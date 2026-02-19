El rey Carlos se distancia del expríncipe Andrés en la peor crisis real desde la muerte de Diana

Por Lauren Said-Moorhouse

El comunicado del rey Carlos fue rápido y contundente. Con un mensaje que no deja lugar a ambigüedades, el soberano fue enfático al señalar que “la ley debe seguir su curso”, reafirmando su compromiso con el orden institucional y el sistema judicial. Este pronunciamiento oficial busca dar claridad sobre la posición de la familia real frente a los procesos legales en marcha.

Horas antes, su hermano había sido arrestado en su casa en una finca privada propiedad del monarca, Sandringham, al norte de Londres. Incluso según los estándares de una familia acostumbrada a la controversia, fue un acontecimiento sorprendente.

Breve, con poco más de 100 palabras, la respuesta del rey —en su propio nombre— no podría haber sido más clara. “Mi familia y yo continuaremos en nuestro deber y servicio para todos ustedes”, concluía. En otras palabras: antepondré mi deber con el país a cualquier simpatía residual que pueda sentir por mi hermano menor.

Se entiende que el príncipe William y Catherine, la princesa de Gales, respaldaron la declaración: los miembros más altos de la realeza unidos en la estrategia.

Las tácticas del rey para abordar las acusaciones que están surgiendo en torno al expríncipe Andrés han sido contrastantes con las de su difunta madre, la reina Isabel II.

Andrés fue, según se informa, su hijo favorito, y los críticos han dicho anteriormente que no actuó lo suficientemente rápido para responsabilizar a Mountbatten-Windsor por las repercusiones de su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Muchos se han preguntado por qué le permitió usar el Palacio de Buckingham como escenario de su desastrosa entrevista con la BBC en 2019, en la que trató de restar importancia a las acusaciones de conducta inapropiada. Otros se han preguntado por qué la difunta Reina habría proporcionado a Andrew millones para llegar a un acuerdo civil por agresión sexual presentado por Virginia Giuffre en 2021.

A pesar del pago, el expríncipe Andrés siempre negó todas las acusaciones de Giuffre y dijo que no recordaba haberla conocido, a pesar de haberse tomado una fotografía con ella.

En contraste, el rey Carlos ha sido más decisivo al tratar con su hermano desde que ascendió al trono en 2022. Según se informa, había estado explorando opciones para sacar a Andrew de su residencia en Windsor mucho antes de despojar a su hermano del estatus de “príncipe” y desalojarlo de la propiedad real en octubre.

Es notable que Carlos no describió explícitamente a Andrew Mountbatten-Windsor como su hermano en la declaración publicada el jueves.

Ni el rey Carlos ni el palacio fueron informados con antelación del arresto de Mountbatten-Windsor, dijo una fuente real a CNN. El arresto bajo sospecha de conducta inapropiada en el cargo público no indica por supuesto culpabilidad, pero marca otro momento extraordinario en la prolongada caída en desgracia de Andrew.

La policía dice que ha sido liberado pero que permanece bajo investigación. No se han presentado cargos.

El expríncipe no ha respondido públicamente a las últimas acusaciones surgidas tras la publicación de millones de documentos por el Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con Epstein. Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente todas las acusaciones de conducta inapropiada y ha dicho que nunca vio ni sospechó ninguno de los comportamientos que se le imputan a Epstein.

No ha hecho comentarios sobre las recientes acusaciones de mala conducta inapropiada en el cargo público.

Pero los eventos de este jueves, que comenzaron con una caravana de vehículos policiales sin identificación llegando temprano a la residencia temporal del expríncipe Andrés en la finca de Sandringham en su 66º cumpleaños, han dejado a la familia real británica enfrentando una de sus mayores crisis en décadas.

En cierto sentido, el desarrollo fue impactante pero no del todo sorprendente, dado el peso creciente de las acusaciones contra Andrew, que han proyectado una pesada sombra sobre toda la familia durante años.

El palacio dijo claramente la semana pasada que Carlos apoyaría a las autoridades en sus investigaciones. Si se le pide, eso significa que el palacio podría permitir que la policía accediera a cualquier comunicación interna entre Andrew y otros.

No se cree que Carlos y Andrew hayan sido particularmente cercanos al crecer, dada su diferencia de edad de 11 años. Se sabe que el rey tiene un vínculo más fuerte con su hermana, la princesa Ana.

Quizás los hermanos estuvieron más cerca en la década de 1980, después de que Carlos se casara con Diana y el entonces príncipe Andrés contrajera matrimonio con Sarah Ferguson, ya que se sabía que ambas mujeres eran buenas amigas.

“Aunque la relación ha sido más distante en los últimos años, cuando eran más jóvenes formaban parte juntos de la familia real, se conocían bastante bien y sus familias eran cercanas”, dijo la historiadora real Kate Williams a CNN.

También dijo que la familia ahora tiene “un enorme problema en sus manos, y es separarse del expríncipe Andrés”.

Ella espera que el público pueda exigir más rendición de cuentas por parte del rey y de la familia en general en el futuro.

“La pregunta va a hacerse cada vez más, ‘¿Qué sabía Carlos?’ Y creo que la gente va a empezar a decir, ‘¿Qué sabía William?’” dijo Williams. “Este va a ser el mayor desafío que la familia real ha tenido en sus manos desde la muerte de Diana”.

El comentarista real Sandro Monetti dijo que “el asunto Andrés ha sido, y será, lo que defina todo el reinado del rey Carlos”.

“A pesar de todas las cosas que le han sido quitadas a Andrés, señalaría que todavía es el octavo en la línea de sucesión al trono”, añadió Monetti, antes de sugerir que podrían escucharse llamados para que esto cambie en el Parlamento en los próximos días.

“Las acciones de las que se le acusa ponen en riesgo el futuro de la monarquía en su totalidad”, dijo.

