto a la ley de recompra.

En un comunicado a CNN, Simon Lafortune, del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la recompra “es solo una parte del enfoque amplio e integral de nuestro Gobierno para combatir el crimen en todo Canadá y garantizar la seguridad de todos los canadienses”, y señaló otras leyes propuestas por el Gobierno progresista para eliminar el contrabando de armas y endurecer las leyes de fianza.

“Nuestra prioridad es mantener seguras a las comunidades retirando de circulación las armas de asalto, combatiendo el contrabando de armas en la frontera e invirtiendo en la Policía y en programas comunitarios que previenen el crimen con armas de fuego desde el principio”, dijo Lafortune.

Pero algunos expertos en violencia armada todavía son cautelosos a la hora de respaldar el programa. Jooyoung Lee, sociólogo de la Universidad de Toronto, declaró a CNN que los programas de recompra anteriores en otros países han tenido “un efecto mínimo o nulo en las tasas de delitos violentos”.

“Entiendo la reticencia de la Policía a hacer cumplir estas cosas”, dijo Lee. “Es muy evocador porque la gente ve todas estas armas (recolectadas) y asume: ‘Bien, ahora hay muchas menos armas en las calles’. Entonces, ¿por qué no estamos todos más seguros?”

“El problema está en las redes sociales”, continuó Lee. “Las personas que participan en estos programas son muy poco propensas a ser quienes suministran o canalizan armas hacia redes clandestinas y hacia las manos de quienes cometen delitos”.

Sin embargo, los estudios han demostrado que los programas de recompra representan descensos significativos en los tiroteos masivos. Ese es un punto que enfatiza Wendy Cukier, presidenta de la Coalición para el Control de Armas. Cukier ha abogado por leyes de armas más estrictas en Canadá desde la masacre de 1989 en la École Polytechnique de Montreal.

Dijo a CNN que la recompra no pretende ser una solución total al uso delictivo de armas en Canadá, sino disuadir tiroteos masivos como el de Tumbler Ridge.

“La recompra está dirigida a abordar un problema muy específico”, dijo Cukier, “y es que los canadienses no creen que los civiles deban tener acceso a armas de fuego semiautomáticas de estilo militar, punto”.

En cuanto al efecto sobre los propietarios legales de armas, Cukier señaló estadísticas que muestran que alrededor de la mitad de las armas de fuego utilizadas en homicidios en Canadá fueron obtenidas legalmente, al menos inicialmente.

“Nuestra posición básica es siempre que ninguna legislación puede prevenir todas las tragedias”, dijo Cukier. “Se trata realmente de gestión de riesgos. Los países que tienen leyes de armas más estrictas tienden a tener menos de estos incidentes y tasas más bajas de homicidios con armas de fuego, al menos si se observa a los países industrializados”.

