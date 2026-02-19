Las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo en más de tres años

Por Samantha Delouya, CNN

Las tasas para préstamos hipotecarios bajaron la semana pasada a niveles no vistos desde septiembre de 2022.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años se ubicó en 6,01 % en la semana que terminó el 19 de febrero, según Freddie Mac.

Si las tasas hipotecarias caen por debajo del 6 %, los expertos dicen que cruzarían un umbral psicológico clave que podría liberar la demanda contenida de compradores y aumentar la oferta.

Algunos propietarios que compraron en los últimos años, cuando las tasas eran más altas, ahora están aprovechando la reciente caída. La actividad de refinanciamiento aumentó 7 % la semana pasada, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Pero el interés de los compradores fue más moderado, a pesar de las tasas más bajas, con un aumento de 2,8 %.

“No se trata solo de las tasas para los compradores de vivienda”, dijo la economista en jefe de Bright MLS, Lisa Sturtevant. “La confianza del consumidor es baja, ya que muchas personas y familias enfrentan precios más altos en todo, desde alimentos hasta autos. El clima también frenó a los posibles compradores, ya que la nieve y el tiempo frío han afectado mercados incluso tan al sur como Florida”.

