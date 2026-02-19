La ofensiva migratoria de Trump está generando una crisis sanitaria en Estados Unidos, advierten los médicos

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Dado que muchas personas no pueden o tienen miedo de acceder a la atención médica, algunos proveedores dicen que están viendo una disminución en el número de pacientes que no habían visto desde la pandemia de covid-19, esta vez brindando atención mientras potencialmente tratan con agentes federales con equipo táctico.

Los médicos ya están viendo el impacto en las citas, los números de vacunación e incluso en la nutrición básica, y están preocupados de que las consecuencias para la salud a largo plazo puedan ser graves.

En Minneapolis-Saint Paul, que este año experimentaron una enorme afluencia de agentes federales de inmigración que sumió a la región en un estado de caos y resistencia, se ha visto a agentes armados de ICE alineados en los pasillos, acompañando a los pacientes bajo su custodia, según declaró a CNN un médico de alto rango de un importante hospital de Minneapolis-Saint Paul. El médico pidió permanecer en el anonimato por temor a que él o su hospital fueran blanco de ataques.

“Como médicos, creo que nuestro trabajo es atender al paciente que tenemos enfrente, y no estamos involucrados en la aplicación de las leyes migratorias”, dijo el doctor. “Hasta el mes pasado, eso nunca había formado parte de mi descripción de trabajo”.

Pero luego, los pacientes comenzaron a ingresar a su hospital bajo la custodia de agentes federales de inmigración.

En enero, la administración Trump anuló una política de la era Biden que prohibía las acciones de control migratorio en “áreas sensibles”, como escuelas, lugares de culto y hospitales.

“ La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usarán el sentido común”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en una declaración en ese momento.

Generalmente, los agentes federales de inmigración pueden ingresar a entornos de atención médica donde también se permite el ingreso de otros miembros del público, como salas de espera, pero necesitan una orden judicial para acceder a áreas privadas de pacientes.

“El ICE no realiza labores de control en hospitales, punto. Solo iríamos a un hospital si existiera un peligro real para la seguridad pública”, declaró a CNN la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Por supuesto, si tenemos que llevar a un detenido al hospital para recibir atención médica, contamos con oficiales que lo acompañan para su monitoreo, la seguridad del personal y la del público. Este es un procedimiento estándar para todas las agencias del orden público”.

Pero los médicos dicen que la presencia de estos agentes en los entornos de atención médica puede ser perturbadora e intimidante.

El hospital de Minneapolis-Saint Paul ha brindado atención a pacientes que ingresan bajo custodia de ICE, incluyendo a quienes recientemente han sufrido lesiones en la cabeza, lesiones por agresión y desmayos, explicó el médico. En general, el hospital siempre ha instruido a sus proveedores a no incluir comentarios ni anotaciones sobre el estatus migratorio de un paciente en notas u otros materiales accesibles, explicó el médico.

Toda información de salud individualmente identificable, incluidos los datos demográficos, está protegida en todas sus formas bajo la política federal HIPAA.

“Durante las últimas seis semanas, los agentes de ICE han pedido repetidamente información médica protegida sobre nuestros pacientes, y eso a veces ha sido realmente conflictivo”, dijo el médico.

Mientras la administración Trump continúa su ofensiva contra la inmigración en todo Estados Unidos, los proveedores de atención médica advierten que el impacto de los agentes federales en los entornos de atención médica, y la amenaza inminente de la aplicación de las leyes de inmigración que han inculcado en todo el país, está presentando una barrera para la atención que podría tener un impacto duradero en la salud de las comunidades.

Los agentes solicitaban actualizaciones médicas diarias, si los pacientes tenían la capacidad cognitiva para comprender la documentación que se les entregaba y detalles sobre las fechas y planes de alta. Cuando los médicos y enfermeras se negaban, los agentes recurrían a auxiliares de enfermería u otro personal auxiliar que no estaba capacitado para atender esas solicitudes, explicó el médico.

Es una práctica estándar no compartir ese tipo de información del paciente con ningún miembro de la policía, y las solicitudes persistentes de los oficiales de ICE probablemente reflejan una “falta de capacitación estandarizada o incluso de comprensión de lo que es la información médica protegida” entre esos agentes, dijo el médico.

“Nunca antes las fuerzas del orden nos habían pedido información médica protegida, por lo que se necesitan crear nuevas políticas y luego capacitar al personal en un período de tiempo muy breve”, dijo el médico.

El DHS no respondió a las preguntas sobre si los agentes de ICE que acompañan a los pacientes a los entornos de atención médica están capacitados en las leyes HIPAA.

Los proveedores de Chicago, Los Ángeles y Dallas también dijeron a CNN que recientemente tuvieron que capacitar al personal sobre cómo gestionar las interacciones y las solicitudes de las autoridades de inmigración.

En una ocasión, después de negarse a proporcionar información médica protegida a un agente de ICE, el médico del hospital de Minnesota dijo que el agente armado llamó por teléfono a su superior en el DHS y le pidió que proporcionara su nombre completo para sus registros.

“Esas son experiencias aterradoras, y la intimidación parece muy real en esos momentos”, dijo el médico.

“Lo ideal sería que los médicos no asumieran roles adversarios por cumplir la ley”, añadió.

Muchos de los pacientes del hospital que estuvieron acompañados por agentes de ICE durante el último mes aproximadamente ingresaron tras sufrir lesiones mientras estaban bajo custodia o durante el proceso de detención, dijo el médico. Dado que, según la política del hospital, los agentes no pueden ingresar a las habitaciones de los pacientes, se sentaban o se paraban afuera de las mismas, “lo que puede ser muy perjudicial para el resto de la atención que brindamos en el hospital”, dijo el médico. Él mismo observó a los agentes de ICE gritando en los pasillos de sus instalaciones, añadió.

La situación dejó a algunos miembros del diverso personal del hospital visiblemente incómodos, dijo el médico.

“Hubo múltiples informes en nuestro hospital sobre agentes de ICE que preguntaban al personal de dónde eran”, agregó.

Sin nombrar a los médicos ni a los pacientes debido a las pautas de HIPAA y a cuestiones de privacidad, CNN le pidió al DHS que comentara sobre los encuentros de ICE que describió el médico.

En respuesta, McLaughlin declaró: “Cuando los medios de comunicación se niegan a revelar nombres, resulta imposible proporcionar detalles sobre casos específicos o incluso verificar que algo de esto haya sucedido o que las personas siquiera existan. Si ustedes no pueden hacer su trabajo, nosotros no podemos hacer el nuestro”.

Cada día que los pacientes bajo custodia de ICE estaban en su hospital, el médico de Minneapolis-Saint Paul veía al personal y a las enfermeras llorar “por el miedo existencial a lo que estaba sucediendo y por las tristes historias de los pacientes que atendíamos”. Dijo que la tensión emocional del personal le recuerda a lo que vio durante la pandemia de covid-19.

“Es realmente difícil brindar una buena atención cuando uno tiene miedo de sí mismo y de su paciente y de lo que le pueda deparar el futuro”, afirmó el médico.

Aunque el DHS anunció del fin del aumento de la aplicación de medidas inmigratorias el 12 de febrero, el médico declaró a la CNN que sigue observando el mismo descenso en el número de pacientes.

Las observaciones del médico han sido repetidas por otros proveedores de la zona.

Un grupo de médicos de Minnesota se reunió en el Capitolio estatal el mes pasado para advertir que se estaba desarrollando una crisis médica en su comunidad en medio del aumento de la aplicación de la ley por parte del DHS.

Los médicos describieron haber recibido informes de agentes de ICE vigilando clínicas médicas en barrios de inmigrantes y siguiendo a los pacientes hasta hospitales y salas de examen.

“Nunca he visto este nivel de caos y miedo en la atención médica para los pacientes y para nuestros equipos de atención médica”, dijo en el capitolio la Dra. Roli Dwivedi, expresidenta de la Academia de Médicos de Familia de Minnesota, quien dijo que ha ejercido en Minnesota durante más de 19 años.

Dwivedi dijo que vio cómo separaban a la fuerza a una madre y a su hijo en el estacionamiento de su clínica. Tras una convulsión, el hijo fue trasladado al hospital, mientras que su madre fue enviada a un centro de detención en Texas, añadió.

“Nuestros centros de salud están bajo asedio”, dijo Dwivedi. “Cuando una clínica como esta se considera una zona táctica, ¿quién se sentiría seguro para ir a los centros de salud?”

Y esto no solo ocurre en los entornos de atención sanitaria tradicionales.

En St. Paul, hubo al menos dos casos en los que agentes del DHS obstaculizaron al personal médico de emergencia que intentaba tratar y transportar pacientes, dijo a CNN Jeramiah Melquist, subjefe de operaciones del departamento de bomberos de St. Paul.

Ambos incidentes fueron mencionados por la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, en una demanda presentada por el estado de Minnesota contra el DHS.

En noviembre, el personal de emergencia transportaba en camilla a un paciente que había sido detenido por agentes de ICE.

Los agentes intentaron discutir con el personal de bomberos de St. Paul sobre si la persona estaba realmente herida, ante lo cual el jefe de bomberos intervino para informarles que era responsabilidad de su departamento trasladar al paciente a un nivel superior de atención en la sala de urgencias, dijo Melquist. Finalmente, los agentes de ICE subieron al vehículo médico y acompañaron al paciente al hospital, añadió.

Tras el primer incidente, el personal del Departamento de Bomberos de St. Paul y del DHS se reunió para analizar el funcionamiento de las operaciones, según Melquist, y su departamento estableció un protocolo según el cual un jefe de distrito y un jefe de servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas) serían enviados a todas las llamadas con participación conocida o posible de ICE. Durante esa reunión, “ICE se disculpó por su interferencia y aseguró a los líderes del SPFD que no se les negaría nuevamente la capacidad de brindar atención médica”, afirma la demanda.

Pero un segundo incidente ocurrió el 10 de enero, cuando un familiar de una persona detenida por ICE sufrió una emergencia médica relacionada con una afección cardíaca. Melquist dijo que los agentes obstaculizaron el paso del personal de bomberos de St. Paul que intentaba llevar al paciente al hospital.

“Los agentes de ICE impidieron directamente que (el Departamento de Bomberos de Saint Paul) brindara atención médica a una persona que sufría un paro cardíaco”, escribió el alcalde en una declaración que acompaña a la demanda.

En situaciones médicas de emergencia, “cada segundo cuenta”, dijo Melquist.

El DHS no respondió a la solicitud de CNN de comentarios sobre ambos incidentes de St. Paul, que incluían fechas, nombres de agencias y detalles.

Incluso sin agentes federales armados entre los proveedores y sus pacientes, los médicos dicen que el miedo a las leyes migratorias es suficiente para impedir que las personas accedan a la atención que necesitan.

A pesar del fin del aumento de la aplicación de medidas inmigratorias en Minnesota anunciado por el DHS, la comunidad todavía está sintiendo las consecuencias de la operación, dijo a CNN el Dr. Brian Muthyala, un médico de Minneapolis-Saint Paul que brinda atención en Hennepin Healthcare y M Health Fairview.

“Para alguien que está fuera de Minnesota o de Minneapolis-Saint Paul, podría parecer que todo está volviendo a la normalidad, pero eso está lejos de ser así”, dijo.

Eso ha tenido un impacto directo en el número de pacientes, dijo Muthyala.

“La gente no va a la clínica. No acude a urgencias. No se opera. Tenemos tasas significativas de inasistencia en nuestras clínicas de obstetricia, prenatales, pediátricas y de cuidados intensivos. Esto afecta a toda el área metropolitana”, dijo.

Si bien las consecuencias de saltarse la atención médica de rutina pueden no siempre ser inmediatas, Muthyala dijo que los proveedores están preocupados por el impacto posterior que todo esto tendrá en la salud de la comunidad.

La gente también está evitando ir al supermercado o a la farmacia, lo que puede tener un impacto negativo en la salud, dijo Muthyala.

“Si usted padece de inseguridad alimentaria, si no puede obtener una buena nutrición, si se salta comidas, si se salta la medicación, si espacia la medicación para que dure más tiempo, todo eso va a afectar su salud, aparte del trauma muy real que están experimentando las familias”, dijo.

Cuando se le pidió que comentara sobre las afirmaciones de que el aumento de agentes federales de inmigración está dañando la salud y el bienestar de las comunidades a las que ingresan, el secretario adjunto del DHS señaló a los “agitadores violentos”.

“Si alguien está impidiendo que los estadounidenses hagan citas o recojan recetas, son los agitadores violentos que bloquean carreteras, embisten vehículos y vandalizan propiedades”, dijo McLaughlin a CNN en un comunicado.

La disminución en el uso de la atención médica no solo perjudica a los pacientes, afirmó Muthyala. También perjudica a los negocios en un momento en que los hospitales y clínicas de todo el país ya atraviesan dificultades económicas .

“Los sistemas planean atender a un número X de pacientes, y cuando no acuden, eso tiene un impacto financiero real en los resultados de las clínicas y hospitales”, dijo Muthyala. “Lo vimos durante la covid-19 y estamos empezando a verlo ahora”.

Cuando los pacientes no van al médico, algunos proveedores han decidido llevarles la atención.

St. John’s Community Health, una red de clínicas escolares, centros de salud y clínicas móviles en Los Ángeles, observó una marcada disminución en el número de pacientes el verano pasado cuando la administración llevó a cabo un aumento de la aplicación de medidas migratorias en la región, dijo a CNN el presidente y director ejecutivo Jim Mangia.

“Cuando las redadas de ICE comenzaron con bastante intensidad durante el verano, vimos que nuestras tasas de inasistencia pasaron de un promedio de alrededor del 8 % al día a más del 30-35 % al día”, dijo Mangia.

La red de salud adaptó su programa de medicina callejera, que atiende a personas en situación de calle, y capacitó a médicos, enfermeras y auxiliares médicos para trabajar como equipos de visitas domiciliarias, visitando directamente los hogares de quienes habían faltado a sus citas o tenían demasiado miedo de irse. El programa se denominó ” Atención médica sin miedo” .

Pero la gente no solo tenía miedo de ir al médico. Los equipos de visitas domiciliarias descubrieron que los pacientes también se saltaban las compras, así que empezaron a llevarles bolsas de comida y otros artículos esenciales a sus casas.

Mangia estimó que entre el 20 y el 25 por ciento de los pacientes que atiende St. John’s son indocumentados.

St. John’s ofrece servicios médicos, dentales y de salud conductual asequibles o gratuitos, dijo Mangia, y las familias que atienden a menudo son de bajos ingresos.

Una de las pacientes de St. John es Doris, una mujer de 58 años que llegó a Estados Unidos desde El Salvador en 2021. Ella le pidió a CNN que no revelara su apellido por temor a que las autoridades federales de inmigración la persiguieran.

Sus temores de que las autoridades de inmigración como ICE la encuentren la hacen temblar cada vez que pasa un auto o ve a un oficial de policía, dijo Doris a CNN a través de un traductor de St. John’s.

Últimamente ha estado sufriendo dolor de espalda y mayor estrés debido a su temor a las autoridades migratorias, comentó. Intenta no salir de casa a menos que sea necesario, pero se siente cómoda viendo a su proveedor habitual en St. John’s.

“Llevamos sirviendo a esta comunidad desde 1964”, dijo Mangia. “Tenemos una larga trayectoria sirviendo a todos, sin importar su estatus migratorio. Y así, como saben, hemos forjado la confianza de nuestros pacientes”.

La red realiza periódicamente simulacros de práctica con sus proveedores, dijo Mangia, donde practican lo que harían si los agentes de ICE intentaran ingresar a una instalación, como trasladar a todos los pacientes a salas de examen.

Ese entrenamiento resultó útil en julio, cuando docenas de agentes federales de inmigración con equipo táctico marcharon por el Parque MacArthur de Los Ángeles , donde St. John’s operaba una clínica de medicina callejera cercana.

“Nos rodearon con vehículos militares y gritaron e insultaron a nuestro personal y a nuestros pacientes para que se fueran”, dijo Mangia. “Sacaron sus armas, apuntaron a la cara de algunos de nuestros empleados y los amenazaron”.

Los agentes de ICE también llamaron a la clínica y solicitaron información médica protegida, dijo Mangia.

El DHS no respondió directamente a la solicitud de CNN de comentarios sobre el relato de Mangia sobre el encuentro de su personal con agentes en el Parque MacArthur ni sobre su afirmación de que agentes de ICE llamaron a la clínica para solicitar información médica protegida. En julio, el DHS informó a CNN que la agencia no comenta sobre operaciones en curso.

Tras la disminución del aumento de las medidas de control migratorio en Los Ángeles, Mangia afirmó que el número de citas en St. John’s volvió a la normalidad, pero “existe un temor y una preocupación constantes en la comunidad de que las redadas de ICE se intensifiquen de nuevo. Muchos pacientes están obviamente muy preocupados”.

En Dallas, la aplicación de las leyes de inmigración está afectando las cifras de vacunación del condado, según el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas, Dr. Philip Huang.

Los proveedores y el personal de extensión comunitaria en Dallas dicen que han escuchado específicamente preocupaciones de los pacientes sobre si su información personal podría ser compartida con las autoridades de inmigración.

Cada agosto, cuando comienzan las clases, los proveedores de salud de Dallas están acostumbrados a ver filas de pacientes saliendo por la puerta para recibir vacunas de rutina, dijo Huang, pero no este año.

Las clínicas del condado de Dallas administraron 9,578 vacunas en agosto de 2025, en comparación con las 16,412 vacunas administradas en agosto de 2024, indicó Huang. Entre los pacientes hispanos, en particular, el número de vacunas administradas se redujo a más de la mitad, señaló.

Esto significa que un gran número de niños en edad escolar no recibieron sus vacunas el mismo año en que el brote de sarampión en el oeste de Texas se cobró la vida de dos niños que no estaban vacunados contra la enfermedad.

Después de que las vacunaciones contra la tos ferina disminuyeron en el condado de Dallas durante el último año, la enfermedad prevenible aumentó a las cifras más altas de infecciones que los funcionarios han visto en más de una década, dijo Huang.

En Illinois, el Comisionado del Departamento de Salud Pública de Chicago, Dr. Olusimbo Ige, dice que los proveedores han visto una disminución similar en la aceptación de la vacuna, específicamente entre las comunidades que han sido blanco del DHS para la aplicación de las leyes de inmigración, con algunas clínicas de vacunación canceladas y otras viendo una disminución del 72 % en la asistencia.

“Hemos hablado directamente con proveedores y miembros de la comunidad, y tienen miedo”, dijo Ige a CNN.

En esta temporada de enfermedades respiratorias, la ciudad de Chicago ha registrado los niveles más altos de visitas a urgencias y hospitalizaciones por gripe desde 2022.

“Estas son las verdaderas consecuencias de que las personas no puedan acceder a la atención preventiva”, afirmó Ige.

Al igual que otros médicos de todo el país, Ige dijo que le preocupa que la menor cantidad de pacientes que buscan atención preventiva resulte en un aumento de complicaciones y casos de emergencia, que a menudo son una carga mayor para el sistema de atención médica y más costosos para los pacientes individuales.

Ige dijo que Chicago ha estado trabajando duro para revertir esa tendencia, reiterando mensajes a la comunidad de que la información de salud personal de los pacientes no será compartida.

“Chicago es una ciudad acogedora. No preguntamos sobre el estatus migratorio y, por lo tanto, no podemos compartir esos datos, ya que no los recopilamos”, dijo Ige. “Como resultado, hemos visto una mejor utilización de nuestras clínicas”.

En los últimos años, las políticas implementadas en Texas y Florida que exigen que los hospitales pregunten a los pacientes si se encuentran legalmente en los EE. UU. han provocado una reacción negativa y la preocupación de que más personas se vean disuadidas de buscar atención médica.

Y el año pasado, un acuerdo entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el DHS permitió que algunos datos personales de los inscritos en Medicaid se compartieran con funcionarios de ICE.

“Muchos pacientes nos han llamado y nos han preguntado sobre esto, especialmente cuando se reveló que el estado había compartido algunos de esos datos con el gobierno federal”, dijo Mangia, de St. John’s Health.

Pero varios médicos dijeron que cuando se trata de compartir directamente información del paciente o fechas de alta con las autoridades de inmigración, el personal está capacitado para cumplir con las leyes HIPAA.

“Nunca haríamos eso”, dijo a CNN el médico que trabaja en el hospital de Minneapolis-Saint Paul.

The-CNN-Wire

Brenda Goodman y Norma Galeana de CNN contribuyeron a este informe.