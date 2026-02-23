La Corte Suprema acaba de darle a Trump una vía de escape para los aranceles, pero él no la va a aprovechar

Análisis por Matt Egan, CNN en Español

La implementación de aranceles sin precedentes por parte del presidente Donald Trump ha inyectado una enorme incertidumbre en la economía global, ha afectado el crecimiento del empleo en Estados Unidos y ha aumentado los precios, de paso.

El viernes, la Corte Suprema le dio a Trump una vía de escape de su aventura arancelaria. Pero Trump dejó claro casi de inmediato que no la aprovechará.

Los jueces dictaminaron en una votación de 6 a 3 que muchos (aunque no todos) los aranceles de Trump son ilegales, lo que le da a la Casa Blanca una forma de salirse de los gravámenes a las importaciones más agresivos y potencialmente reducir el costo de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, Trump no está dando marcha atrás en su arma económica favorita.

Trump sugirió que la Corte Suprema le dio permiso para intensificar su guerra comercial global mediante el uso de diferentes autoridades arancelarias para potencialmente aumentar los aranceles incluso más de lo que eran antes del fallo histórico.

“Si bien estoy seguro de que no fue su intención, la decisión de hoy de la Corte Suprema hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles sea más poderosa y más clara en lugar de menos”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes.

Todo esto sugiere que la nube de incertidumbre sobre los aranceles no va a desaparecer y podría volverse aún más espesa.

“Desafortunadamente, vamos a tener otro año de incertidumbre y caos. A Trump le encantan los aranceles y usará cualquier ley disponible para mantenerlos”, le dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general y comercio del Cato Institute, a CNN en una entrevista telefónica.

Horas después de que la Corte Suprema emitiera su fallo arancelario, Trump anunció que impondría un arancel global del 10 % a las importaciones en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una facultad distinta que no fue anulada por el alto tribunal. Durante el fin de semana, Trump elevó dicho arancel al 15 %, el nivel máximo permitido para los aranceles de la Sección 122, que también requieren la aprobación del Congreso después de 150 días, aunque Trump pareció restarle importancia a esta limitación.

Trump agregó que su Gobierno ya está explorando el uso de otras leyes que puedan emplearse para imponer aranceles.

Una opción que mencionó Trump es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que requiere que el Representante Comercial de Estados Unidos realice investigaciones sobre acciones comerciales onerosas por parte de países extranjeros, pero no contiene ningún límite al nivel o la duración de los aranceles impuestos como resultado de esas investigaciones.

Otra opción que Trump planteó el viernes fue la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que podría permitirle al presidente imponer aranceles de hasta el 50 % a las importaciones de países si considera que incurren en prácticas comerciales discriminatorias. La Sección 338 se deriva de la infame Ley Smoot-Hawley, a la que se atribuye ampliamente el agravamiento de los efectos de la Gran Depresión.

Trump también afirmó que la decisión de la Corte Suprema le permitía imponer un embargo total a los bienes de países extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró esta afirmación en Fox News el viernes e instó a los países a cumplir los acuerdos comerciales previamente alcanzados con el Gobierno.

Al ser consultado sobre si, al finalizar la implementación de los nuevos gravámenes, la tasa arancelaria será mayor que la actual, Trump respondió: “[Será] Potencialmente mayor. Depende. Lo que queramos. Pero queremos que sean justos para los demás países”.

La tasa arancelaria efectiva era de aproximadamente el 10 % antes del fallo de la Corte Suprema y actualmente se sitúa en torno al 4,5 %, según Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Fundación Fiscal, de tendencia conservadora. Esta tasa podría volver a superar el 10 % si Trump aplica los aranceles de la Sección 122 al 15 % a nivel mundial, sin exenciones para el límite de 150 días.

Michael Feroli, economista jefe de JPMorgan Chase, dijo el viernes a sus clientes que un escenario “razonable” es que el Gobierno utilice varias normas legales para mantener sin cambios la tasa arancelaria efectiva promedio.

“Incluso este resultado implicaría una realineación significativa de los aranceles aplicados a diferentes productos de distintos países, lo que generaría ganadores y perdedores”, escribió Feroli en un informe. “Esto también significaría un aumento sustancial de la incertidumbre en materia de política comercial, lo que generaría un nuevo impulso al gasto de capital”.

También señaló que, fuera del ámbito tecnológico, la inversión empresarial se contrajo el año pasado, “algo muy raro fuera de una recesión”.

El año pasado fue el peor año en términos de crecimiento laboral, fuera de una recesión, desde 2003. Muchos economistas sospechan que el caos y la incertidumbre causados ​por los aranceles paralizaron a algunas empresas, obligándolas a posponer la contratación. El empleo en la manufactura, que es el sector que los aranceles de Trump pretenden impulsar, fue particularmente débil, con más de 80.000 puestos de trabajo perdidos el año pasado.

Sin embargo, los funcionarios de Trump han desestimado en gran medida estas preocupaciones, centrándose en cambio en las enormes cantidades de ingresos que han generado los aranceles y las promesas de un auge manufacturero en el horizonte.

“No creen en los datos económicos. Creen que estos aranceles son increíbles”, dijo Lincicome de Cato.

Los economistas no esperan que la decisión de la Corte Suprema cambie las reglas del juego para los precios al consumidor, especialmente porque Trump dejó en claro que no dará marcha atrás.

“Las empresas siempre se resisten a bajar los precios. Ahora Trump les ha dado la excusa perfecta para no hacerlo”, dijo Lincicome.

Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research, fue directa cuando se le preguntó qué significaría el fallo de la Corte Suprema para los precios al consumidor.

“Nada”, dijo ella.

La Corte Suprema no se pronunció sobre si el Gobierno estará obligado a reembolsar a las empresas los US$ 134.000 millones que se les cobraron en aranceles que fueron anulados. Un tribunal inferior se encargará del asunto. Pero incluso si esos reembolsos empiezan a llegar, eso no significa que los consumidores recibirán ningún alivio en forma de descuentos o precios más bajos.

“Es muy poco probable que las empresas empiecen a recortar sus precios como resultado”, dijo Roth. “Walmart no te va a dar un cheque por el arancel del 15 % sobre las zapatillas que les compraste hace cuatro meses”.

Los aranceles de Trump sumaron US$ 1.000 en gastos fiscales para el hogar promedio estadounidense en 2025, según la Tax Foundation. Se esperaba que esa cifra aumentara a US$ 1.300 este año antes del fallo de la Corte Suprema.

Pero el futuro sigue siendo incierto. Los funcionarios de Trump aún no han decidido cómo planean reestructurar su agenda arancelaria. Podrían implementar otros aranceles bajo diferentes facultades y, en teoría, la administración podría extender los aranceles de la Sección 122 más allá del límite de 150 días reiniciando el plazo.

La ironía es que los votantes han dejado en claro que no les gustan los aranceles, que se han vuelto menos populares a medida que los estadounidenses están más expuestos a ellos.

Los votantes también están profundamente frustrados por el nivel de precios, que en algunos casos se han visto incrementados por los aranceles de Trump.

Aunque la Corte Suprema protagonizó un golpe a la agenda arancelaria del presidente, es poco probable que esta decisión histórica sea el cambio radical que muchos votantes esperan.

