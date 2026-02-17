Estos son los 4 candidatos registrados ante el Congreso de Perú para reemplazar al presidente Jerí tras su destitución

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En cuestión de horas, las bancadas del Congreso de Perú movieron sus fichas y presentaron cuatro candidaturas tras la destitución este martes del presidente interino, José Jerí, quien había asumido hace apenas cuatro meses y perdió una moción de censura en su contra.

Quien resulte elegido presidirá el Congreso y asumirá de forma interina la presidencia, convirtiéndose en el octavo mandatario en una década marcada por la inestabilidad política en el país.

Tras reunirse para acordar la lista de candidatos, los distintos bloques políticos finalmente presentaron sus candidaturas al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, antes del plazo límite de las 18:00 hora local.

Se espera que este miércoles la votación en el Congreso defina al próximo presidente interino del país. Estos son los 4 candidatos:

Entre los aspirantes figura la legisladora de centroderecha María del Carmen Alva Prieto, quien ya encabezó el Parlamento en el periodo 2021-2022. Su candidatura fue presentada por el vocero de Acción Popular (AP), Edwin Martínez.

Abogada de 58 años y militante de AP, Alva pertenece a una agrupación histórica que ha ocupado la Presidencia del país en tres ocasiones: con su fundador, Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985), y con el entonces titular del Congreso Valentín Paniagua, quien encabezó el gobierno de transición entre 2000 y 2001 tras la renuncia de Alberto Fujimori.

También presentó su postulación el legislador conservador Segundo Héctor Acuña Peralta, de 68 años, cuya candidatura fue impulsada por el portavoz de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya.

Ingeniero civil y empresario, Acuña llegó al Congreso como representante de Alianza Para el Progreso (APP), el partido fundado por su hermano, el empresario y actual candidato presidencial César Acuña. Posteriormente se apartó de esa bancada por discrepancias internas y pasó por distintos grupos parlamentarios antes de integrarse a Honor y Democracia, integrada en gran parte por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

En el bloque de izquierda, el sociólogo Edgard Cornelio Reymundo Mercado, de 73 años, formalizó su candidatura a través de la portavoz del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque.

Reymundo fue alcalde del distrito de Chilca, en la región andina de Huancayo, en la década de 1980 por la alianza Izquierda Unida, y más tarde congresista en el periodo 2006-2011 por Unión por el Perú. Regresó al Parlamento en la actual legislatura bajo la bandera de Juntos por el Perú.

La cuarta candidatura corresponde al abogado José María Balcázar Zelada, de 83 años, presentada por el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz.

Balcázar, exmagistrado y antiguo integrante de la Corte Suprema de Justicia, llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido que llevó a la Presidencia en 2021 a Pedro Castillo. Castillo fue posteriormente destituido y cumple condena por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto a fines de 2022.

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente Jerí, cuatro meses después de que asumiera el cargo y a dos meses de las elecciones generales de abril.

Jerí, de 39 años, asumió el cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

El mandatario era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.

Con información de EFE