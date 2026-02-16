Desaparición de Nancy Guthrie: los tres grandes desafíos que enfrentan los investigadores en la tercera semana de búsqueda

Por Elizabeth Hartfield y Lex Harvey, CNN

Ya pasaron 16 días desde que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie, y los investigadores que trabajan en el caso que ha captado la atención nacional se enfrentan a una combinación única de desafíos.

La zona apartada de Arizona donde vive Guthrie y donde aparentemente fue secuestrada en las primeras horas del 1 de febrero sigue presentando obstáculos, al igual que el intenso escrutinio mediático. Más recientemente, los informes sobre tensiones entre el FBI y la Oficina del Sheriff del condado de Pima han acaparado los titulares.

El analista jefe de Cumplimiento de la Ley e Inteligencia de CNN, John Miller, expuso lo que considera los tres mayores desafíos que enfrentan los investigadores al entrar en la tercera semana de la cada vez más frustrante búsqueda de la madre de la presentadora del programa televisivo “Today”, Savannah Guthrie.

“El primer desafío de los investigadores es si se puede localizar a la víctima y cuál es su estado en este momento”, dijo Miller.

Guthrie tiene 84 años, lleva un marcapasos y requiere medicación diaria, según las autoridades y su familia. No hay indicios de que Guthrie haya recibido esa medicación en más de dos semanas, ya que fue dejada atrás cuando aparentemente fue llevada de su casa.

“La víctima es lo primero”, añadió Miller. “En este momento, el estado de la víctima, dónde está y en qué condición se encuentra, es un punto ciego para los investigadores”.

Otra preocupación es la aparente falta de comunicación entre las fuerzas del orden y la familia Guthrie con los posibles secuestradores.

“Hasta ahora, los investigadores —que sepamos— han perdido contacto con las personas que decían ser los secuestradores. No se ha ofrecido ninguna prueba de vida, hasta donde sabemos”, señaló Miller, en referencia a dos notas de rescate enviadas a medios poco después de que se reportara la desaparición de Guthrie.

Aunque la autenticidad de las notas aún no ha sido verificada, la pérdida de cualquier posible línea de comunicación no es una buena señal.

La avalancha de pistas generadas en el caso —impulsada aún más por la publicación esta semana de imágenes captadas por la cámara del timbre de Guthrie— es tanto positiva como negativa para las fuerzas del orden.

Los investigadores quieren recibir la mayor cantidad de pistas posible —hay miles en este caso— y la historia ha demostrado que, a veces, una sola pista puede cambiar toda una investigación.

Pero revisar muchas pistas lleva mucho tiempo, incluso con un gran número de personas involucradas, y el tiempo no está del lado de los investigadores.

Y nunca está claro cuál será la pista que lleve a los investigadores al lugar correcto.

“Como hemos aprendido una y otra vez, a veces es la pista más oscura, la que queda más abajo en la pila, la que tiene la respuesta”, dijo Miller. “La única manera de llegar es revisarlas lo más rápido y minuciosamente posible”.

“Este puede ser el secuestro de mayor perfil en Estados Unidos desde el caso del bebé Lindbergh, debido a la naturaleza de la víctima y su familia”, señaló Miller, destacando la notoriedad de Savannah Guthrie como presentadora de “Today”.

Simplemente hay una cantidad extraordinaria de atención mediática, lo que implica escrutinio y puede dificultar que los investigadores retengan información.

“Uno de los riesgos en una investigación como esta es que gran parte debe hacerse tras bambalinas, (y) es importante que ciertos detalles no se filtren. Y bajo este tipo de atención, eso puede volverse muy difícil”, dijo Miller, quien ha trabajado en cuerpos policiales locales y federales.

Sin embargo, los medios han sido en gran medida cooperativos hasta ahora. “Tres cadenas de televisión que recibieron una serie de supuestas notas y demandas de rescate —posiblemente reales, posiblemente falsas— han sido disciplinadas al no revelar detalles sensibles sobre esos documentos”, dijo Miller.

Las historias sobre posibles tensiones entre la Oficina del sheriff del condado de Pima y el FBI, aunque reflejen el ambiente en el terreno, también pueden ser perjudiciales para el avance, añadió.

“Nada de esto ayuda al ambiente ni al progreso de la investigación”, dijo Miller.

Por supuesto, la pecera también tiene un gran lado positivo.

“La razón por la que van a recibir llamadas sobre este caso es por toda la atención”, dijo Miller.

Mientras la búsqueda de Nancy Guthrie se extiende a su tercera semana, los investigadores aún no tienen una teoría principal sobre lo que le sucedió, dijo una fuente a CNN.

Las autoridades continúan considerando todas las opciones, incluyendo un robo que salió mal, un secuestro dirigido debido a la famosa hija de Guthrie, la presentadora de “Today” Savannah Guthrie, u otras posibilidades, según la fuente.

En lo que podría ser la pista más prometedora en días, las autoridades están analizando el ADN encontrado en un guante recuperado cerca de la casa de Guthrie, que parece coincidir con el que llevaba el sospechoso enmascarado captado por la cámara del timbre el día de su desaparición.

Aquí están los últimos acontecimientos:

Savannah lanza un nuevo llamado: Dijo que su familia aún tiene esperanza en un nuevo mensaje en video publicado en Instagram, en el que le dijo al aparente secuestrador de su madre: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”.

Dijo que su familia aún tiene esperanza en un nuevo mensaje en video publicado en Instagram, en el que le dijo al aparente secuestrador de su madre: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”. Nueva evidencia de ADN: El FBI dijo que podría tomar unas 24 horas obtener los resultados de ADN de un guante recuperado en la escena, que parece haber sido usado por el sospechoso. Por separado, las autoridades informaron que también encontraron ADN dentro de la casa de Guthrie que no coincide con ella ni con nadie de su círculo cercano.

El FBI dijo que podría tomar unas 24 horas obtener los resultados de ADN de un guante recuperado en la escena, que parece haber sido usado por el sospechoso. Por separado, las autoridades informaron que también encontraron ADN dentro de la casa de Guthrie que no coincide con ella ni con nadie de su círculo cercano. Perfil del sospechoso: El FBI describió a la persona enmascarada captada fuera de la casa de Guthrie el día de su desaparición como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura, complexión media, que llevaba una mochila Ozark Trail Hiker. Las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso en el caso.

El FBI describió a la persona enmascarada captada fuera de la casa de Guthrie el día de su desaparición como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura, complexión media, que llevaba una mochila Ozark Trail Hiker. Las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso en el caso. Otra posible pista: Mientras el FBI analiza el guante en busca de ADN, los analistas dicen que la mochila podría aportar otro avance, ya que las autoridades revisan los comercios del estado que venden esa marca.

Mientras el FBI analiza el guante en busca de ADN, los analistas dicen que la mochila podría aportar otro avance, ya que las autoridades revisan los comercios del estado que venden esa marca. Actividad policial: Agentes se concentraron en dos lugares cerca de la casa de Guthrie el viernes, pero no realizaron arrestos. La Policía interrogó a un hombre pero lo liberó, creyendo que no era el secuestrador, según un funcionario policial. Los investigadores están revisando más de 30.000 pistas recibidas desde que comenzó el caso.

Agentes se concentraron en dos lugares cerca de la casa de Guthrie el viernes, pero no realizaron arrestos. La Policía interrogó a un hombre pero lo liberó, creyendo que no era el secuestrador, según un funcionario policial. Los investigadores están revisando más de 30.000 pistas recibidas desde que comenzó el caso. Duelo comunitario: Los residentes de Tucson siguen llenando el creciente homenaje frente a la casa de Guthrie con flores amarillas, velas, notas y pequeños recuerdos mientras mantienen la esperanza de su regreso seguro.

Los residentes de Tucson siguen llenando el creciente homenaje frente a la casa de Guthrie con flores amarillas, velas, notas y pequeños recuerdos mientras mantienen la esperanza de su regreso seguro. Streamers en el foco: Creadores de contenido de crímenes reales han llegado a Arizona para transmitir cerca de la casa de Guthrie. Aunque argumentan que su presencia mantiene la atención en el caso, los investigadores dicen que parte de la cobertura agresiva y basada en rumores no ha sido útil.

