Mark Zuckerberg testificará en juicio por adicción a las redes sociales

Por Clare Duffy

Mark Zuckerberg se dispone a testificar el miércoles por primera vez ante un jurado sobre las acusaciones de que sus plataformas de redes sociales perjudicaron a niños y adolescentes.

El testimonio de Zuckerberg como testigo en un juicio histórico por adicción a las redes sociales le dará al CEO de Meta la oportunidad de defender los esfuerzos que la compañía dice haber realizado para proteger a los usuarios jóvenes.

Padres que afirman que sus hijos sufrieron daños o fallecieron a causa de las redes sociales viajan desde todo el país para asistir. Afirman que la audiencia marca un momento crucial de rendición de cuentas para Meta tras años de preocupación por la seguridad juvenil en sus plataformas de Facebook e Instagram.

Meta, así como YouTube, están acusados ​​de diseñar intencionalmente funciones adictivas que engancharon a una mujer de 20 años cuando era niña y perjudicaron su salud mental. La demanda interpuesta por la joven, identificada por su abogado como “Kaley”, y su madre es la primera de más de 1500 demandas similares que llegan a juicio.

Kaley empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, según su abogado, Mark Lanier. A veces usaba Instagram “varias horas al día”, afirmó, y en una ocasión estuvo en la plataforma más de 16 horas en un solo día, a pesar de los intentos de su madre por frenar su uso. Kaley afirma que las características adictivas de la aplicación la llevaron a desarrollar ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas, y que sufrió acoso y sextorsión en Instagram.

Un portavoz de Meta declaró: “Discrepamos rotundamente con las acusaciones de la demanda de Kaley y confiamos en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”. El abogado de la compañía argumentó que fue la difícil vida familiar de Kaley, y no las redes sociales, la causa de sus problemas de salud mental. YouTube también niega las acusaciones de la demanda.

“La pregunta para el jurado en Los Ángeles es si Instagram fue un factor sustancial en los problemas de salud mental de la demandante”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado previo al testimonio de Zuckerberg. “Las pruebas demostrarán que enfrentó muchos desafíos importantes y difíciles mucho antes de usar las redes sociales”.

Meta ha señalado funciones de seguridad, como herramientas de supervisión parental y “cuentas para adolescentes”, que implementan configuraciones de privacidad predeterminadas y restricciones de contenido para usuarios menores de 18 años.

Se espera que Zuckerberg enfrente preguntas sobre lo que Meta sabía sobre los riesgos de sus plataformas para los usuarios jóvenes y si esas características de seguridad fueron suficientes para mitigarlos.

“Estoy segura de que hablará de que tiene hijos y de que esto es muy importante para él… Creo que simplemente hablará de todo lo que están haciendo para que parezca que ‘hacemos lo mejor que podemos’”, declaró a CNN Kimberly Pallen, socia del bufete Withers, especializada en litigios civiles complejos. “Probablemente se reduzca a eso: desde la perspectiva del jurado, ¿están haciendo lo suficiente? ¿Y les importa?”

El desempeño de Zuckerberg en el estrado también podría jugar un papel importante en cómo el jurado ve el caso, dijo Pallen.

“Todo dependerá de cómo testifiquen estas personas ante el jurado, si le agradan al jurado y de lo que muestren los documentos”, dijo.

Es probable que también le pregunten a Zuckerberg (como le preguntaron al jefe de Instagram, Adam Mosseri, durante su propio testimonio la semana pasada) si priorizó la obtención de ganancias por sobre la seguridad de los jóvenes en sus decisiones sobre productos, como alega Kaley.

“Documentos internos demuestran que Meta comprendía los peligros que sus plataformas representaban para los jóvenes”, declaró el abogado de Kaley, Matthew Bergman, en un comunicado el martes. “Sin embargo, Zuckerberg y Meta siguieron adelante, eligiendo funciones diseñadas para mantener a los niños en línea por más tiempo, incluso cuando esas decisiones los ponían en peligro directo. Para los padres que han pasado años luchando por ser escuchados, este momento tiene un profundo impacto”.

