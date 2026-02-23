Fuerzas Armadas de EE.UU. atacan otro bote en el Caribe que presuntamente transportaba drogas; hay 3 muertos

Por Haley Britzky, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque contra una presunta lancha de narcotráfico en el Caribe este lunes, matando a tres personas, anunció el Comando Sur de EE.UU. en una publicación en redes sociales.

La publicación, que incluía un video del ataque, dijo que la lancha era “operada por Organizaciones Terroristas Designadas” y que la inteligencia “confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”. Al menos 151 personas han muerto hasta ahora en la campaña militar en curso denominada Operación Lanza del Sur.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha bromeado en declaraciones públicas que la disuasión militar del narcotráfico por vía marítima está funcionando, haciendo difícil encontrar presuntas lanchas de narcotráfico para atacar en América Latina.

Pero la operación de hoy marca el séptimo ataque a una embarcación este año. El ataque más reciente fue el viernes, contra una lancha en el océano Pacífico oriental que también mató a tres personas. A principios de la semana pasada, el lunes por la noche, las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron tres presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, matando a 11 personas.

Legisladores han dicho que funcionarios del Gobierno confirmaron en sesiones informativas a puerta cerrada que no siempre conocen la identidad de cada persona a bordo de las embarcaciones que son atacadas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.