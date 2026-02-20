El precio de los huevos se ha desplomado en EE.UU. Gran noticia para los consumidores, pero una crisis para los productores

Por Vanessa Yurkevich, CNN

El precio de los huevos en EE.UU. ha estado cayendo en picado.

Son excelentes noticias para los compradores estadounidenses, pero malas para los productores.

El precio promedio de una docena de huevos en el supermercado es de US$ 2.58, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso es aproximadamente la mitad de lo que muchos consumidores pagaban hace un año.

La población de ponedoras se ha recuperado después del brote de gripe aviar del año pasado, pero eso ha provocado que los productores de repente vendan con pérdidas.

“Nuestros agricultores han cambiado una crisis por otra”, declaró Emily Metz, presidenta y directora ejecutiva del grupo de recursos creado por el Gobierno American Egg Board.

El invierno pasado, la gripe aviar azotó el país, matando a 70 millones de aves ponedoras, según Metz. La demanda de los consumidores se mantuvo estable a medida que la oferta disminuía, lo que provocó escasez de huevos y precios récord en los supermercados.

Desde entonces, los granjeros han trabajado incansablemente para reconstruir sus rebaños y reforzar la bioseguridad con la ayuda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Funcionó: la oferta de huevos se disparó y los precios cayeron.

El costo de los huevos para los consumidores es un 34 menor que el año pasado, según el índice de precios de enero. Sin embargo, los productores tienen demasiados huevos que se venden a precios irrisorios.

“La velocidad con la que los precios de los huevos pasaron de máximos históricos a mínimos recientes es “notable”, señaló Mike Puglisi, un productor de huevos de segunda generación.

“Parece que estamos produciendo más huevos de los necesarios. Tuvimos un pequeño respiro en los brotes de gripe aviar, lo que permitió reabastecer y aumentar el tamaño de nuestras aves”, dijo Puglisi, propietario de Puglisi Egg Farms en el este de Estados Unidos.

En promedio, una granja gasta entre US$ 0,98 y US$ 1,05 en producir una docena de huevos, según Jada Thompson, profesora asociada de economía agrícola en la Universidad de Arkansas.

Esto a menudo no incluye costos operativos como el empaque y el transporte, que han aumentado en el último año.

Mientras tanto, los precios al por mayor de los huevos se negocian a US$ 0,92 a nivel nacional, según el USDA, su nivel más bajo en tres años.

“Ahora están en una situación en la que (los granjeros) están lidiando con precios mayoristas históricamente bajos, lo que significa que están produciendo huevos por debajo del costo de producción”, dijo Metz de la American Egg Board.

Puglisi Egg Farms es una empresa mediana que produce 486 millones de huevos al año en sus dos granjas en Delaware y Nueva Jersey. Puglisi no perdió ninguna ave el invierno pasado, pero sigue operando con pérdidas. Dice que la situación es mucho peor para los productores que perdieron aves el año pasado.

“Sería difícil porque se estuvo fuera del negocio durante ese tiempo y ahora se está recuperando justo a tiempo para asumir las pérdidas, que es precisamente lo que me preocupaba en 2022 cuando tuvimos la gripe aviar”, comentó Puglisi, quien perdió toda su avicultura ese año. “Podrían estar en una situación precaria en este momento”.

Para los productores más pequeños, la combinación de aves perdidas y precios bajos podría llevarlos a la quiebra.

“Estamos viendo a granjeros con dificultades en el mercado, y si estas condiciones persisten, perderemos explotaciones agrícolas familiares. Y eso será devastador para nuestra industria”, declaró Metz.

Menos granjas harían que la situación volviera a inclinarse, y volveríamos a sufrir escasez y precios más altos, afirmó Thompson.

“La preocupación a largo plazo para los productores es que, si la empresa quiebra, habrá menos competencia. Así que podríamos tener escasez de huevos más adelante”, señaló.

Una solución fácil sería que los consumidores simplemente compraran más huevos. Pero muchos estadounidenses están comprando menos huevos debido a los altos precios y la escasez del año pasado.

“Los altos precios de los huevos cambiaron los hábitos de consumo y exportación. Se necesitarán precios bajos para que los consumidores aumenten su demanda, y eso llevará tiempo”, afirmó Michael Swanson, economista agrícola jefe del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo.

Para mitigar mejor las fluctuaciones drásticas de precios y suministro, los productores y las asociaciones agrícolas abogan por una vacuna contra la gripe aviar. Si bien las granjas han reportado menos casos este año, el virus sigue siendo altamente contagioso y se transmite a través de aves silvestres.

El año pasado, el USDA anunció que invertiría US$ 100 millones en la investigación y el desarrollo de vacunas.

Sin embargo, su uso es controvertido. Las vacunas no protegen contra la propagación del virus, y Estados Unidos es un importante exportador de aves de corral. Muchos países no aceptan aves vacunadas.

“Nuestros agricultores aún necesitan herramientas para combatir este virus y garantizar que estos altibajos se mitiguen por todos los medios posibles”, subrayó Metz. Esto “traerá a la industria del huevo la certeza y la tranquilidad que tanto necesita”.

