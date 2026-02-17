Cerrarán seis empresas dirigidas por la exduquesa británica Sarah Ferguson en medio del escándalo de Epstein

Por Billy Stockwell, CNN

Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor, cerrarán después de que la reciente publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein revelara la profunda amistad de la exduquesa con el fallecido delincuente sexual, según documentos.

Ferguson figura como la única directora de las empresas, todas las cuales solicitaron en los últimos días su baja del registro oficial de Companies House del Reino Unido, donde prácticamente todas las empresas deben presentar información como los datos de los directores y las declaraciones anuales.

No está claro qué servicios prestaban exactamente dichas empresas. Una de ellas se dedicaba a servicios de relaciones públicas y comunicación, según Companies House. Otra era un negocio minorista.

Esta medida se produce después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicara un nuevo lote de los llamados “archivos Epstein” el 30 de enero, lo que desató un nuevo escrutinio sobre Mountbatten-Windsor y Ferguson debido a sus vínculos con el financiero caído en desgracia tras ser condenado por solicitar servicios sexuales a una menor.

Un portavoz de Ferguson, también conocida como “Fergie”, declaró el año pasado que la exduquesa había roto sus vínculos con Epstein “en cuanto tuvo conocimiento del alcance de las acusaciones”.

Sin embargo, los últimos archivos del Departamento de Justicia sugieren que no fue así.

Los documentos parecen demostrar que Ferguson no solo mantuvo contacto, sino que lo visitó en Miami cinco días después de que saliera de prisión en 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Otros intercambios demuestran su profundo afecto por Epstein en aquel momento.

En enero de 2010, Ferguson escribió: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Xx Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”.

En agosto de 2009, la exduquesa le agradeció y le dijo que era “el hermano” que siempre había deseado.

Las hijas de Mountbatten-Windsor y Ferguson, las princesas Beatriz y Eugenia, también fueron objeto de escrutinio en las últimas semanas después de que sus nombres aparecieran en el último lote de archivos.

CNN se contactó con los representantes de Ferguson para obtener comentarios sobre los intercambios que figuran de los documentos de Epstein y el cierre de las empresas. Su nombre en los documentos de Epstein no indica ninguna irregularidad en sí. Mountbatten-Windsor negó cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con el difunto agresor sexual.

Días después de la publicación de enero, la fundación benéfica de Ferguson, “Sarah’s Trust”, anunció su cierre “en el futuro previsible” tras varios meses de negociaciones, según la agencia de noticias británica PA Media.

El 13 de febrero, la empresa “S. Phoenix Events Limited”, de la que Ferguson figura como directora, presentó una solicitud en el Registro Mercantil para “dar de baja la empresa”; es decir, para su cierre.

Las otras cinco empresas presentaron solicitudes similares el 16 de febrero.

Las empresas que cerrarán son Philanthrepreneur Limited, Fergie’s Farm Limited, La Luna Investments Limited, Solamoon Limited, Planet Partners Productions Limited y S. Phoenix Events Limited.

Según el gobierno del Reino Unido, las empresas solo pueden ser excluidas del Registro Mercantil si no han operado en los últimos tres meses, entre otras condiciones.

Max Foster y Lauren Said-Moorhouse, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

