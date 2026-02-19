La estrella inesperada de los Juegos Olímpicos de Invierno viste de blanco y sueña trabajar con James Cameron y Spielberg

Por Ben Church, CNN

Vestido con su esmoquin blanco y patines a juego, el camarógrafo Jordan Cowan se ha convertido en una estrella involuntaria en las pruebas de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año.

Los videos del joven de 35 años grabando a los patinadores al salir de la pista se han vuelto virales, en parte por su atuendo, pero también por la elegancia con la que maneja su cámara mientras se desliza sobre el hielo, a veces sobre una pierna y a menudo hacia atrás.

Su función es capturar esos momentos íntimos apenas segundos después de terminar una actuación, convirtiéndose en el primer camarógrafo en la historia olímpica en tener permiso para pisar el hielo.

Su recién descubierta fama ha sido una gran fuente de desconcierto y validación para Cowan, quien ha estado honrando su oficio en secreto durante años.

“Sinceramente, es realmente especial”, declaró a CNN Sports, riéndose de lo absurdo de convertirse en una estrella revelación en los Juegos.

“He estado trabajando en esto en la sombra durante tanto tiempo y, honestamente, me preocupaba que el traje fuera demasiado llamativo, pero estoy muy feliz de que todos lo acepten y les guste”.

Cowan fue patinador artístico de competición durante gran parte de su vida, retirándose en 2012. Filmar competiciones se convirtió en una forma de mantenerse en el deporte que amaba, a la vez que exploraba su pasión por el cine.

Empezó publicando vídeos cortos de patinaje en redes sociales, lo que empezó a generar interés. Lo que empezó con pocos seguidores cobró impulso a medida que continuaba creando películas experimentales sobre el deporte, trabajando con patinadores y entrenadores que conocía de su carrera competitiva.

Desde el principio, Cowan vio cómo sus habilidades podían aprovecharse para producciones más grandes y empezó a contactar con espectáculos. No tardó mucho en ser invitado a ser el primer operador de cámara de patinaje en “Dancing on Ice”.

Resultó ser el primer paso en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno y su trabajo empezó a ser visto por las personas adecuadas.

“Conseguí ser un artista sobre el hielo, y aprendí mucho sobre cine porque tienes libertad de movimiento, y pude usar tecnología de cámara innovadora y experimentar con ella”, dijo, refiriéndose a aquellos primeros días tras retirarse del patinaje de competición.

Luego llegó su propia convocatoria olímpica, algo que sabía que podría resultar un poco controvertido dentro del deporte.

Ningún operador de cámara había pisado el hielo durante una competición olímpica y esperaba críticas de quienes querían que el hielo siguiera siendo un lugar “sagrado” para los atletas.

Pero tras hablar con personas de la comunidad del patinaje, sabía que su arte podía elevar la cobertura y acercar al público a las increíbles narrativas que se plasmaban sobre el hielo.

Es importante destacar que ha desarrollado un alto nivel de confianza con muchos de los patinadores, tras haberlos filmado tanto en entrenamientos como en competiciones a lo largo de los años. Todo esto le permite capturar momentos íntimos de alegría y tristeza de una forma nunca antes vista en el escenario olímpico.

“Gran parte del proceso ha sido experimental, buscando qué se ve bien, sin distraerlos ni hacerles sentir como si tuvieran una cámara enfocándose en ellos. Soy muy tímido ante las cámaras”, dijo.

“El mejor cumplido que recibo de los patinadores es que se olvidaron de que estaba en el hielo con ellos. Ese es el estándar de oro si aún puedes capturar algo como realmente fue, sin interferir ni afectarlo.

“En un evento como los Juegos Olímpicos, quieres aportar algo nuevo y no quitarle nada”.

Pero conocer personalmente a muchos atletas conlleva desafíos. Este año, Cowan ha tenido actuaciones en las que ha tenido que contener las lágrimas, incapaz de desprenderse de la emoción.

Esto se hizo evidente al filmar a su amigo de la infancia Paul Poirier ganando el bronce para Canadá en la prueba de danza sobre hielo junto a su pareja, Piper Gilles.

Y aunque dice que la emoción que sintió pudo haber hecho que la cámara perdiera el foco momentáneamente, todo contribuyó a capturar la crudeza de un momento tan trascendental.

“Conozco mi cámara tan bien que creo que mis emociones pueden traspasar el objetivo”, dijo. “Es todo manual, así que es como tocar un instrumento”.

“Si siento tristeza, creo que es imposible no reflejarla en el encuadre. También intento mantener la mayor profesionalidad posible, pero, al final, estamos aquí para contar una historia. No voy a ocultarlo”.

Luego viene la cuestión del traje completamente blanco. Por un lado, Cowan pensó que usar un color sólido podría ayudarle a mimetizarse con el entorno, pero también quería vestirse elegante para una ocasión tan importante.

Puso como ejemplo la filmación de los Oscar y lo extraño que sería que alguien no siguiera el código de vestimenta de etiqueta. Después de todo, los bailarines sobre el hielo llevan trajes hechos a medida, rebosantes de diamantes y cristales.

Su traje, en realidad, lo hizo uno de los sastres de patinaje artístico y está confeccionado con una tela que le permite moverse con libertad y, al mismo tiempo, lucir elegante.

“Es Milán”, dijo. “Simplemente me pareció apropiado vestir con elegancia”.

¿Qué le depara el futuro a Cowan ahora que se acerca el final de su debut olímpico? Bueno, esa pregunta aún no tiene respuesta. Uno pensaría que le seguirán más competiciones internacionales de patinaje, con los próximos Juegos Olímpicos de Invierno a cuatro años de distancia.

Pero también está entusiasmado por aplicar sus habilidades al cine comercial, con la esperanza de algún día trabajar con directores como James Cameron y Steven Spielberg en éxitos de taquilla de Hollywood.

“También me encantaría fotografiar deportes de verano”, dijo. “Ya sabes, los Juegos Olímpicos de Verano”.

“Hay tantas cosas que quiero hacer, y ya veremos qué pasa, pero eso es lo maravilloso de la exposición. No esperaba volverme tan viral, pero quizá si a la gente le gusta cómo patino hacia atrás, también les guste cómo camino hacia atrás”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.