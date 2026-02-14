Obama compara el “comportamiento fuera de control” de ICE en Minnesota con dictaduras

Por Veronica Stracqualursi, CNN

El expresidente Barack Obama criticó la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota calificándola de peligrosa, y afirmó que “el comportamiento deshonesto” es similar al que “hemos visto en países autoritarios” y “en dictaduras”.

Los comentarios, realizados en una amplia entrevista publicada este sábado con el podcaster liberal Brian Tyler Cohen, son el último ejemplo de cómo el expresidente reniega de su estrategia de larga data de minimizar su presencia pública para permitir el surgimiento de la próxima generación de demócratas. Deliberadamente, adoptó un papel secundario durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Obama, quien previamente había criticado el despliegue de agentes federales en ciudades de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, calificó las acciones de los agentes de inmigración en Minnesota como “muy preocupantes y peligrosas”.

La amplia operación de control migratorio llevada a cabo en Minnesota, en la que participaron aproximadamente 3.000 agentes federales, ha quedado plasmada en numerosos vídeos que muestran las tácticas agresivas de los agentes federales y sus enfrentamientos con la población.

“Es importante que reconozcamos el carácter sin precedentes de lo que estaba haciendo el ICE en Minneapolis y St. Paul, la forma en que se desplegaron los agentes federales —agentes del ICE— sin directrices claras ni formación, sacando a la gente de sus casas… lanzando gases lacrimógenos a multitudes que simplemente estaban allí, sin infringir ninguna ley”, dijo Obama.

Añadió que los ciudadanos estadounidenses deberían ser reconocidos por participar en “protestas pacíficas y sacar a la luz sobre un tipo de comportamiento que, en el pasado, hemos visto en países autoritarios y en dictaduras, pero que no hemos visto en Estados Unidos”.

Las muertes de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en enero, a manos de agentes de control migratorio en Minneapolis provocaron indignación en la ciudad y en todo el país. El Gobierno de Trump anunció esta semana que pondrá fin a su campaña de varios meses contra la inmigración en Minnesota.

Obama, quien escribió una columna en enero diciendo que la muerte de Pretti debería ser “una llamada de atención” sobre el hecho de que los valores fundamentales de Estados Unidos están “bajo ataque”, elogió la respuesta de los manifestantes en Minnesota.

Los manifestantes han adoptado en gran medida una estrategia de desobediencia civil en Minnesota, que ha incluido alertar a sus comunidades de la presencia de agentes de inmigración utilizando silbatos, bocinas de automóviles y gritos, y grabando los encuentros con los agentes.

“Ese tipo de comportamiento heroico y sostenido en condiciones climáticas bajo cero por parte de gente común es lo que debería darnos esperanza”, dijo Obama en la última entrevista.

La entrevista fue la primera de Obama desde que, a principios de este mes, la cuenta de redes sociales de Trump publicara y luego eliminara un video racista que representaba al expresidente y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una selva. Cohen, al mencionar el video, preguntó a Obama cómo puede Estados Unidos revertir el declive del discurso civil.

Aunque Obama no se refirió directamente a la publicación de Trump, dijo: “Hay una especie de espectáculo de payasos que tiene lugar en las redes sociales y en la televisión”, y añadió que las personas “que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la propiedad y respeto” ahora parecen no mostrar “ninguna vergüenza al respecto”.

Trump se ha negado a disculparse por el video y atribuyó el error a un miembro de su equipo y asegurando que no vio los fotogramas finales que contenían el contenido ofensivo.

“Creo que es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran este comportamiento profundamente preocupante”, afirmó Obama. “Es cierto que llama la atención. Es cierto que es una distracción”.

Argumentó que Estados Unidos puede restaurar “las normas, el Estado de derecho [y] la decencia” diciendo “basta”, algo que, según él, ahora “se está viendo en todos los ámbitos”.

