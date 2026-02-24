Concluyó la primera temporada de “El caballero de los siete reinos”. Estas son las claves de la segunda

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La serie “El caballero de los siete reinos” acaba de concluir su primera temporada el domingo pasado y ya se encuentra grabando los nuevos episodios de una segunda temporada.

La razón: Variety reportó que, según HBO, cada capítulo de la primera temporada de “El caballero de los siete reinos” fue visto por un promedio de 13 millones de espectadores. No en balde, el diario The Guardian escribió que la serie “salvó el universo de ‘Juego de tronos’”.

Casey Bloys, CEO de HBO, dijo a Deadline que la segunda temporada tendrá también solo seis episodios y que el plan es estrenar nuevos episodios anualmente. Esto es posible pues cada temporada cuenta una única historia, ambientada principalmente en un único lugar, y sin escenas de épicas batallas ni dragones, como sucede en “House of the Dragon”. (HBO, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Además, Ira Parker, el showrunner de “El caballero de los siete reinos”, cuenta ya con dos novelas publicadas por George R. R. Martin de la saga llamada “Tales of Dunk and Egg”, en la que se basa “El caballero de los siete reinos”.

La primera temporada adaptó “The Hedge Knight”, publicada en 1998. Las otras dos novelas disponibles son “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010). George R. R. Martin ha dicho que planea escribir 10 o 12 historias más de Dunk y Egg, según Los siete reinos, sitio web especializado en la obra de este escritor. Según este reporte, Martin ya tiene escrita la cuarta novela corta de esta saga, “The She-Wolves of Winterfell”, aunque no se ha impreso.

Así que los productores cuentan con las historias originales del autor para que la serie alcance su cuarta temporada sin desviarse de las novelas, a diferencia de “Juego de tronos”, que superó la trama de los libros en la sexta temporada y debió inventar argumentos para su conclusión que probablemente difieran de las novelas aún por publicarse.

“Están produciendo la temporada 2 en este momento, y publicarán la temporada 3 después de eso. Realmente no he considerado qué es posible más allá de eso, pero si (George R. R. Martin) tiene más historias, sin duda es algo de lo que hablar con (el showrunner) Ira (Parker) y George”, dijo Bloys a Deadline.

La segunda temporada de “El caballero de los siete reinos” adapta la novela “The Sworn Sword” (“La espada leal”, en español). Como parte de la saga literaria “Tales of Dunk and Egg”, el libro reconstruye las aventuras del caballero errante Ser Duncan the Tall, conocido como Dunk, y su escudero Egg, apodo que oculta su identidad real: la del príncipe Aegon Targaryen.

La segunda temporada se desarrolla dos años después de los acontecimientos del torneo de Ashford Meadow, descritos en la primera temporada.

En “The Sworn Sword” se aborda la historia de Dunk, ahora con cabello largo, y su escudero Egg mientras sirven bajo las órdenes de Ser Eustace Osgrey, un señor menor cuyas tierras sufren una sequía. El conflicto principal de la temporada gira en torno a Lady Rohanne Webber, llamada la “Viuda Roja”, quien controla las tierras vecinas y un arroyo crucial. Las tensiones aumentan por los derechos de agua, lo que lleva a una serie de enfrentamientos, maniobras políticas y un juicio por combate.

“Ahora estamos entrando en ‘The Sworn Sword’, que es mi novela corta favorita en muchos sentidos, con Rohanne Webber o la Viuda Roja, Ser Bennis y Ser Eustace, que son estos personajes clásicos. No puedo decir mucho, pero tenemos a tres actores absolutamente brillantes que interpretarán estos papeles. Estoy emocionado. Ahora estamos editando algunas escenas y los directores están viendo parte de ellas, así que es agradable ver cómo (la temporada 2) va tomando forma poco a poco”, dijo Ira Parker en una entrevista en The A. V. Club.

Los únicos personajes que repiten en la segunda temporada son Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), aunque no sería de extrañar que aparezcan de nuevo flashbacks de Ser Arlan of Pennytree (Danny Webb), aunque la toma final del episodio 6 muestra a Ser Arlan que toma un camino diferente al de los protagonistas, como para indicar que Dunk deja atrás la figura de su mentor fallecido y ya es un caballero errante seguro de labrar su propio destino.

Lamentablemente, personajes populares de la primera temporada, como Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings), Ser Raymun Fossoway (Shaun Thomas) y el villano Aeryon Targaryen (Finn Bennett), no aparecen en la historia de “The Sworn Sword”.

HBO ha informado que estrenará cada temporada de “El caballero de los siete reinos” anualmente, así que cabe esperar que los nuevos episodios lleguen en 2027, aunque sin fecha definitiva por ahora.

