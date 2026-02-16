Dimite el presidente ejecutivo de Hyatt por tener vínculos con Jeffrey Epstein

Por Ramishah Maruf

El multimillonario Tom Pritzker anunció este lunes que dimitió al cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels después de que su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein fuera revelada en la publicación más reciente de archivos por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.

Pritzker, quien ha sido presidente ejecutivo desde 2004, también dijo que no se presentará a la reelección con la junta directiva de la empresa.

“La buena administración también significa proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, la cual lamento profundamente”, dijo en un comunicado.

“Ejercí un juicio terrible al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes”, agregó.

Pritzker es la más reciente figura poderosa que enfrenta repercusiones tras la publicación de archivos que muestran la profundidad de la red de contactos de Epstein con élites empresariales y culturales.

El economista Larry Summers había sido expulsado de por vida de la American Economic Association por sus vínculos con el difunto delincuente sexual. El jefe de DP Ports World, el mayor operador portuario del mundo, Sultán Ahmed bin Sulayem, también fue reemplazado debido a su amistad íntima con Epstein.

