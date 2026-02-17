Legisladores de Nuevo México aprueban medida para investigar el Zorro Ranch de Epstein

Por Kaanita Iyer, CNN

La Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó la creación de un comité especial bipartidista para investigar el rancho que el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein poseía en el estado.

La medida , aprobada el lunes, ordena a la comisión, denominada Comisión de la Verdad, indagar en las “acusaciones de actividad criminal” en la propiedad, conocida como Zorro Ranch, y determinar si se requiere alguna “acción legislativa” adicional. La comisión tiene la autoridad de “obligar la comparecencia de testigos” y “emitir citaciones judiciales”.

“La Cámara de Representantes está preocupada porque la falta de investigación de la presunta actividad criminal en Zorro Ranch y el riesgo de posibles consecuencias de esa actividad continúan afectando la seguridad y el bienestar del estado, y porque la inacción legislativa continuada amenaza la confianza pública en el gobierno estatal”, señala el texto de la medida.

La medida se aprobó con 62 votos, a favor y ninguno en contra. Ocho legisladores estuvieron ausentes.

La creación de la comisión es el más reciente llamado a la transparencia y a una investigación más profunda tras la divulgación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de un gran volumen de archivos sobre Epstein, lo que ha generado conmoción en varios sectores tras revelaciones sobre los vínculos del fallecido financiero con figuras prominentes.

La representante estadounidense Melanie Stansbury, de Nuevo México, celebró este martes la aprobación de la medida y dijo, en una reunión con los copatrocinadores, que “Nuevo México está actuando donde el Gobierno federal no lo está haciendo”.

“Durante muchos, muchos años, hubo denuncias de agresión y abuso sexual que ocurrieron en Zorro Ranch aquí en Nuevo México, que es una de varias propiedades que Jeffrey Epstein poseía, y esos crímenes nunca fueron investigados plenamente —ni por las autoridades locales ni por el FBI—”, afirmó Stansbury.

La representante estatal Marianna Anaya, una de las copatrocinadoras del proyecto, dijo a CNN que es “un alivio” que la medida haya sido aprobada, especialmente de manera bipartidista, y agregó que la comisión está dispuesta a exigir responsabilidades al estado.

“Realmente consideramos que es nuestra responsabilidad como legisladores actuales asegurarnos no solo de investigar, sino de responsabilizar a las personas —no solo al propio Jeffrey Epstein, sino también a quienes lo facilitaron, así como a las instituciones que fallaron a las víctimas. Así que incluso si eso implica responsabilizar al estado, creemos que es necesario”, dijo la legisladora demócrata.

Anaya, quien fue contactada en septiembre por otro copatrocinador para crear la comisión, subrayó que el poder de citación del comité será “realmente crucial”.

“Además de investigar las características físicas de la propiedad en sí, también estamos colaborando con el Departamento de Justicia de Nuevo México para asegurarnos de que las víctimas puedan presentarse, que los testigos puedan presentarse, de una manera que sea tomada en serio, a diferencia de años anteriores”, dijo Anaya.

Antes de que la comisión deje de existir el 1 de enero de 2027, deberá presentar al menos dos informes: uno a la dirección de la Cámara de Representantes del estado antes del 31 de julio y otro a todos los miembros de la Cámara antes del 31 de diciembre, según el texto de la medida.

Entre los millones de páginas de documentos relacionados con Epstein divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU. se encuentra un correo electrónico de 2019 enviado a Eddy Aragon, conductor de un programa de radio local, en el que se alegaba que “en algún lugar de las colinas detrás del Zorro, dos jóvenes extranjeras fueron enterradas por órdenes de Jeffrey y Madam G.”.

“Ambas murieron por estrangulamiento durante una relación sexual violenta y fetichista”, afirmaba el correo. Las acusaciones no verificadas provenían de alguien que aseguraba ser un exempleado del rancho. El nombre del remitente fue censurado por el Departamento de Justicia. No está claro que esas acusaciones hayan sido investigadas por las autoridades.

Según el expediente, Aragon reenvió el correo cuatro días después a una dirección electrónica también censurada.

Contactado por CNN el martes, Aragon dijo que cree que el mensaje le fue enviado por alguien que trabajó en el rancho, pero no reveló a quién sospecha que era. También señaló que ha intentado comunicarse con esa dirección, pero que sus mensajes fueron devueltos.

El locutor de radio añadió que acudió a la oficina local del FBI con el correo y que lo reenvió a un agente del FBI en la zona. Desde entonces, dijo, no ha sido contactado por las autoridades sobre ese correo electrónico.

Fue ese correo el que llevó a Stephanie Garcia Richard, comisionada de Tierras Públicas de Nuevo México, a enviar la semana pasada una carta al Departamento de Justicia del estado y al primer fiscal federal adjunto en Nuevo México para investigar las acusaciones.

Garcia Richard dijo a CNN que el rancho de Epstein incluía tierras estatales arrendadas. Las colinas detrás del rancho, mencionadas en el correo de 2019, son tierras estatales, explicó, y agregó que, hasta donde sabe, esa acusación nunca ha sido investigada.

“Al saber o pensar que no se había realizado ninguna investigación, renové mis llamados a investigar basándome en esta acusación en particular”, dijo Garcia Richard. Añadió que ofreció cooperar con cualquier investigación en 2019, cuando asumió el cargo y el mismo año en que Epstein fue acusado de tráfico sexual y posteriormente murió por suicidio mientras esperaba juicio, pero que “no ha habido ninguna investigación en las porciones de tierra estatal del rancho, ni en las porciones privadas del rancho, que yo sepa”.

CNN se ha comunicado con el FBI para preguntar si dio seguimiento al correo e investigó la acusación.

Garcia Richard compartió con CNN que, tras su carta, fue contactada por la oficina especial de investigaciones del Departamento de Justicia estatal para proporcionar “información de contexto” sobre las tierras estatales y los procesos y documentos que su agencia divulgó en 2019.

“Tengo mucha esperanza de que avancen con algo. No estoy segura de qué”, dijo.

García Richard también dijo a CNN que apoya “plenamente” la Comisión de la Verdad y que su agencia está “comprometida a otorgar acceso a las tierras estatales y a colaborar con ellos de cualquier manera posible”.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Nuevo México pidió por carta al vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, que comparta el correo electrónico de 2019 sin censura y toda la información relacionada con la identidad del remitente.

El Departamento de Justicia del estado informó el martes a CNN que aún no ha recibido respuesta a la carta.

“Si bien todavía no hemos recibido respuesta a nuestra carta enviada el viernes pasado, estamos revisando todas las vías apropiadas para investigar las acusaciones planteadas, así como cualquier otra que pueda surgir”, dijo la portavoz del Departamento de Justicia estatal, Chelsea Pitvorec. “También continuamos interactuando con el liderazgo de la Comisión de la Verdad para garantizar una comunicación coordinada y una participación significativa en la misión de esclarecimiento de los hechos en curso”.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Justicia de EE.UU. para preguntar si planea cumplir con la solicitud y para obtener comentarios adicionales.

El rancho, que Epstein compró en 1993, según el texto de la medida de la Cámara de Representantes, fue adquirido en 2023 por la familia de Don Huffines, un exsenador del estado de Texas que se presenta como candidato a contralor del estado.

Huffines dijo en redes sociales el lunes que “las ganancias de la venta beneficiaron a las víctimas” de Epstein y que el rancho está siendo reconstruido como un retiro cristiano.

Huffines añadió que, aunque no ha sido contactado por las autoridades, cooperará plenamente si lo hacen.

