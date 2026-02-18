Las clínicas de aborto están cerrando en EE.UU., incluso en estados que se han convertido en puntos de acceso clave

Por Deidre McPhillips, CNN

Decenas de clínicas de aborto cerraron en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs que revocó el derecho federal al aborto en junio de 2022, principalmente en estados que promulgaron prohibiciones.

Sin embargo, la agitación ha continuado, obligando incluso a estados con algunas de las políticas más protectoras del derecho al aborto a hacer más con menos.

A finales de 2025, había 753 clínicas físicas de aborto en EE.UU., según un nuevo informe del Instituto Guttmacher. Se trata de 54 menos que en 2020, incluyendo una pérdida neta de 12 clínicas de aborto desde marzo de 2024.

“Administrar una clínica en un entorno como el actual a menudo no es sostenible”, afirmó Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de la Federación Nacional del Aborto. Tanto el apoyo financiero como el de la comunidad desempeñan un papel fundamental, añadió.

En Nueva York, el aborto es legal y está protegido: los votantes consagraron el derecho en la constitución estatal en 2024. Sin embargo, el estado cuenta con ocho clínicas de aborto menos que a principios de 2024, según datos de Guttmacher, una de las disminuciones más significativas en ese período a nivel nacional.

Entre las clínicas que cerraron el año pasado se encontraba Planned Parenthood en la ciudad de Nueva York, la única sede de la organización sin fines de lucro en Manhattan.

El cierre fue un duro golpe, declaró Chelsea Williams-Diggs, directora ejecutiva del Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York.

“Planned Parenthood en Bleecker Street era una clínica líder que podía hacer mucho por la gente”, dijo.

Planned Parenthood suele aceptar una cobertura de seguro más amplia que las clínicas independientes más pequeñas, y las clínicas en Nueva York a menudo podían inscribir a pacientes elegibles en Medicaid el mismo día de su cita. La clínica en Manhattan también era una de las pocas y cada vez más pequeñas que ofrecen abortos después del primer trimestre, lo cual puede ser particularmente costoso.

“Esto tiene un impacto directo en el acceso al aborto y en los fondos para el aborto”, dijo Williams-Diggs. “Si más personas no tienen seguro médico, si más personas tienen dificultades económicas, eso significa que más personas llamarán a NYAAF para que les ayude a pagar un servicio de atención médica esencial”.

En un comunicado sobre el cierre, la presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Greater New York afirmó que “la brecha entre la inflación y el estancamiento de las tasas de reembolso nos ha obligado a tomar decisiones difíciles pero necesarias”.

Otras medidas de la administración Trump han presionado aún más a las clínicas, incluyendo el bloqueo del reembolso de Medicaid a los grandes proveedores de abortos. Planned Parenthood cerró más de 50 centros de salud el año pasado, algunos de los cuales brindaban servicios de aborto.

Las clínicas se enfrentan a “realidades financieras insostenibles”, dijo Angela Vasquez-Giroux, vicepresidenta de comunicaciones de Planned Parenthood Federation of America.

“Cuando un centro de salud se ve obligado a cerrar, todos los pacientes pierden el acceso a su proveedor de confianza y comunidades enteras se ven privadas de acceso a atención médica reproductiva de alta calidad, incluyendo el aborto en muchos lugares”, afirmó. “Estas no son decisiones fáciles de tomar”.

Es importante monitorear los cambios en el número de clínicas de aborto físicas en EE.UU., afirmó Rachel Jones, investigadora principal de Guttmacher y autora principal del nuevo informe. Sin embargo, el cambio general en el número de clínicas es solo una medida del acceso al aborto que puede ocultar muchos matices, añadió.

“Si se trata de un lugar que no anuncia que ofrece servicios de aborto, entonces no es realmente accesible para muchas personas. Si se trata de un lugar que solo acepta seguros médicos privados o se requiere ser cliente preexistente, eso no necesariamente hará que los servicios de aborto sean accesibles para las personas”, concluyó Jones. “Si se desea un aborto con procedimiento y solo se ofrece aborto con medicamentos, es posible que se tenga que viajar fuera de la comunidad o incluso a otro estado para acceder a la atención”.

Desde la decisión del caso Dobbs, la cantidad de personas que viajan fuera del estado para recibir atención médica para el aborto se ha duplicado cada año, y aproximadamente una cuarta parte de quienes viajan van a Illinois.

El estado se ha convertido en un punto de acceso crucial para la atención del aborto, recibiendo a decenas de miles de pacientes de otros estados cada año. Sin embargo, hay menos clínicas para atender este aumento repentino de pacientes. Illinois contaba con 31 clínicas de aborto físicas a finales de 2025, dos menos que en marzo de 2024, según el nuevo informe de Guttmacher.

Sin embargo, los expertos afirman que una sólida red de apoyo de la comunidad y los legisladores hace que Illinois sea particularmente resiliente. Si bien el número de clínicas en el estado disminuyó en general, se registraron algunas incorporaciones importantes.

Hope Clinic abrió una segunda sede en Illinois el verano pasado, ofreciendo abortos hasta las 34 semanas y otros servicios de salud reproductiva en el barrio residencial de Chicago.

La copropietaria de la clínica, Julie Burkhart, comentó que el equipo comenzó a hablar sobre dónde podría necesitarse otra clínica en el país poco después de la decisión de Dobbs, pero tardó casi tres años en abrir sus puertas en Chicago. Aproximadamente la mitad de ese tiempo se dedicó a la construcción tras la compra de un edificio.

“Revisamos el país para ver dónde la atención del aborto, específicamente en etapas posteriores del embarazo, sería necesaria y esencial para las personas en este país, y nos pareció que Chicago era el mejor lugar para ubicar una nueva clínica”, dijo Burkhart. “Pero estos proyectos definitivamente no se hacen de la noche a la mañana”.

El aborto por telemedicina —que permite abortar con medicamentos que se envían por correo— se ha vuelto cada vez más común desde que se convirtió en una opción a finales de 2021.

En el primer semestre de 2025, más de una cuarta parte de todos los abortos en el sistema de salud estadounidense se realizaron por telemedicina, frente a menos del 10 % en el primer semestre de 2023, según datos de #WeCount, un proyecto patrocinado por la Sociedad de Planificación Familiar.

Sin embargo, la gran mayoría de los abortos aún se realizan en persona, a veces por preferencia individual y a veces por necesidad.

Y los expertos afirman que los abortos tardíos que requieren atención presencial son cada vez más comunes tras las restricciones posteriores a la decisión de Dobbs.

“Cuando existen prohibiciones al aborto y las personas no pueden acceder a la atención que necesitan en las primeras etapas del embarazo, eso no necesariamente elimina su necesidad de dicha atención”, afirmó Fonteno. “Una de las consecuencias de la prohibición del aborto es que las mujeres se ven obligadas a esperar más tiempo en su embarazo para recibir la atención que necesitan, por lo que estamos viendo que más proveedores se centran en este tipo de atención especializada para el aborto”.

Las Clínicas Hope en Illinois han atendido a pacientes de 28 estados diferentes, dijo Burkhart.

“Creo que esto realmente ilustra la importancia de nuestras clínicas”, añadió.

También existe la preocupación entre los defensores del aborto de que el gobierno federal pueda imponer nuevas restricciones al acceso al aborto con medicamentos, lo que podría sobrecargar aún más los recursos de las clínicas.

La administración Trump está realizando su propia revisión sobre la seguridad y eficacia de uno de los medicamentos utilizados en el aborto con medicamentos para investigar cómo puede dispensarse de forma segura, a pesar de que estudios clínicos y décadas de uso han demostrado su seguridad y eficacia.

Pero los proveedores ya están considerando posibles planes de contingencia, dijo Fonteno.

“Una de las cosas increíbles de los proveedores de abortos es su gran resiliencia y energía para seguir innovando y buscando diferentes maneras de brindar atención”, dijo Fonteno. “Las clínicas físicas siempre tendrán un lugar en las comunidades de todo el país”.

