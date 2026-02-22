¿Newsom vs. Harris en 2028? El gobernador de California habla al respecto y revela por qué su hijo se opone
Por David Wright
El gobernador de California, Gavin Newsom, quien inicia una gira de libros que muchos ven como preludio a una candidatura presidencial, habló con CNN sobre la posibilidad de competir contra la exvicepresidenta Kamala Harris, otra figura de larga trayectoria en la política californiana.
“¿Qué pasa si y cuando esas carreras paralelas se cruzan y chocan?”, preguntó Dana Bash de CNN a Newsom en una entrevista que se emitió el domingo.
“Bueno, yo soy San Francisco ahora, ella es LA”, dijo Newsom al principio. “Así que hay un poco de distancia entre nosotros dos. Ya sabes, el destino lo determinará”.
“Nunca me he interpuesto en su ambición, jamás”, añadió. “No lo he hecho. Y no imagino que lo haría en el futuro”.
“Pero si se postulan uno contra el otro para presidente”, continuó Bash. Newsom respondió: “Sí, yo sólo – eso es destino. No… ya sabes, solo puedes controlar lo que puedes controlar”.
Newsom ha sido franco sobre su interés en la contienda presidencial de 2028. Harris optó por no postularse para suceder a Newsom en la gobernación de California, pero ha dejado abierta la posibilidad de una tercera candidatura presidencial.
Harris fue fiscal de distrito en San Francisco antes de ser elegida procuradora general de California y luego senadora de Estados Unidos antes de servir como vicepresidenta. Newsom fue alcalde de San Francisco antes de convertirse en vicegobernador y luego gobernador.
Los dos han chocado en ocasiones – Harris escribió en su libro más reciente, “107 Days”, que cuando llamó a Newsom para pedirle su apoyo después de que el expresidente Joe Biden pusiera fin a su campaña de reelección, Newsom respondió por mensaje de texto: “Caminando. Te llamo de vuelta”, y nunca lo hizo. (Newsom, quien sí apoyó rápidamente a Harris, luego dijo a los periodistas que la llamada venía de un número desconocido).
Hablando con Bash, Newsom enfatizó que sopesaría cuidadosamente la decisión con su familia. Cuando le preguntaron si su familia estaba de acuerdo, Newsom respondió: “No lo sé. Depende del día”.
Y compartió las preocupaciones de uno de sus hijos sobre una posible candidatura presidencial.
“Mi hijo… fue muy contundente, me mandó un mensaje hace unos meses cuando hubo un titular que sugería que había tomado alguna decisión, y me dice: ‘Papá, ¿te vas a postular para presidente?’”, contó Newsom.
“Le dije que no, que tomaríamos esa decisión como familia. Y él me dice: ‘No puedes’. Y le pregunté por qué. Él dice: ‘Soy demasiado joven. Necesitas pasar más tiempo con nosotros’”, agregó.
“O sea, ¿cómo manejas eso?”, dijo.
“¿Cómo manejas eso?”, replicó Bash.
“Exactamente, te lo pregunto a ti”, respondió Newsom con una sonrisa.
