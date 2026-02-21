Un grupo de amigas cercanas se embarcó en una excursión de esquí de travesía. Solo dos lograron salir con vida

Por Ray Sanchez, CNN

Las ocho amigas encontraban la alegría en las montañas, les encantaba esquiar juntas por la nieve en polvo virgen de la silenciosa y prístina Sierra Nevada de California. El terreno accidentado e implacable era el escenario de su estrecha amistad.

El viaje se había planeado con mucha antelación. Consistía en una expedición de tres días que comenzaba en Frog Lake Backcountry Huts, un oasis de difícil acceso pero acogedor a 2.300 metros de altitud en la zona del Bosque Nacional Tahoe, accesible solo en esquí, snowboard o raquetas de nieve.

El grupo —madres, esposas y esquiadoras apasionadas y expertas— llegó de diferentes partes del país para una excursión guiada por profesionales durante el fin de semana del Día del Presidente. Con cuatro guías y otras tres personas acompañándolas, se deslizaron con sus esquíes cerca del lago helado y los acantilados nevados, a la sombra de una cresta salpicada de abetos rojos y pinos Jeffrey.

Mientras tanto, la mayor tormenta invernal del nuevo año se cernía sobre las pintorescas montañas, en medio de las alarmantes advertencias de los meteorólogos en redes sociales.

Era el último día de una peligrosa odisea por la naturaleza. Y, como se predijo, llegó la ventisca, que cubrió todo de nieve en polvo inestable. Ya estaban emprendiendo el regreso cuando la nieve fresca, ligera y blanda descendió repentinamente de las laderas como una de las fuerzas más feroces de la naturaleza.

“¡Avalancha!”, gritó una de ellas.

En cuestión de segundos, un tsunami de hielo, nieve y escombros del tamaño de un campo de fútbol se desplomó ladera abajo a su alrededor, tan denso que casi enterró una casa, según informaron las autoridades, citando los relatos de los supervivientes.

“Las alcanzó con bastante rapidez”, declaró posteriormente a la prensa el capitán Rusty Greene, del sheriff del condado de Nevada.

La primera llamada de auxilio fue un mensaje de texto silencioso de una baliza de emergencia, que movilizó a un pequeño ejército de rescatistas enviados desde distintas direcciones.

“Atención médica por avalancha en la zona de Castle Peak”, informó una voz en el canal de despacho del departamento de bomberos a las 10:45 a.m. del martes.

“De nueve a diez personas sepultadas, otras tres intentando desenterrarlas”, dijo alguien en el audio mientras se escuchaba a los servicios de emergencia coordinando las labores de búsqueda y rescate, señalando que no había apoyo aéreo disponible debido a la tormenta.

Comenzaba una lucha por la supervivencia que se prolongó durante horas. Algunos miembros del grupo cavaban desesperadamente en la nieve buscando a amigas y compañeras mientras la nieve en polvo comenzaba a convertirse en una costra helada, similar al hormigón.

Seis de las amigas cercanas y tres guías se encuentran entre las nueve personas fallecidas o presuntamente fallecidas en la avalancha cerca del lago Tahoe, en California, la más mortífera del país en 45 años. Seis esquiadoras sobrevivieron y fueron rescatadas.

Las hermanas Liz Clabaugh y Caroline Sekar se encuentran entre los fallecidos. Las demás fueron identificadas por sus familias como Carrie Atkin, Danielle Keatley, Kate Morse y Kate Vitt. La esposa de un miembro del equipo de Búsqueda y Rescate de Tahoe Nordic, que acudió al desastre, también se encuentra entre las víctimas.

Las familias de las seis mujeres fallecidas declararon en un comunicado que aún tienen “muchas preguntas sin respuesta”. La oficina del sheriff indicó que está investigando si una negligencia contribuyó al incidente.

“Estamos devastados”, dijeron las familias. “Nuestro enfoque ahora es apoyar a nuestros hijos durante esta increíble tragedia y honrar la vida de estas mujeres extraordinarias”.

Las familias pidieron privacidad mientras lamentan una “pérdida repentina y profunda”. Las amigas, provenientes de Idaho, el Área de la Bahía de San Francisco y la cercana región de Truckee-Tahoe, eran “esquiadoras apasionadas y expertas que disfrutaban pasar tiempo juntas en las montañas”. Se habían entrenado para la práctica del esquí de travesía, confiaban en sus guías y llevaban y estaban familiarizadas con el equipo de seguridad contra avalanchas, según el comunicado.

Los cuerpos de las ocho esquiadoras fallecidas permanecen en la ladera helada debido a las peligrosas condiciones meteorológicas, informó el departamento del sheriff. Otra persona se encuentra desaparecida y se presume muerta, según Moon. “Estamos desconsolados y estamos haciendo todo lo posible para cuidarnos mutuamente y a nuestras familias, tal como sabemos que estas mujeres lo hubieran deseado”, dijeron las familias.

Solo dos miembros del grupo de amigas sobrevivieron, además de un guía y otros dos esquiadores del recorrido.

Al final, un hombre y cinco mujeres lograron salir, resguardándose durante horas bajo una lona, ​​“haciendo todo lo posible” hasta que los rescatistas con motos de nieve y esquís pudieron llegar hasta ellos, según Greene.

Los rescatistas avanzaron con dificultad a través de la intensa nieve, mientras combatían vientos huracanados bajo una nevada y conscientes de la posibilidad de que otra avalancha cayera desde arriba, dijo el sheriff Moon.

Los rescatistas estaban a tres kilómetros de los esquiadores cuando su maquinaria se atascó, lo que los obligó a esquiar el resto del camino hasta llegar al lugar de la avalancha alrededor de las 17:30 del martes, dijo el sheriff. Los sobrevivientes utilizaron balizas de avalancha y el SOS de emergencia de iPhone vía satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia.

Un funcionario de emergencias se comunicó con un guía durante más de cuatro horas, en las que transmitió información crucial a los agentes del sheriff, según Don O’Keefe, jefe de policía de la Oficina de Servicios de Emergencia de California.

Según los expertos, pocas personas pueden salir de una avalancha. En cuestión de minutos, la respiración crea una máscara de hielo alrededor del rostro. La nieve se endurece como una tumba de hormigón.

Si el rescate ocurre dentro de los primeros 15 minutos, según el Centro de Avalanchas de Utah, el 93 % de las víctimas de avalanchas sobreviven. Después de 45 minutos, solo entre el 20 y el 30 % sobreviven. Pocos lo logran tras dos horas bajo la nieve.

Los supervivientes arman sondas con forma de postes de tienda y las clavan en la nieve con la esperanza de alcanzar a los esquiadores sepultados, según los expertos.

Ese martes por la mañana, buscaron frenéticamente entre la nieve endurecida a sus compañeros y amigos esquiadores. Finalmente, lograron rescatar a tres personas que ya no estaban con vida, según el sheriff.

“Encontrar a personas fallecidas, a quienes conocían y probablemente querían, es simplemente horrible”, declaró Sam Brown, subsheriff del condado de Nevada, a CBS News.

Kurt Gensheimer estaba de viaje de tres noches en Frog Lake Backcountry Huts y se había ido el domingo, pocas horas antes de que llegaran las madres y los demás esquiadores. Nunca se cruzaron.

Había estado allí cuatro veces en los últimos cuatro años y comprendía la atracción de este entorno peligroso pero hermoso.

“Es un lugar mágico”, declaró Gensheimer a KCRA, afiliada de CNN. “Es uno de los mejores lugares para esquiar fuera de pista en el país y Frog Lake Huts ofrece las mejores instalaciones, posiblemente de todo Norteamérica, para practicar esquí fuera de pista”.

Consideraba que las cabañas un lugar seguro para capear una tormenta, pero su grupo decidió irse antes de la ventisca.

“La discusión en las cabañas era: se avecina una gran tormenta… Se avecinan condiciones de ventiscas. Deberían salir el lunes o planear estar allí hasta el jueves o viernes”, dijo Gensheimer.

La compañía de viajes que organizó el desafortunado viaje, Blackbird Mountain Guides, afirmó que los guías estaban altamente capacitados y certificados en educación sobre avalanchas.

También estaban al tanto del peligro de avalanchas.

El domingo por la mañana, el mismo día que el grupo emprendió su viaje, la compañía advirtió en Facebook sobre la proximidad de una gran tormenta de nieve e instó a los esquiadores a estar atentos al Centro de Avalanchas de Sierra y a tener mucho cuidado esta semana.

Esa mañana, el Centro de Avalanchas de la Sierra emitió una alerta de avalancha que se elevó a alerta a las 5:00 a.m. del martes: “Existe un alto peligro de avalancha en las zonas rurales.

Según los expertos, el momento más peligroso para las avalanchas es después de una nevada rápida. La avalancha del martes se clasificó como D2.5 en una escala de cinco niveles que mide el potencial destructivo de los escombros en movimiento, según Moon.

Pero el atractivo del esquí de travesía perdura a pesar de los riesgos.

Nate Greenberg, residente en las montañas de la Sierra Oriental y quien sobrevivió a una avalancha en 2021, desaconsejó tomar decisiones precipitadas. El esquí de travesía, explicó, implica múltiples microdecisiones. Ian McCammon, ingeniero e investigador de avalanchas, también destacó la dificultad de la toma de decisiones en las pistas.

“En esos accidentes suele haber mucho más de lo que se ve a simple vista”, declaró McCammon a CNN. “Una vez que se empieza a profundizar en los detalles, se empieza a comprender. Es fácil decir que la gente es insensata, o que ha asumido muchos riesgos, pero a veces se encuentran en situaciones en las que no es evidente cómo llegaron a la decisión que tomaron”.

Sara Boilen, psicóloga clínica y esquiadora de travesía de Montana, especializada en factores humanos en terrenos de avalanchas, afirmó: “Todos estamos desesperados por comprender qué sucedió”.

“Como investigadora, quiero comprender para que podamos comprender mejor las dificultades de la toma de decisiones en la travesía”, declaró a CNN. “Como educadora, quiero comprender para poder ayudar a otros a aprender. Como usuaria de actividades al aire libre, quiero fortalecer mi propia toma de decisiones aprendiendo de los demás. Y como ser humano, quiero respuestas: ¿cómo pudo suceder algo así? Y puede que nunca tengamos todas las respuestas. Eso es lo que pasa con un entorno de aprendizaje complejo”.

Añadió: “Imagina perder a un ser querido y, al mismo tiempo, perder la relación que tienes con el lugar al que vas para sentirte mejor. Entonces, cuando pierdes a alguien en una avalancha y las montañas son el lugar donde te sientes más completo, más vivo, es donde vas para sanar, ¿qué haces?”.

