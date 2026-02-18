La UEFA y el presidente de la FIFA hablaron tras la denuncia de Vinícius contra Prestianni en el Benfica vs. Real Madrid

Por Federico Leiva, CNN en Español

La UEFA está revisando el acta arbitral sobre el triunfo del Real Madrid ante el Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League el martes, donde el resultado terminó pasando a un segundo plano después de que el brasileño Vinícius Jr. y el francés Kylian Mbappé, del Merengue, acusaran al argentino Gianluca Prestianni, de las Águilas, de proferir un insulto racista luego de que el exjugador de Flamengo abriera el marcador y lo celebrara con un polémico festejo frente a los aficionados locales en Lisboa.

Prestianni negó en sus redes sociales las acusaciones. Manifestó que Vinícius malinterpretó lo que le dijo tras el gol y que recibió amenazas por parte de algunos jugadores del Real Madrid. “Jamás fui racista con nadie”, dijo el atacante argentino.

En un escueto comunicado, la UEFA dijo que recién este miércoles está revisando las actas de los partidos del martes y que “cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones, estas se anuncian mediante la página web disciplinaria de la UEFA”.

Después de conocerse las palabras de apoyo de los jugadores del Real Madrid y del propio club español para con Vinícius, y de escuchar el respaldo de los futbolistas del Benfica y la institución portuguesa para la versión de Prestianni, la postura de la UEFA era lo más esperado, ya que es la encargada de imponer sanciones, si es que se comprueban los señalamientos.

En su reglamento, la UEFA estipula que “cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

El presidente de la FIFA también se pronunció sobre el hecho, con un comunicado que la entidad madre del fútbol mundial replicó en sus redes sociales:

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF.

No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables.

En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación.

La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”.

La UEFA revisa el informe que todo árbitro debe entregar tras la finalización de un partido, donde constan sus decisiones dentro del campo de juego y cualquier incidencia que afecte el normal desarrollo del encuentro.

Una vez lo analice, y dependiendo de lo que el árbitro François Letexier haya informado, la UEFA podría analizar las imágenes de la transmisión y los audios que se hayan grabado en el terreno de juego. En caso de que lo considere necesario, podría citar a declarar a los futbolistas involucrados.

