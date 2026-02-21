Un ataque de EE.UU. contra Irán podría disparar los precios del petróleo en un momento delicado para Trump

Análisis de David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump evalúa si Estados Unidos debería atacar a Irán, un país que posee las terceras mayores reservas probadas de petróleo del mundo y controla una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo. Las consecuencias para los precios del petróleo y el bolsillo de los estadounidenses podrían ser rápidas y severas.

Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en Medio Oriente en las últimas semanas, y Trump ha sugerido que un ataque liderado por Estados Unidos podría ser inminente. Eso ha provocado una fuerte subida de los precios del petróleo.

“Puede que tengamos que ir un paso más allá, o puede que no”, dijo Trump el jueves sobre Irán. “Tal vez vayamos a llegar a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

El crudo Brent, referencia mundial, ha subido un 7 % desde el martes y el miércoles superó los US$ 70 por barril por primera vez desde julio, poco después de la última vez que Estados Unidos atacó a Irán. El crudo estadounidense ha aumentado US$ 10 en el último mes.

Sin embargo, la escalada del conflicto de Estados Unidos con Irán amenaza con disparar los precios del petróleo, lo que podría revertir la caída de los precios de la gasolina que Trump ha presumido durante meses. Los menores costos para llenar el tanque ayudaron a compensar parte del impacto de los altos precios derivados de una combinación de inflación de la era Biden, los aranceles de Trump y un mercado inmobiliario persistentemente estancado.

Las preocupaciones por la asequibilidad han hecho políticamente vulnerables a Trump y a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato de este año. Lo último que necesitan es un shock total en los precios del petróleo.

La buena noticia es que eso sigue siendo poco probable. Pero no es imposible.

Si Estados Unidos ataca, Irán podría responder con misiles u otras armas similares, como lo hizo contra una base militar estadounidense en Israel el verano pasado. Eso podría alterar la estabilidad de la región rica en petróleo, pero los efectos sobre los precios probablemente serían temporales.

No obstante, Irán también tiene un factor clave: el control del lado norte del estrecho de Ormuz.

Esta estrecha vía marítima, de apenas 21 millas (33 km) de ancho, es un punto crítico por donde transitan diariamente unos 20 millones de barriles de crudo, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial.

El estrecho es la única vía para enviar petróleo desde los países del golfo Pérsico ricos en crudo hacia el resto del mundo. El reciente repunte del petróleo responde en gran medida a los temores de que Irán restrinja ese suministro.

Irán cerró parcialmente el estrecho a principios de esta semana para realizar ejercicios militares, lo que elevó los precios del Brent en unos US$ 5 por barril.

“Una interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz llevaría el petróleo por encima de los US$ 100”, dijo Rob Thummel, gestor senior de carteras en Tortoise Capital.

Pero las probabilidades de que eso ocurra son bajas por varias razones.

Primero, Irán tendría que poder controlar el estrecho tras un ataque. Estados Unidos ya mantiene una presencia militar sólida y creciente en la región, y no está claro que Irán tenga la capacidad de sostener un bloqueo petrolero mientras está bajo ataque.

Segundo, el Gobierno iraní se privaría a sí mismo de una fuente clave de ingresos. Irán tiene una economía sorprendentemente diversificada para una nación sancionada: el petróleo representa solo entre el 10 % y el 15 % del producto interno bruto del país. Sin embargo, el Gobierno depende en gran medida de la industria petrolera para sus finanzas, ya que la mitad de sus ingresos proviene de las exportaciones de crudo.

Tercero, la región se ha recuperado rápidamente de ataques en el pasado, incluido el ataque contra Irán el año pasado. Cuando drones atacaron instalaciones de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita, en 2019, afectando el 5 % de la producción petrolera del país, los precios se dispararon, pero regresaron a la normalidad en cuestión de semanas. Estados Unidos atribuyó ese ataque a Irán.

Aunque sigue siendo poco probable que se produzca un bloqueo en el estrecho, la disrupción causada por un ataque estadounidense podría elevar aún más los precios del petróleo, quizá en otros US$ 10 por barril, dijo Tuttle.

Irán produce en promedio unos 3,2 millones de barriles de petróleo diarios, según la OPEP, lo que representa aproximadamente el 4 % de la producción mundial de crudo. Eso convierte a Irán en el sexto productor de petróleo del mundo, un logro notable considerando que enfrenta sanciones internacionales que han limitado severamente sus clientes potenciales. Para evadir las sanciones, Irán opera una flota clandestina de buques para exportar petróleo con fuertes descuentos.

Un petróleo a US$ 80 por barril podría hacer que el precio promedio de la gasolina vuelva a superar los US$ 3 por galón.

Hace un mes, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cayó a unos US$ 2,80 por galón, de acuerdo con AAA. Ahora se sitúa en US$ 2,92 por galón.

“Ha sido muy positivo tener precios bajos de la gasolina, pero están empezando a subir y los precios altos podrían estar aquí antes de lo que se cree, justo antes de las elecciones de medio mandato”, dijo Tuttle. “En un contexto donde la asequibilidad es un gran problema, si los precios de la gasolina entran en la ecuación, el objetivo tendrá que ser mantener bajos los precios del petróleo para mantener bajos los de la gasolina”.

Trump lleva mucho tiempo promocionando, y exagerando, los efectos de los menores precios de la gasolina. Hace un año, la gasolina costaba 21 centavos más por galón. Eso equivale aproximadamente a entre US$ 100 y US$ 200 en ahorros anuales por conductor en 2025, dependiendo de la ubicación y los hábitos de manejo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos y el Departamento de Transporte.

Pero esos ahorros palidecen frente al promedio de US$ 1.000 en cargas fiscales adicionales que cada hogar estadounidense paga como resultado de los aranceles de Trump, según la Tax Foundation.

La opinión de los estadounidenses sobre la economía de Estados Unidos sigue cerca de mínimos históricos. El aumento de los precios de la gasolina no va a hacer que los estadounidenses se sientan más felices al respecto.

