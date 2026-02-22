Disparan y matan a un hombre armado que entró al perímetro de la residencia de Trump en Florida

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y autoridades del condado Palm Beach balearon y mataron a un hombre armado luego de que “ingresara ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago” la madrugada del domingo, informó el Servicio Secreto.

El presidente Donald Trump y la primera dama se encontraban en la Casa Blanca, en Washington, al momento del incidente.

Un hombre blanco de unos 20 años ingresó al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago alrededor de la 1:30 a.m. antes de ser baleado por agentes y por un ayudante de la Oficina del Sheriff del condado Palm Beach, dijeron las autoridades. El hombre aparentemente portaba una escopeta y un bidón de combustible, señaló el sheriff del condado Palm Beach, Ric Bradshaw, en una conferencia de prensa el domingo.

Cuando un ayudante y dos agentes del Servicio Secreto se encontraron con el hombre, le ordenaron soltar los objetos. El hombre dejó caer el bidón de gasolina y “levantó la escopeta en posición de disparo”, dijo Bradshaw.

El ayudante y los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien fue declarado muerto en el lugar, añadió el sheriff. Agregó que los agentes involucrados llevaban cámaras corporales.

El FBI encabeza la investigación, con equipos que recopilan pruebas y analizan los antecedentes y el motivo del hombre. Su nombre no ha sido revelado hasta que su familia sea notificada de su muerte.

La agencia pidió a los residentes en el área del tiroteo revisar sus cámaras exteriores y contactar a las autoridades si observan algo sospechoso.

Ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido en el incidente, señalaron las autoridades.

Los agentes del Servicio Secreto involucrados serán puestos en licencia administrativa durante la investigación “de acuerdo con la política de la agencia”, indicó un comunicado del Servicio Secreto.

