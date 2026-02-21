Estos dos nuevos números económicos hicieron añicos la narrativa optimista de Trump

Análisis por Daniel Dale, CNN

Dos nuevos datos económicos, uno publicado el jueves y otro este viernes, abrieron otro agujero en la narrativa triunfal del presidente Donald Trump sobre los efectos de sus aranceles.

Las cifras publicadas la madrugada del jueves muestran que Trump había exagerado considerablemente el impacto de los aranceles en el déficit comercial.

Las cifras publicadas la madrugada del viernes también muestran que había exagerado considerablemente el crecimiento económico para el cuarto trimestre de 2025.

La Corte Suprema anuló muchos de los aranceles de Trump más tarde el viernes. Sin embargo, otros aranceles siguen vigentes, y Trump anunció rápidamente que planea reemplazar los que la corte declaró ilegales con nuevos gravámenes bajo una ley diferente.

Trump lleva años destacando el déficit comercial —la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones estadounidenses— como un supuesto ejemplo de cómo Estados Unidos está siendo estafado por otros países. (Muchos economistas discrepan de esta descripción).

El presidente publicó este miércoles un mensaje de celebración en redes sociales.

“EL DÉFICIT COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS SE HA REDUCIDO EN UN 78 % DEBIDO A LOS ARANCELES QUE SE APLICAN A OTRAS EMPRESAS Y PAÍSES”, comenzaba la publicación en mayúsculas.

A la mañana siguiente, sin embargo, la Oficina de Análisis Económico reveló el déficit comercial real de bienes y servicios para 2025.

Fue casi idéntico al de 2024, con una disminución de tan solo el 0,2 %, muy lejos de la bajada del 78 % anunciada por el mandatario.

Y el déficit comercial de bienes, los artículos sujetos a los amplios aranceles globales de Trump, aumentó un 2,1 % en comparación con 2024.

Trump no inventó la cifra del “78 %” de la nada, pero aun así era engañosa.

El presidente estaba citando una cifra desactualizada y a corto plazo, de octubre de 2025, cuando el déficit comercial era un 78 % menor que en enero de 2025.

Los expertos advirtieron entonces que la fuerte caída de octubre sería fugaz, resultado de fluctuaciones temporales en el comercio del oro y los productos farmacéuticos, y así fue.

La publicación de Trump del miércoles también fue inexacta al sugerir que sus aranceles son pagados por países extranjeros.

Los recargos arancelarios son asumidos por importadores estadounidenses, no por exportadores extranjeros, y estos últimos suelen trasladar parte de sus costos a los consumidores.

Si bien los exportadores extranjeros a veces bajan sus precios para intentar mantener la competitividad de sus productos, diversos análisis han concluido que la gran mayoría de los costos de los aranceles que Trump ha impuesto este mandato están siendo cubiertos por una combinación de empresas y consumidores estadounidenses.

La Oficina de Análisis Económico publicó el viernes otro conjunto de cifras clave: estimaciones sobre el crecimiento real del producto interno bruto (PIB). Estas cifras también distan mucho de las que Trump había estado promocionando.

Trump declaró ante el Foro Económico Mundial a finales de enero que “se proyecta un crecimiento del 5,4 % para el cuarto trimestre, mucho mayor de lo que cualquiera, salvo yo y algunos otros, había predicho”.

En una reunión de gabinete y en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal ese mismo mes, especificó que se refería a una proyección para el cuarto trimestre de 2025 basada en un modelo del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

Posteriormente, en una entrevista con la NBC a principios de febrero, dio a entender que ya se había alcanzado un crecimiento del 5,6 %, afirmando: “Estoy muy orgulloso de ello: 5,6 %. Tenemos un PIB del 5,6 % a pesar del cierre del Gobierno”.

Sin embargo, para cuando se publicó el artículo de opinión, la reunión de gabinete y la entrevista, el modelo de la Reserva Federal de Atlanta se había reducido a una proyección de crecimiento del 4,2 % para el cuarto trimestre de 2025.

Otros pronósticos eran incluso inferiores. Y, contrariamente a lo que Trump comentó a la NBC, los pronósticos no reflejan la realidad.

Las cifras publicadas este viernes muestran lo lejos que estaba de la realidad su afirmación del “5,6 %”.

La economía, en realidad, creció a una tasa anualizada de tan solo el 1,4 % en el cuarto trimestre de 2025, mucho más lento que la expansión del 4,4 % del tercer trimestre de 2025.

El cierre gubernamental en otoño fue un factor importante en la débil cifra. Aun así, Trump afirmó que el crecimiento fue del 5,6 % a pesar del impasse, una cifra que no se acerca a la realidad.

¿Y qué decir de la vaga afirmación de Trump, pronunciada en un discurso sobre la economía el jueves en Georgia, de que “nuestro país estaba muerto” hace un año bajo el expresidente Joe Biden, pero “ahora tenemos el país más atractivo”?

La economía estadounidense creció tan solo un 2,2 % en 2025, según las nuevas cifras anuales, una cifra inferior a la de todos los años de la administración Biden y de todos los años de la primera administración Trump, salvo en 2020, cuando se desató la pandemia de covid-19.

