Muere en Gaza destacado combatiente en ataque aéreo en medio de repunte de la violencia, según medios controlados por Hamas

Por Ibrahim Dahman, Eyad Kourdi y Tim Lister, CNN

Un combatiente de alto rango en Gaza murió este domingo en un ataque aéreo israelí, según la televisora Al Aqsa, controlada por el grupo extremista Hamas.

Sami al-Dahdouh —miembro del grupo Yihad Islámica— murió en Gaza.

No hubo confirmación del ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Video desde Gaza mostró la procesión fúnebre de al-Dahdouh.

En total, 11 personas murieron en Gaza este domingo, según el portavoz de Defensa Civil, Mahmoud Basal, una cifra marcadamente superior al promedio diario reciente. Decenas resultaron heridas como resultado de los ataques israelíes, dijo en un comunicado.

Uno de los fallecidos fue el hijo de un destacado operativo de Hamas, Muhammad Abu Askar, quien a su vez murió hace un año. Iyad Abu Askar murió durante la noche cuando una tienda para personas desplazadas fue alcanzada cerca del campamento de Jabalia, en el norte de Gaza, según su familia.

El aumento de los ataques israelíes ocurre días antes de la primera reunión programada de la Junta de Paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que Israel se sumó oficialmente durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington la semana pasada.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, dijo que Israel cometió una “masacre al atacar a personas desplazadas en sus tiendas, en una grave violación del acuerdo de cese del fuego”.

El viernes, el jefe militar de Israel, Eyal Zamir, dijo que las Fuerzas Armadas están “controlando las puertas de Gaza y despejando sistemáticamente la zona de infraestructuras terroristas”.

“Recientemente matamos a muchos terroristas, entre ellos altos operativos de organizaciones terroristas”, dijo Zamir durante una visita a Gaza.

“No estamos renunciando al objetivo de la guerra: la desmilitarización completa de Gaza y el desarme de Hamas”, afirmó.

