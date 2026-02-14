Realizan un gran operativo policial cerca de la casa de Nancy Guthrie

Por CNN

Las autoridades llevaron a cabo este viernes por la noche un operativo relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, en una residencia cercana a su casa, según informó el departamento del sheriff.

Más de una docena de vehículos, incluidos los del SWAT y los forenses, fueron vistos en el lugar.

Un área donde las fuerzas del orden estaban realizando actividades relacionadas con la investigación de Guthrie ha sido reabierta, según un productor de CNN en el terreno.

Los investigadores también abandonaron la escena, casi cuatro horas después de llegar al sitio, aproximadamente a tres km de la casa de Guthrie.

El departamento del sheriff comunicó el viernes por la noche que se estaba realizando actividad en una residencia cercana al lugar, y agregó que “debido a que esta es una investigación conjunta, a pedido del FBI, actualmente no hay información adicional disponible”.

La actividad policial nocturna en una casa a menos de tres km de la casa de Nancy Guthrie sugiere que los investigadores están siguiendo “una pista bastante buena”, según el agente especial retirado del FBI y colaborador de CNN para las fuerzas del orden, Steve Moore.

La operación, sotuvo Moore a Elex Michaelson de CNN, parecía estar “motivada por una investigación más que por una reacción”, una posible indicación de que las autoridades habían obtenido información que consideran importante, añadió Moore.

“Cuando se forma una fila de 20 vehículos federales, además de todos los camiones de equipo, esta fue una operación planificada previamente”, señaló Moore.

Basándose en su experiencia, indicó que los investigadores creen que la información “es lo suficientemente importante como para obtener una orden judicial, para ilusionar a la gente y para invertir mucha energía y esfuerzo. Deben creer que es una pista bastante buena”.

A pesar de toda esta actividad reciente alrededor de la desaparición de Nancy Guthrie, los funcionarios aún no han identificado su ubicación ni la identidad de su secuestrador, según una fuente policial de CNN.

Los agentes han recuperado varios guantes como parte de la investigación, y el más cercano se encontró aproximadamente a tres kilómetros de la casa de Nancy Guthrie, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

Los investigadores también encontraron ADN, aunque se desconoce a quién pertenece. El departamento no ha indicado dónde se halló, pero confirmó que provenía de alguien ajeno a las relaciones cercanas de Guthrie.

Las pruebas que requieren análisis forense se están enviando al mismo laboratorio externo que se utilizó desde el inicio de la investigación para mantener la coherencia, según informó el departamento del sheriff.

El video de la cámara del timbre de la casa de Guthrie, recuperado por el FBI, ha proporcionado hasta ahora a los investigadores las “pistas más importantes que hemos tenido”, declaró una fuente relacionada con el caso a CNN.

Tras publicar el video que muestra a un hombre en la puerta principal de Guthrie, las autoridades recibieron casi 5.000 llamadas en cuestión de horas, añadió la fuente. Cientos de investigadores están revisando las pistas.

Las autoridades hacen un llamado al público para obtener cualquier evidencia que pueda ayudar a resolver el caso.

Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información o pistas a que se comunique con el FBI al 1-800-CALL-FBI, 88-CRIME, 520-351-4900 o tips.fbi.gov.

Harvey Levin, fundador de TMZ, afirma que el medio recibió una tercera carta de una persona que afirma conocer la identidad de quien secuestró a Nancy Guthrie y que ahora quieren la recompensa completa de US$ 100.000 del FBI en bitcoin

En la carta, la persona le dijo a TMZ que no confía en el FBI y que es por eso que está utilizando el medio como intermediario, declaró Levin a Erin Burnett de CNN.

La persona señaló que quiere una fracción de un bitcoin con un valor de US$ 50.000 por adelantado y que le proporcionarían “el nombre del individuo principal” e información de seguimiento, informó Levin.

“También dice que no tocará los US$ 50.000 hasta que se haga un arresto y una vez que eso suceda, podrán depositar los otros US$ 50.000 y él tomará el dinero”, transmitió Levin.

La carta también incluía algunas “referencias siniestras a Nancy”, indicó Levin.

