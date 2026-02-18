Quién es José Balcázar, el nuevo presidente interino de Perú que llevó al partido de Pedro Castillo otra vez al poder

Por CNN en Español

El parlamentario José María Balcázar Zelada fue elegido este miércoles presidente del Congreso del Perú y asumirá también como presidente interino del país, en una elección que tuvo lugar un día después de que José Jerí fuera destituido de ambos cargos y que marca el regreso del partido de izquierda Perú Libre al poder.

Balcázar se impuso en segunda vuelta contra la parlamentaria María del Carmen Alva, del partido Acción Popular (AP), con 64 de los votos de los miembros del Congreso. Se convierte así en el octavo mandatario en una década marcada por la inestabilidad política en el país.

El nuevo presidente interino de Perú es un abogado de 83 años que compitió y ganó como representante de Perú Libre, el partido de izquierda que llevó a la Presidencia en 2021 a Pedro Castillo, quien fue posteriormente destituido y cumple condena por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto a fines de 2022.

Balcázar fue además magistrado y vocal supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, y llegó al Congreso en 2021 como representante de Lambayeque. Su mandato como legislador vence este 2026.

Nació en Cajamarca y se graduó en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.

La eleccion dentro del congreso de Perú ocurre luego de que el presidente Jerí fuera apartado del cargo el martes tras aprobarse una moción de censura en su contra, apenas cuatro meses después de llegar a la presidencia.

Jerí, de 39 años, asumió a su vez el cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

El mandatario era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado, lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.

Con información de EFE.