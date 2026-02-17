Los familiares de Nancy Guthrie no son sospechosos de la desaparición, dice el sheriff

Por Brian Stelter, CNN

Los familiares de Nancy Guthrie no son sospechosos de su desaparición, declaró el sheriff que sigue el caso, mientras las autoridades continúan analizando miles de pistas y ADN para intentar identificar al responsable y encontrar a la mujer de 84 años desaparecida.

Estas son las claves de la investigación hasta ahora:

Ninguno de los hijos adultos de Guthrie ni sus cónyuges son sospechosos en el caso, declaró ayer el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien calificó a la familia como “completamente cooperativa y amable”. Un analista policial de CNN calificó esto como “un claro indicador de progreso”. Nanos declaró a KOLD, afiliada de CNN, que la familia ha cooperado al 100 % y que se descartó a sus familiares como sospechosos “en los primeros días”.

Los investigadores aún no han identificado un motivo principal de la desaparición de Nancy Guthrie, y las autoridades están considerando todas las opciones posibles, según informó una fuente a CNN.

Las autoridades continúan analizando el ADN encontrado en un guante cerca de la casa de Guthrie que parece coincidir con los que usaba un sospechoso que aparece en las imágenes de la cámara del timbre de su casa. Mientras tanto, los investigadores están revisando más de 40.000 pistas enviadas al FBI y al departamento del sheriff en conjunto.

Los investigadores también están trabajando con Walmart para recopilar más información sobre la mochila que llevaba un sospechoso visto en video la noche en que Nancy Guthrie desapareció. La mochila, identificada por el FBI como una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, es un artículo que solo se vende en la tienda.

El presidente Trump afirma que si hallan muerta a Guthrie, los responsables enfrentarán las penas federales “más severas”, informó el New York Post. CNN solicitó a la Casa Blanca que aclarara si el presidente se refería a que ordenaría a los fiscales solicitar específicamente la pena de muerte.

En su última petición en redes sociales, Savannah Guthrie se dirigió el domingo directamente al captor de su madre, diciendo: “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”.

