Trump dice que va a enviar un barco hospital a Groenlandia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que enviará un barco hospital a Groenlandia, la isla ártica y territorio danés que ha intentado adquirir.

“Trabajando con el fantástico gobernador de Louisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para cuidar a las muchas personas que están enfermas y que no están siendo atendidas allí. ¡¡¡Ya está en camino!!!” publicó el presidente en las redes sociales junto a una ilustración del buque hospital naval USNS Mercy.

No está claro a qué se refería Trump en su publicación. Groenlandia y Dinamarca tienen sistemas de salud gratuitos y nacionalizados.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, la Embajada de Dinamarca en Washington, la oficina de Landry, el Gobierno danés y el Parlamento de Groenlandia para obtener más detalles. El Pentágono remitió las preguntas al Comando Norte de Estados Unidos, que a su vez remitió las preguntas a la Marina de EE.UU. La Marina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Landry, a quien Trump eligió en diciembre como enviado especial a Groenlandia, dijo en las redes sociales que está “orgulloso de trabajar” junto a Trump en “este importante asunto”.

La Marina de EE.UU. tiene dos barcos hospital móviles, el USNS Mercy y el USNS Comfort, que apoyan a las tropas durante despliegues y brindan servicios para operaciones de ayuda humanitaria y socorro ante desastres en EE.UU. Durante el punto álgido de la pandemia de covid-19 en 2020, la Marina desplegó el USNS Comfort en la ciudad de Nueva York, el epicentro del brote del virus en Estados Unidos.

Groenlandia, ubicada estratégicamente, es el territorio menos densamente poblado del mundo y, debido a la limitada red de carreteras, sus 56.000 habitantes se desplazan en barco, helicóptero y avión entre las ciudades de la isla. Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, que se encuentra en la costa occidental de la isla.

La publicación de Trump llega un mes después de que sus crecientes esfuerzos por obtener Groenlandia sacudieran a los aliados europeos, al afirmar que Estados Unidos no se conformaría con nada menos que el control total del país.

A finales de enero, Trump anunció “el marco de un acuerdo futuro” sobre Groenlandia con el jefe de la OTAN, pero su continuo interés en la isla ártica genera preguntas sobre la soberanía de Groenlandia.

La idea del liderazgo estadounidense ha inquietado a los groenlandeses, incluido el ingeniero municipal Ludvig Petersen.

Anteriormente dijo a CNN que su principal aversión al control estadounidense proviene del tema de la salud privada.

“No me gusta la idea de convertirnos en parte de Estados Unidos”, dijo. “Mi principal preocupación es toda esta privatización de la salud y la educación. No es algo a lo que estemos acostumbrados”.

