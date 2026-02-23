Trump confronta sus tres opciones principales sobre Irán: desde la diplomacia hasta intentar derrocar al régimen

Por Kevin Liptak, Kylie Atwood, Zachary Cohen y Jennifer Hansler, CNN en Español

Después de ordenar el mayor aumento militar estadounidense en Medio Oriente desde el inicio de la guerra de Iraq, el presidente Donald Trump ahora tiene que tomar una decisión sobre Irán.

Las opciones que tiene ante sí parecen relativamente bien definidas, confirmadas vagamente por el propio presidente durante sesiones informales de preguntas y respuestas durante las últimas semanas y descritas con más detalle por personas familiarizadas con el asunto.

Las posibilidades son muy variadas, algunas de las cuales conllevan riesgos significativos, y a veces recibe consejos contradictorios de aliados, asesores y homólogos extranjeros.

Trump podría abstenerse de ordenar cualquier acción militar, con la esperanza de que la presencia de dos portaviones, docenas de buques de guerra y cientos de cazas de combate frente a las costas de Irán pueda convencer a sus líderes de llegar a un acuerdo.

Podría ordenar un ataque limitado contra objetivos militares para dejar en claro sus exigencias de que Irán abandone cualquier capacidad de construir armas nucleares.

Podría aprobar un ataque destinado a derrocar a los líderes de Irán, incluso si se desconoce quién los reemplazará: el enfoque más maximalista.

“Todo lo que se ha escrito sobre una posible guerra con Irán se ha escrito incorrectamente, y a propósito”, declaró Trump en Truth Social el lunes. “Soy yo quien toma la decisión; prefiero un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo logramos, será un día muy malo para ese país y, lamentablemente, para su gente”.

Menos claro es qué pretende lograr Trump con precisión. También resulta un misterio por qué está considerando actuar ahora o en qué autoridades legales podría basarse para lanzar el segundo ataque contra Irán en ocho meses.

El presidente ha hecho pocos esfuerzos por construir un argumento público a favor o en contra de una posible guerra.

Entre bastidores, Trump escucha opiniones divergentes sobre si ordenar nuevos ataques o, dado el grave riesgo de verse envuelto en un conflicto prolongado, permitir que continúen las gestiones diplomáticas.

Estos son los caminos que Trump está considerando y cómo la administración está pensando en cada uno de ellos.

Los principales funcionarios de la Casa Blanca siguen diciendo que la preferencia de Trump es asegurar un acuerdo con Irán que evite cualquier tipo de confrontación militar.

El enviado del presidente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, han mantenido conversaciones indirectas con funcionarios iraníes durante las últimas semanas y regresarán a Ginebra, Suiza, el jueves para una nueva ronda.

Ambos negociadores han instado al presidente a dar tiempo para ver si es posible llegar a un acuerdo, aunque Witkoff declaró el sábado que Trump siente curiosidad por saber por qué Irán no ha cedido en las negociaciones.

Cada bando ha trazado límites, y algunos entran en conflicto directo. Trump afirma que no se debe permitir que Irán enriquezca uranio. Irán afirma que es su derecho e insiste en que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos.

Los iraníes todavía están trabajando en una propuesta que podría salvar esa brecha y esperan compartirla con los mediadores de Omán antes de las importantes conversaciones del jueves, según una fuente familiarizada con el asunto.

“Este jueves se decidirá todo, una guerra o un acuerdo”, declaró una fuente regional conocedora de las conversaciones.

Trump lanzó ataques sorpresa contra el programa nuclear de Irán el año pasado antes de otra ronda programada de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, pero esta vez fuentes regionales esperan que el equipo del presidente se siente a la mesa en Ginebra antes de tomar cualquier acción militar, basándose en discusiones con funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, días antes de las conversaciones, no parecía que la propuesta iraní incluyera un compromiso de enriquecimiento cero de uranio, según fuentes.

Esta exigencia ha sido desde hace tiempo un obstáculo para el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, de 86 años, quien aprobará o vetará cualquier acuerdo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dejó claro el domingo que el enriquecimiento cero no estaba sobre la mesa.

“Hemos desarrollado esta tecnología nosotros mismos, gracias a nuestros científicos, y es muy valiosa para nosotros, porque hemos invertido mucho, un gasto enorme, en ella”, declaró Araghchi en CBS. “Es ahora una cuestión de dignidad y orgullo para los iraníes, y no vamos a renunciar a ella”.

Además, según las conversaciones con Irán de los últimos días, no parece que el régimen esté dispuesto a hacer ofertas a Estados Unidos que sean sustancialmente diferentes a las que se discutieron entre ambas partes el año pasado antes de los ataques estadounidenses, declaró una fuente.

Aun así, tanto Estados Unidos como Irán parecen estar intentando ser más creativos en las negociaciones, según una segunda fuente regional familiarizada con el asunto, pero persisten las dudas sobre si se podrá alcanzar un acuerdo.

Una idea que se ha barajado es permitir a Irán enriquecer cantidades muy pequeñas de combustible, con garantías de que se utilizarán únicamente con fines médicos. Esta idea también se discutió durante las infructuosas conversaciones diplomáticas del año pasado.

“Creo que los estadounidenses esperan las respuestas correctas de los iraníes. No sé si los iraníes podrán dar las respuestas correctas que esperan los estadounidenses”, indicó la segunda fuente regional.

Trump podría ordenar un ataque selectivo contra sitios militares seleccionados dentro de Irán para presionar a los líderes del país a aceptar un acuerdo, demostrando así que las amenazas de acción de Estados Unidos son reales.

Los objetivos podrían incluir sitios de misiles balísticos, instalaciones vinculadas al programa nuclear de Irán o edificios utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El viernes, Trump confirmó que estaba considerando un ataque limitado. “Creo que puedo decir que lo estoy considerando”, manifestó en la Casa Blanca.

Si tal acción convencería a Teherán de llegar a un acuerdo o reforzaría su determinación de resistirse a la diplomacia estadounidense es tema de debate.

Muchos funcionarios regionales afirmaron que no creían que Irán regresara rápidamente a la mesa de negociaciones si Estados Unidos realizaba un ataque, sin importar la magnitud del mismo.

Cualquier ataque dentro de Irán también conlleva el riesgo de represalias contra activos estadounidenses en Medio Oriente, algo sobre lo que funcionarios han advertido repetidamente a Trump durante las sesiones informativas de las últimas semanas.

Irán ha advertido que las bases militares estadounidenses podrían convertirse en objetivos si es atacado. El país persa tomó represalias tras los ataques de junio contra sus instalaciones nucleares, aunque no hubo bajas militares estadounidenses.

El personal militar estadounidense en la región está preparado para ejecutar diversas operaciones si Trump da la orden.

El ejército estadounidense cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo cualquiera de las posibles opciones de ataque y ha estado realizando preparativos logísticos en caso de que Trump dé una orden definitiva, según una fuente familiarizada con la planificación.

Eso incluye trazar un mapa de las armas específicas que se utilizarían en varios conjuntos de objetivos y calcular el tiempo de posibles salidas de aeronaves según los planes que se han elaborado, detalló la fuente.

Si la diplomacia fracasa, Trump podría lanzar una operación mucho mayor para derrocar al régimen iraní.

Según una fuente familiarizada con el asunto, ya existe una amplia potencia de fuego desplegada alrededor de Irán para ejecutar incluso las opciones más extremas a disposición del presidente.

Esto podría incluir una serie de ataques simultáneos contra varios objetivos, o múltiples oleadas de bombardeos, según la fuente.

Dichos objetivos podrían incluir una combinación de líderes iraníes o componentes vinculados al régimen, o personal e instalaciones militares, incluyendo defensas aéreas, plantas de producción de misiles e instalaciones nucleares.

El CGRI, cuya misión es preservar el dominio islámico en Irán, será casi con toda seguridad el objetivo de cualquier operación militar, afirmó la fuente. Más compleja sería la cuestión de cómo atacar a líderes gubernamentales o religiosos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y otros mandos militares han expresado su preocupación por la escala, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses que podrían resultar de una operación militar importante y prolongada contra Irán, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Caine y otros dentro del Pentágono también han advertido sobre la tensión potencial que tal operación pondría sobre los miembros del servicio y los activos desplegados en la región, así como también cómo una campaña militar prolongada podría impactar aún más las reservas de armas de Estados Unidos, particularmente en lo que se relaciona con las armas utilizadas en apoyo de Israel y Ucrania, dijeron las fuentes.

No quedó inmediatamente claro hasta qué punto Caine ha planteado estas preocupaciones a Trump directamente, pero el presidente comentó en una publicación del lunes en Truth Social que “Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra pero, si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, es su opinión que será algo que se ganará fácilmente”.

Aun así, cualquier ataque que amenace seriamente el futuro del régimen depende, en gran medida, de comprender qué sucederá a continuación.

La administración Trump no parece tener una idea clara de quién reemplazaría al liderazgo si Estados Unidos logra un cambio de régimen, y su visibilidad dentro de los grupos de oposición del país parece limitada.

Trump tampoco ha recibido garantías firmes de que ni siquiera una operación militar estadounidense masiva dentro de Irán resulte en el derrocamiento del régimen.

Esta falta de certeza ha guiado intensas sesiones en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en los últimos días, mientras Trump debate sus opciones.

Muchos miembros del equipo de Trump tienen la esperanza, aunque no son del todo optimistas, de que la diplomacia prevalezca, si bien las líneas generales de un acuerdo aceptable aún no estén claras.

Otros, al oído de Trump, han insistido en que Irán está gravemente debilitado y que es hora de actuar.

