Cuatro años después, Rusia sigue pagando un error de cálculo fatal en Ucrania

En la madrugada del 24 de febrero de 2022, de pie sobre el tejado helado de un hotel de Kyiv, la idea de que Rusia lanzara un ataque a gran escala contra Ucrania, a pesar de la concentración de tropas en la frontera, todavía parecía casi imposible de imaginar.

Sí, Vladimir Putin, el hombre fuerte del Kremlin, había desarrollado una afición por ejercer el poder duro de Rusia. Sus guerras en Chechenia, Georgia y Siria, así como sus acciones militares en Crimea y el este de Ucrania, le habían proporcionado éxito a un coste relativamente bajo.

Pero invadir el segundo país más grande de Europa, después de la propia Rusia, sería una perspectiva potencialmente catastrófica que, seguramente, haría reflexionar a un estratega frío como Putin.

“Aparentemente no”, recuerdo haber pensado en lucha con mi chaleco antibalas mientras los misiles caían sobre la capital ucraniana.

Los últimos cuatro años de conflicto han dejado al descubierto más de una suposición errónea, entre ellas la creencia previamente extendida, incluso entre los aliados de Kyiv, de que Ucrania sería demasiado débil y demasiado desorganizada para resistir una invasión a gran escala.

De la misma manera, la reputación de invencibilidad que rodea al vasto ejército ruso también se ha visto dañada.

Según una investigación de un grupo de expertos, el Royal United Services Institute (RUSI, por sus siglas en inglés), cuando el Kremlin lanzó lo que denominó su “Operación Militar Especial”, esperaba que sus fuerzas tomaran el control de Ucrania en solo 10 días.

Más de 1.450 días después, ese período de tiempo parece desesperadamente ingenuo y ha demostrado haber sido un error de cálculo fundamental que ha tenido un costo devastador en dolor, destrucción y derramamiento de sangre.

El verdadero coste se oculta, por supuesto, cuidadosamente en una Rusia donde la información está bajo un control cada vez más estricto. Las cifras oficiales de víctimas se mantienen estrictamente ocultas al público, aunque las estimaciones de múltiples fuentes indican pérdidas alarmantes.

Las últimas investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, por ejemplo, estiman que hay casi 1.2 millones de rusos muertos y heridos desde que se lanzó la invasión a gran escala.

Ese terrible número de muertos –que, por supuesto, no incluye el asombroso número de muertos en Ucrania, que se cree que oscila entre 500.000 y 600.000 personas– es mayor que todas las bajas sufridas por “cualquier potencia importante en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, afirma el informe del CSIS.

De esa estimación, hasta 325.000 rusos, añade el informe, han muerto en los últimos cuatro años; para dar contexto, eso es el triple de las pérdidas combinadas infligidas a las fuerzas estadounidenses en todas las guerras que Washington ha librado desde 1945, incluidos los campos de batalla de Corea, Vietnam, Afganistán e Iraq.

Y a medida que el conflicto de Ucrania entra en su quinto año, el baño de sangre militar –como señala frecuentemente el presidente Donald Trump– solo está empeorando y aumentando de forma sostenida a medida que pasa cada mes.

Una vez más, el Kremlin no ha confirmado las cifras, pero funcionarios ucranianos se jactaron recientemente de haber matado a 35.000 soldados rusos solo en diciembre. El objetivo declarado de los estrategas militares en Kyiv es ahora matar a soldados rusos más rápido de lo que los nuevos reclutas —que por el momento son principalmente voluntarios— pueden ser entrenados y enviados al combate.

“Si llegamos a 50.000, veremos qué pasa con el enemigo. Consideran a las personas como un recurso y la escasez ya es evidente”, declaró el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, a la prensa en una reciente conferencia de prensa.

En más de un sentido, esta guerra se ha transformado en un desagradable juego de números.

Cada vez que visito Moscú, una ciudad que muchos amigos y colegas han abandonado o de la que han sido excluidos, me sorprende lo distante que parece la brutal guerra en Ucrania.

En la superficie, al menos, la deslumbrante capital rusa, con sus tiendas, cafés y atascos de tráfico, está bien aislada de los horrores del frente, salvo la intercepción ocasional de drones ucranianos, sobre la que pocos moscovitas, francamente, piensan siquiera un momento.

Tras un breve shock de sanciones tras la invasión de 2022, el gasto militar ruso aumentó y su economía prosperó.

Impulsada por las exportaciones de petróleo y gas, Rusia desafió las predicciones occidentales de colapso económico, convirtiéndose en la novena economía más grande del mundo en 2025, según el Fondo Monetario Internacional, por delante de Canadá y Brasil. Esto representa un aumento respecto al undécimo puesto que ocupaba antes del inicio de la guerra en Ucrania.

Pero hay señales crecientes de un sufrimiento financiero creciente, vinculado a una economía de guerra distorsionada.

Un problema es la práctica cada vez más costosa de ofrecer grandes bonificaciones a los rusos que aceptan unirse al ejército, además de pagos aún mayores si mueren en combate.

Además, el reclutamiento militar y la priorización de la producción industrial militar han llevado a lo que un periódico ruso pro-Kremlin, Nezavisimaya Gazeta, ha llamado una “grave escasez de mano de obra” en otras industrias esenciales.

Es posible que Rusia nunca hubiera podido evitar que estos acontecimientos se desarrollaran, incluso si no estuviera ya al límite de sus posibilidades y estancada en Ucrania.

Pero después de cuatro años de una guerra agotadora que ha tenido consecuencias terribles para Ucrania, Rusia ha quedado mermada en su país y disminuida en el escenario internacional.

En febrero de 2022, cuando regresaba a la azotea de ese hotel en Kyiv, me equivoqué (como muchos otros) sobre la probabilidad de que Putin ordenara una invasión a gran escala de Ucrania.

Pero, por desgracia, teníamos razón en cuanto a las catastróficas consecuencias que esto tendría (para los ucranianos, por supuesto, y para los rusos también): fue una predicción que, por desgracia, resultó demasiado acertada.

