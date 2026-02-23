Esta estadounidense tuvo una visión de sí misma viviendo en París. Ahora llama a la capital francesa su hogar

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Cada vez que sale de su apartamento en Montmartre y se dirige al pequeño patio de la esquina, Michelle Harris no tiene ni idea de cuánto tiempo le llevará hacer el recado.

“Puedo estar ausente dos minutos, o quizás una hora, sobre todo en verano”, le cuenta Harris, originaria de Virginia, a CNN Travel, explicando que es casi imposible solo saludar si un vecino la detiene.

“Los franceses son tan simpáticos… Si te paran, te hablan. Se interesan por lo que haces. Incluso si es sacar la basura”.

Harris, quien se mudó a París definitivamente en 2020, dice que la comunidad local la ha recibido con los brazos abiertos y se siente “muy bien cuidada”.

Dice que Montmartre, en el distrito 18 de la ciudad, tiene un “ambiente de pueblo” y disfruta especialmente de pasar tiempo en un bar de barrio llamado Chez Ammad, que ha recibido a artistas como la cantante francesa Edith Piaf.

“Conozco a todos los que trabajan allí, así que es como ‘Cheers…’”, dice, refiriéndose a una comedia estadounidense ambientada en un bar de Boston. “Nunca estoy sola. Es una vida tan interesante”.

Después de sentirse desarraigada y triste durante mucho tiempo, ahora está segura de que está donde pertenece.

Harris nunca planeó vivir en París. Llegó “casi por accidente” unos años después de tener una visión de sí misma allí durante una experiencia espiritual en un viaje a Perú.

Antes de ese viaje que le cambió la vida, se había centrado en una carrera corporativa en la industria farmacéutica, mudándose a ciudades como San Luis por trabajo antes de establecerse en Nueva York.

Después de sufrir “tres pérdidas personales seguidas”, incluyendo la muerte inesperada de su padre y la pérdida de un trabajo que tenía desde hacía mucho tiempo, Harris comenzó a reevaluar su vida.

“Fue como una lección: no puedes controlar nada”, dice. “No importa lo que hagas, se te puede escapar de las manos”.

Aunque consiguió otro trabajo e intentó seguir adelante, algo había cambiado.

“Me di cuenta de que no podía recomponer todo esto”, añade Harris. “Y, en cierto modo, analicé mi situación y me dije: ‘Voy a hacer que explote todo. Voy a hacer algo completamente diferente’”.

Su idea de hacer explotar todo era dejar su “trabajo exigente”, vender su apartamento, comprar un billete de ida a Asia y “simplemente empezar a viajar”.

En enero de 2016 fue a Japón y luego viajó “hacia el sur por toda Asia”, antes de continuar hacia Australia, Sudáfrica y Europa.

Aún consumida por el dolor, comenzó a experimentar con nuevas formas de afrontarlo.

Harris decidió probar la ayahuasca, también conocida como “yagé”, una bebida psicoactiva que se consume en la selva amazónica, ilegal en Estados Unidos y que, según reportes, puede tener efectos beneficiosos para afecciones como la depresión y la ansiedad.

“Sentí que había agotado todo lo que había por hacer”, dice. “El mundo es un lugar hermoso y mágico. Pero buscaba cosas más experienciales”.

Viajó a Perú en 2017 y se adentró en la Amazonia, donde un chamán la guió a través de meditaciones como parte de una ceremonia ritual.

Harris dice que tuvo una visión de su padre, lo que la ayudó a aceptar su muerte, y ahora “puede hablar de él y no solo echarse a llorar”.

“Pude dejar atrás el dolor”, añade. “Y eso fue increíble”.

Dice que también tuvo otras visiones. Una que destacó fue la de ella misma viviendo en París.

En ese momento, Harris no creía que ese sería su destino. Había estudiado español en el instituto y siempre había tenido dificultades con el francés.

“No podía pronunciar nada. No entendía las vocales… Simplemente me parecía improbable que viviera allí”, dice, recordando cómo un exnovio se sintió avergonzado por su francés durante una visita años antes.

Mientras seguía viajando, animada por su “recién descubierta espiritualidad”, Harris volvía a casa periódicamente para ver a sus seres queridos y se dio cuenta de que ya no se sentía atada a Estados Unidos.

Compró un pequeño apartamento en Manhattan al que “podría volver y llamar hogar”, y continuó explorando el mundo.

En 2017, mientras viajaba por Europa, decidió establecerse en París.

Comenzó una relación con un hombre en la ciudad y empezó a desarrollar su vida allí, apuntándose a clases de francés y sumergiéndose en la vida cotidiana.

Durante este tiempo, comenzó a ver París de otra manera y se sintió cada vez más a gusto.

Tras terminar esa relación, Harris se enamoró de otro hombre en París y posteriormente firmó una unión civil contractual, conocida como Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Aunque esa unión también terminó, se dio cuenta de que, a pesar de las decepciones, la vida en la ciudad le sentaba bien y quería quedarse.

Siente que su personalidad cambia allí, y bromea diciendo que vive en “un estado de leve confusión”, a diferencia de Nueva York, donde se siente como una “jefa”.

“Una amiga vino de visita y me dijo: ‘Suenas diferente en francés…’”, relata. “Tu voz es más aguda y dulce”.

Harris dice que su relación con el idioma está evolucionando.

Bromea diciendo que “maltrata a los franceses todos los días” con su francés, pero que persevera.

Por lo demás, se ha adaptado con facilidad, adoptando la costumbre de entretenerse con las comidas y tener una “conversaciones serias y amenas”.

“Quiero mucho a mis amigos franceses, pero como me dijo uno de ellos: ‘Si vas a una fiesta y no discutes tres veces, no fue una buena fiesta’. Y es cierto”, añade.

Para Harris, una de las mayores diferencias entre la vida en Francia y Estados Unidos es la creencia en los derechos individuales, que considera profundamente arraigada en la historia del país.

Señala que en Francia la videovigilancia, que captaría lo que ocurre con nuestros vecinos, está regulada por ley, a diferencia de las omnipresentes cámaras de timbre en Estados Unidos.

“La ideología de la libertad es refrescante…”, dice, y añade que ha empezado a “sentir diferente” sobre sus propios derechos mientras vive en París.

Harris considera que el coste de la vida en París es asequible en comparación con Nueva York, aunque reconoce que “mucha gente viene y dice: ‘¡Guau, qué caro es!’”.

En 2022, compró su apartamento en Montmartre por poco más de 300.000 euros, o unos US$ 350.000, y desde entonces ha gastado otros 90.000 euros en reformas.

Describe la zona como un “crisol de culturas” y disfruta de vivir entre personas de diferentes culturas y nacionalidades.

“Quiero ver gente que no se parezca a mí, que no hable como yo y que no haga todo lo que yo hago…”, dice, señalando que esto también era algo que valoraba de Nueva York. “Y eso lo encuentras en París”.

Aunque considera Nueva York “absurdamente cara hoy en día”, Harris afirma que todavía le encanta la ciudad y que ha conservado su apartamento en Manhattan.

Viaja a Estados Unidos con regularidad para visitar a familiares y amigos, pero no tiene “ningún deseo de volver”.

Harris, quien ha escrito un libro, “Lovers & Boyfriends”, sobre sus experiencias en la Ciudad del Amor, anteriormente tenía una visa de larga duración, pero el año pasado cambió a una Pluriannuelle Titre de Séjour (visa de artista) o “pasaporte de talento”.

