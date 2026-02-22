Explosiones mortales en el oeste de Ucrania son investigadas como un “ataque terrorista”

Por Victoria Butenko, Rhea Mogul y Daria Tarasova-Markina, CNN

Al menos una persona murió y decenas más resultaron heridas en explosiones que sacudieron la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, la madrugada del domingo, en lo que las autoridades calificaron como un “ataque terrorista”.

Una agente de policía, de 23 años, murió en el ataque, mientras que una patrulla policial y un vehículo civil resultaron dañados, informó la Fiscalía. Alrededor de dos decenas de personas resultaron heridas, según la Policía.

Las explosiones ocurrieron cuando agentes respondían a una llamada de emergencia por un allanamiento en una tienda cercana al centro de la ciudad, de acuerdo con la Fiscalía regional de Lviv.

La primera detonación se produjo tras la llegada de la policía al lugar, indicó la Fiscalía, y fue seguida por otra tras la llegada de un segundo equipo.

En el ataque se utilizaron artefactos explosivos caseros, que habían sido colocados en contenedores de basura, según la Policía Nacional de Ucrania, citando investigaciones preliminares.

La Fiscalía regional de Lviv informó que abrió una investigación por un “acto terrorista que causó graves consecuencias”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que varias personas habían sido detenidas, incluido un individuo sospechoso de perpetrar el ataque.

La Policía informó que una mujer, de 33 años, fue detenida en la ciudad occidental de Staryi Sambir, cerca de la frontera con Polonia. Señaló que la mujer es sospechosa de haber llevado a cabo el ataque bajo instrucciones de un contacto en Rusia.

La Policía identificó a Viktoria Shpylka como la agente que murió en el ataque.

“Sus colegas la recuerdan como sensible, brillante y sincera. Sabía apoyar, escuchar y encontrar una palabra amable incluso en los días más difíciles”, señaló la Policía. Shpylka, de 23 años, se había casado el año pasado con un agente de patrulla, agregó el comunicado.

Zelensky dijo el domingo que Rusia utilizó 50 misiles y casi 300 drones en una ofensiva generalizada contra distintos puntos de Ucrania durante la noche.

Los ataques tuvieron como objetivo la capital, Kyiv, y seis regiones, desde Sumy, en el norte, hasta Odesa, en el mar Negro. Una persona murió en el área de Kyiv y ocho resultaron heridas, informó Zelensky.

Fue la mayor cantidad de misiles lanzados en una sola noche desde el 3 de febrero.

Reporteros de CNN en Kyiv señalaron que se registraron múltiples detonaciones alrededor de la capital durante la noche.

Zelensky afirmó que los ataques rusos se concentraron en la infraestructura energética del país, así como en redes ferroviarias y de suministro de agua.

“Solo esta semana, Rusia lanzó más de 1.300 drones de ataque contra Ucrania, más de 1.400 bombas aéreas guiadas y 96 misiles de diversos tipos, incluidos decenas de misiles balísticos”, dijo Zelensky.

“Necesitamos sistemas que contrarresten eficazmente las amenazas balísticas”, añadió.

Un misil ruso impactó una fábrica en el norte de Ucrania propiedad de la multinacional estadounidense Mondelez, que produce refrigerios y chocolate.

“Este no es un objetivo militar, sino una fábrica que ha operado desde la década de 1990, produciendo marcas conocidas a nivel mundial, empleando a ucranianos y contribuyendo a nuestra economía y a la estadounidense”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, en una publicación en X.

Cuatro aeropuertos de Moscú restringieron brevemente sus operaciones, informó el domingo la autoridad de aviación rusa, Rosaviatsia. Las restricciones se produjeron después de que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, afirmara que la ciudad fue blanco de una ola de drones ucranianos, una declaración que Kyiv no ha comentado públicamente.

Billy Stockwell, de CNN, contribuyó a este reporte.

