Estos son los acontecimientos clave en la búsqueda de Nancy Guthrie, que dura ya varias semanas

Por Danya Gainor, Chelsea Bailey y Karina Tsui, CNN

La búsqueda de Nancy Guthrie, desaparecida de 84 años y madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, se ha extendido a una tercera y angustiosa semana, con una creciente presión sobre los investigadores y una familia lidiando con la incertidumbre.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, antes de ser aparentemente secuestrada y desaparecer de su aislada casa en Catalina Foothills, Arizona, sin su teléfono ni medicamentos importantes.

Los largos días transcurridos desde su desaparición han estado marcados por giros inquietantes: supuestas notas de rescate exigiendo millones de dólares, una investigación intensiva, súplicas emotivas en video de los hijos de Nancy Guthrie pidiendo el regreso de su madre y un video de una persona armada y enmascarada manipulando la cámara del timbre de la casa de Nancy Guthrie en Tucson.

• Análisis de ADN: El ADN encontrado en guantes a tres km de la casa de Nancy Guthrie en Arizona no tiene coincidencias en la base de datos nacional conocida como CODIS, y tampoco coincide con el ADN encontrado en la casa de Guthrie, informó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

• La familia no es sospechosa: Los hijos adultos de Nancy Guthrie y sus cónyuges no son sospechosos de su desaparición de su casa el 1 de febrero, asegura el sheriff, calificando de “cruel” cualquier sugerencia en sentido contrario.

• Sin teoría principal: Las autoridades creen que la mujer de 84 años fue sacada de la casa contra su voluntad. Sin embargo, los investigadores aún no tienen una teoría principal sobre el motivo, según una fuente.

Líneas de denuncia: Si tiene información que pueda ayudar a los investigadores y llamar al 1-800-CALL-FBI o al 520-351-4900. También puede enviar información a tips.fbi.gov.

El sheriff del condado de Pima anunció el martes por la tarde que el ADN analizado en guantes encontrados cerca de la casa de Nancy Guthrie no tiene coincidencias en la base de datos nacional conocida como CODIS, y tampoco con el ADN encontrado en la casa de la mujer de 84 años.

El ADN hallado en su propiedad de Tucson aún se está analizando, afirma Nanos, y añade que ningún dato de la investigación coincide con el CODIS.

CODIS es el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) administrado por el FBI, una base de datos nacional que contiene más de 19 millones de perfiles de delincuentes, según la agencia.

Los investigadores están considerando otras opciones de genealogía genética para buscar coincidencias con la evidencia de ADN, dijo el sheriff, señalando que CODIS es solo una de las bases de datos disponibles.

Mientras tanto, los investigadores han estado visitando armerías en el área de Tucson. El sospechoso fue visto en un video grabado por el timbre con una pistola y una funda que, según el sheriff, “tenía características bastante singulares”.

CNN habló con aproximadamente media docena de propietarios de tiendas, la mayoría de los cuales dijeron que no podían comentar sobre lo que los investigadores les preguntaron, pero un propietario manifestó el martes que funcionarios del FBI lo visitaron hace aproximadamente una semana y le mostraron fotografías de varias personas, pero no reconoció a ninguno de los individuos.

El departamento del sheriff absuelve a todos los miembros de la familia Guthrie, incluidos hermanos y cónyuges, como posibles sospechosos de la desaparición de la mujer de 84 años a trvés de una declaración del lunes por la tarde.

La declaración de Nanos pone fin a las especulaciones en línea durante las semanas de búsqueda de Nancy Guthrie sobre la posible participación de su familia.

“La familia ha sido sumamente cooperativa y amable, y son víctimas en este caso”, afirma Nanos en el comunicado publicado en X. “Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino cruel”.

Un guante encontrado cerca de la casa de Nancy Guthrie parece coincidir con los que usaba el sospechoso capturado en las imágenes de la cámara del timbre afuera de su casa la mañana en que desapareció, sostiene el FBI en un comunicado.

El guante, que contiene ADN, es uno de los “aproximadamente” 16 que los investigadores encontraron cerca de la casa de Nancy Guthrie, la mayoría de los cuales, según el FBI, pertenecían a buscadores que los descartaron mientras trabajaban en la zona.

Mientras tanto, en un video publicado en Instagram, Savannah Guthrie comparte un nuevo mensaje a los posibles secuestradores de su madre.

“Nunca es demasiado tarde y no estás perdido ni solo, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, manifiesta Savannah Guthrie.

La presentadora del programa “Today” afirma que ella y su familia aún tienen esperanza. “Aún tenemos esperanza y aún creemos”, afirma.

Mientras los vecinos atan cintas amarillas alrededor de los árboles en el vecindario de Nancy Guthrie en solidaridad y con la esperanza de que regrese sana y salva, un funcionario local comenta a CNN que los investigadores han recibido más de 30.000 pistas del público hasta el momento.

Más tarde el viernes, las autoridades realizan una operación en una residencia aproximadamente a tres km de la casa de Nancy Guthrie, apunta el departamento del sheriff.

No se realizan arrestos, aunque un hombre es interrogado y liberado, pues las fuerzas del orden creen que no es el secuestrador, según declaró un agente a CNN. Se observan más de una docena de vehículos, incluyendo los del equipo SWAT y los forenses, en el lugar.

Las autoridades locales y el FBI también están en un segundo lugar cerca de donde se lleva a cabo la actividad policial.

Se observa a las autoridades en el lugar investigando un Range Rover gris en el estacionamiento de un restaurante.

A medida que la búsqueda de Nancy Guthrie entra en su día número 12, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima pide a los vecinos que envíen imágenes de video que incluyan automóviles, tráfico, personas o peatones, y cualquier cosa que consideren que pueda estar fuera de lo común o ser importante para que la policía la revise.

Más tarde ese mismo día, el FBI publica una descripción de la persona vista en las imágenes capturadas por la cámara del timbre de Nancy Guthrie, y la agencia aumenta la recompensa por información a US$ 100.000.

El sospechoso es descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,80 m de estatura y complexión promedio. La mochila que llevaba en el video es una “Ozark Trail Hiker Pack” negra de 25 litros.

Savannah Guthrie también comparte un conmovedor homenaje a su madre en las redes sociales.

El video presenta un clip corto de una joven Savannah Guthrie y su hermana, Annie Guthrie, sonriendo a la cámara mientras le entregan flores a su madre, así como una foto de los tres hermanos y su madre.

“Nunca nos rendiremos con ella”, titula la publicación Savannah Guthrie.

Tras la publicación de fotografías de vigilancia el 10 de febrero, se generaron miles de pistas para que los investigadores las analizaran minuciosamente.

TMZ informa que el medio de comunicación recibió una “carta extraña” de alguien que decía conocer al secuestrador de Nancy Guthrie.

Harvey Levin, el fundador del medio, le dijo a Fox News que la persona que envió el correo electrónico exigió un solo bitcoin a cambio de información sobre el secuestrador.

CNN no ha podido verificar independientemente la existencia o autenticidad de la nota.

Mientras tanto, CNN habla con Carlos, el hombre detenido el 10 de febrero por las fuerzas del orden, frente a su casa en Río Rico, Arizona.

El hombre afirma que los investigadores informaron a su familia que lo habían detenido gracias a una pista anónima que llegó tras la publicación de las fotos de vigilancia del sospechoso el martes.

El FBI publica nuevas imágenes y videos de una cámara en la casa de Nancy Guthrie, que muestran a una persona con una máscara.

Las imágenes revelan a “un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, según una publicación en la cuenta X del director del FBI, Kash Patel.

Poco después de que se publican las imágenes y los videos, Savannah Guthrie los comparte en sus cuentas de redes sociales.

“Alguien reconoce a esta persona”, escribe. “Creemos que aún está ahí fuera. Tráiganla a casa”.

Más tarde el martes, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima anunció la detención de una persona para interrogarla en relación con el caso, tras interceptarla durante una parada de tráfico en Río Rico, a unos 96 kilómetros al sur de Tucson, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Horas después, el miércoles por la mañana, la persona fue liberada.

Por otra parte, Patel dice que la agencia está investigando a “personas de interés” en el caso sin decir quién podría estar bajo sospecha.

Días después de que varios medios de comunicación recibieran supuestas cartas de rescate exigiendo millones en bitcoin para el regreso de Nancy Guthrie, una segunda fecha límite mencionada en una de las notas vence el lunes a las 5:00 p.m., hora local.

Horas antes de la fecha límite, alrededor de la 1:30 p.m., Savannah Guthrie publica otro video en las redes sociales, esta vez apelando al público en lugar del presunto captor de su madre, pidiendo ayuda.

“Estamos en un momento de desesperación y necesitamos su ayuda”, dice la presentadora del programa “Today”, instando a la gente a denunciar cualquier cosa “extraña” a las autoridades.

Poco antes de las 11:00 a.m. del domingo, se ve a los investigadores examinando el tanque séptico cerca de la propiedad de Nancy Guthrie tras la notable ausencia de la policía en su domicilio el sábado.

El video muestra a los investigadores manipulando un palo largo en el tanque, a veces pinchándo repetidamente, y usando una linterna para mirar dentro.

Mientras tanto, la cadena afiliada de CNN, KGUN, que recibió una de las notas de rescate enviadas a algunas estaciones de medios, informa nuevos detalles de la carta: el supuesto secuestrador exigió US$ 6 millones y amenazó de muerte a Nancy Guthrie si no se cumplía el plazo de las 5:00 p.m. del lunes 9 de febrero.

A una semana de la desaparición de Nancy Guthrie, sus tres hijos le dicen a su posible captor en un nuevo video en las redes sociales: “Pagaremos”.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos”, comenta Savannah Guthrie en el video. “Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Horas después del nuevo video de los hermanos, se ve a agentes del orden en la casa de Annie Guthrie. Salen poco después de las 22:30 con una bolsa, y se ve a un ayudante del sheriff con guantes de látex azules.

KOLD, afiliada de CNN, recibe una segunda supuesta nota de rescate al sexto día de búsqueda.

La cadena afirma haber reenviado el mensaje, junto con la dirección IP de donde provenía, a las autoridades.

La nueva nota incluye información confidencial, pero no establece una fecha límite, según un presentador del medio.

Más tarde, por la noche, se ve a investigadores con guantes recorriendo la propiedad de Nancy Guthrie, colocando marcadores de evidencia y subiéndose al techo plano y blanco de su casa.

Los agentes escudriñan entre los arbustos y registran el suelo mientras la grúa se lleva un auto que parecía ser el de Nancy Guthrie.

Camron Guthrie, hermano de Savannah Guthrie, emite otra súplica en un video publicado en las redes sociales a las 5:00 p.m., hora local, cuando pasa la primera fecha límite dada en la supuesta nota de rescate.

“Quienquiera que esté ahí con nuestra madre, queremos saber de usted”, afirma. “No hemos tenido noticias directas. Necesitamos que se comunique con nosotros y necesitamos una forma de comunicarnos con usted para poder seguir adelante”.

El FBI, que ahora trabaja en el caso conjuntamente con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, anuncia una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie “y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”.

En su primer video emotivo publicado en Instagram, Savannah Guthrie, flanqueada por Annie Guthrie y Camron Guthrie, ruega por que su madre regrese a casa el miércoles por la noche, cuatro días después de su desaparición.

“Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen”, señala Savannah Guthrie en respuesta a los informes sobre las notas de rescate. “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, contáctenos”.

La actividad policial se incrementó repentinamente el miércoles por la tarde, cuando los detectives realizaron un seguimiento en la casa de Nancy Guthrie, según informó el departamento del sheriff. Una cinta adhesiva recién colocada rodea la casa y es retirada en cuestión de horas.

Al tercer día de búsqueda de Nancy Guthrie, varios medios de comunicación, incluidos TMZ y las afiliadas de CNN KGUN y KOLD, reciben las primeras supuestas cartas de rescate exigiendo millones de dólares en bitcoin para su regreso.

Una nota incluye una primera fecha límite para las 5:00 p.m. del jueves 5 de febrero y una segunda fecha límite para el lunes 9 de febrero.

Horas después de que Nancy Guthrie regresa a casa tras cenar con su familia, según se informa, la cámara del timbre de su casa se desconectó a la 1:47 a.m., y unos 25 minutos después, el software del equipo de vigilancia detectó movimiento.

A las 2:28 a.m., los datos de la aplicación del marcapasos de Nancy Guthrie muestran que el dispositivo se desconectó de su teléfono.

Más de nueve horas después, a las 11:56 a.m., la familia se da cuenta de que está desaparecida cuando revisan su casa.

Una persona cercana a la familia le contó posteriormente a CNN que Nancy Guthrie suele pasar los domingos viendo servicios religiosos virtuales con amigos en una casa cercana. Al no llegar el domingo por la mañana, sus amigos alertaron a la familia Guthrie.

Los familiares llaman al 911 a las 12:03 p.m. para reportar su desaparición, y las patrullas del Departamento del Sheriff del Condado de Pima llegan a las 12:15 p.m.

Los investigadores recorren la escena y encuentran sangre en el porche delantero que luego se confirma que es de Nancy Guthrie.

“Aún hay más documentos presentados. Simplemente no los hemos recibido todavía”, diría el sheriff más tarde, el 5 de febrero. “Mientras tanto, no nos quedamos de brazos cruzados esperando. Tenemos varias pistas en camino”.

Nancy Guthrie se reúne con su familia para cenar y jugar el sábado por la noche.

Viaja en Uber a la casa cercana de su hija mayor, Annie Guthrie, alrededor de las 5:32 p.m. Horas después, su yerno, Tommaso Cioni, la lleva a casa.

La puerta del garaje de Nancy Guthrie abre aproximadamente a las 9:48 p.m. y cierra a las 9:50 p.m.

“Es el momento en que asumimos que Nancy está en casa y probablemente se va a dormir”, diría Nanos en una conferencia de prensa unos días después de su desaparición.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Norma Galeana de CNN contribuyó con reportajes desde Tucson.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Corrección: Una versión anterior de esta historia informó incorrectamente el período de tiempo en el que se les pide a los residentes que compartan imágenes del 31 de enero. La alerta no especificó si era de mañana o de noche.