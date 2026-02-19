Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la ley de amnistía para los presos políticos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la ley de amnistía para presos políticos, tras una semana de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, que generó dudas entre organizaciones y familiares sobre si activistas y opositores en el exilio podrían acogerse a la medida.

La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense— fue aprobada en segunda discusión, tras dos horas de sesión.

El debate de la semana pasada se suspendió por la falta de acuerdo sobre una modificación a uno de los artículos que podría impedir que activistas en el exilio, como los líderes opositores María Corina Machado o Edmundo González, se acojan a la medida.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado 383 ecarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.

Noticia en desarrollo.