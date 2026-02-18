Indignación en Ucrania: autoridades no participarán de los Juegos Paralímpicos de Invierno tras una polémica decisión

Por Charlotte Reck, CNN

Las autoridades ucranianas no asistirán a los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026 en Milán Cortina en marzo, tras la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de permitir que los atletas rusos y bielorrusos compitan bajo sus respectivas banderas nacionales, según un ministro ucraniano.

Matvii Bidnyi, ministro de Deportes de Ucrania, compartió la postura de su país en una publicación en X el miércoles, expresando su incredulidad ante la decisión del CPI.

“En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Juegos Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan bajo sus banderas nacionales, las autoridades ucranianas no asistirán a los Juegos Paralímpicos”, decía el mensaje de Bidny, antes de confirmar que las autoridades ucranianas se negarán a participar en ningún otro evento paralímpico debido a la acción del CPI.

El legislador agradeció anticipadamente a los funcionarios del “mundo libre” que también se inclinan a abstenerse de participar en los eventos paralímpicos en apoyo a la protesta de Ucrania, antes de concluir su actualización con una declaración desafiante: “¡Seguiremos luchando!”, escribió.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, se hizo eco del sentir de su colega, escribiendo en una publicación en X: “Permitir que se icen las banderas de los estados agresores en los Juegos Paralímpicos mientras la guerra de Rusia contra Ucrania continúa es incorrecto, tanto moral como políticamente”.

Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, expresó su solidaridad con Ucrania en una publicación en X, destacando la intolerancia ante el llamamiento del CPI.

“Esto es inaceptable”, escribió el diplomático. “Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar el restablecimiento de los símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto”, añadió.

Micallef confirmó que no asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, con la salvedad de expresar su agradecimiento a los deportistas: “Lo hago con respeto a los atletas, pero con claridad sobre los principios en juego”, explicó.

Instó a sus homólogos a adoptar la misma postura.

Esta será la primera vez que se exhiba una bandera rusa en los Juegos Paralímpicos desde los Juegos de Sochi 2014, en Rusia. Mientras tanto, rusos y bielorrusos siguen compitiendo bajo la bandera de la AIN en los Juegos Olímpicos.

