Savannah Guthrie ofrece hasta US$ 1 millón por información para encontrar a su madre desaparecida

Por Taylor Romine y Randi Kaye

La familia Guthrie ofrece US$ 1 millón a quien proporcione información que conduzca a encontrar a Nancy Guthrie, quien lleva desaparecida más de tres semanas, según declaró su hija y presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, en un emotivo video publicado en su Instagram el martes.

Savannah Guthrie reconoció que su madre de 84 años, desaparecida desde el 1 de febrero, “podría ya haber fallecido”.

“Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa. Por eso, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a su recuperación”, declaró.

La cifra se suma a la recompensa de US$ 100.000 del FBI por información sobre Guthrie, según informó la agencia el martes.

“Así que, por favor, si escuchan este mensaje, si han estado esperando y no están seguros, que esta sea su señal para que, por favor, se presenten, digan lo que saben y ayúdennos a traer a nuestra querida madre a casa para que podamos celebrar un regreso glorioso y milagroso o celebrar la hermosa, valiente, corajuda y noble vida que ha vivido”, dijo Savannah Guthrie en el video, el primero desde el 15 de febrero.

La persona enmascarada que se ve en las imágenes de la cámara del timbre de la casa de Guthrie en Arizona la mañana en que se cree que fue secuestrada también estaba en su puerta otra noche, dijo una fuente a CNN.

Las fotos y el video de la persona enmascarada en la puerta de Guthrie, publicados por el FBI el 10 de febrero, se tomaron en dos días diferentes, y no solo el 1 de febrero, cuando las autoridades creen que fue secuestrada, según la fuente. Esto se debe a que el sospechoso enmascarado no lleva mochila en una de ellas, según la fuente.

ABC News informó por primera vez que el sospechoso parece haber estado en su puerta antes del 1 de febrero.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima declaró el lunes que “no hay fecha ni hora asociadas a estas imágenes” y que “cualquier sugerencia de que las fotografías se tomaron en días diferentes es pura especulación”. Añadió que la investigación está en curso y que “las conclusiones se basarán en pruebas verificables y hechos comprobados”. CNN contactó a la oficina del FBI en Phoenix para obtener comentarios.

Guthrie desapareció de su aislada casa de Tucson después de ser vista por última vez el 31 de enero. Las fuerzas del orden locales, estatales y federales acudieron al área y pasaron más de tres semanas recorriendo el ingobernable paisaje desértico en busca de Guthrie o cualquier evidencia que pudiera traerla de regreso a casa.

El Departamento del Sheriff había solicitado previamente a los residentes del vecindario de Guthrie que enviaran videos desde el 1 de enero , pero centrándose específicamente en dos fechas : el 11 de enero entre las 9 p.m. y la medianoche, y el 31 de enero entre las 9:30 a.m. y las 11 a.m. El Departamento del Sheriff solicitó específicamente imágenes que incluyan automóviles, tráfico, personas o peatones, o cualquier cosa que parezca fuera de lo común o importante.

El FBI publicó un video y fotos de un hombre enmascarado y armado manipulando la cámara del timbre de Guthrie la mañana de su desaparición, lo que generó miles de pistas. El sospechoso es descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,80 m. de estatura y complexión promedio, según el FBI.

A partir de ese video, los investigadores pudieron identificar que el hombre llevaba una mochila Ozark, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, pero todavía están tratando de identificar otros artículos y dónde podrían haber sido comprados.

Algunos investigadores han visitado tiendas de armas en el área de Tucson y en el video se ve al sospechoso usando una funda de pistola que, según el sheriff, “tenía algunas características bastante únicas”.

Además de la solicitud a los habitantes de la zona, las autoridades han registrado residencias, negocios y agencias gubernamentales en busca de videos de vigilancia para identificar cualquier posible indicio de dónde pudo haber sido llevada Guthrie, dijo un funcionario policial familiarizado con el caso.

Los investigadores continúan revisando “miles de horas” de video obtenidos del área metropolitana de Tucson, agregó la fuente.

También continúan realizando análisis de laboratorio del ADN hallado en la casa de Guthrie, declaró el jueves el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. El ADN hallado en guantes a 3 kilómetros de la casa, uno de los aproximadamente 16 guantes encontrados durante la búsqueda en los alrededores de la casa de Guthrie, no arrojó ninguna coincidencia en la base de datos nacional CODIS, ni tampoco coincide con el ADN hallado en la casa, añadió Nanos .

La Policía también detuvo y luego liberó a dos personas como parte de la investigación, dijo anteriormente el Departamento del Sheriff.

A pesar de estos acontecimientos, los investigadores no tienen una teoría principal sobre el motivo, según una fuente. Sin embargo, las autoridades creen que Guthrie fue sacada de la casa contra su voluntad, y el sheriff indicó que no descartan la posibilidad de que haya más de una persona involucrada.

Pero la búsqueda continúa. El sábado, detectives y agentes volvieron a investigar en el vecindario de Guthrie, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, aunque no compartió detalles sobre los motivos del regreso.

Sus hijos, incluida Savannah Guthrie, han suplicado repetidamente por su regreso. Han publicado varios videos en redes sociales para intentar abordar las supuestas notas de rescate enviadas a varios medios de comunicación, además de pedir ayuda al público en su búsqueda. A pesar de los informes sobre el rescate, ni la familia ni las autoridades han confirmado si eran reales ni si contactaron al remitente.

El sheriff ha dicho que ninguno de los miembros de la familia, incluidos hermanos y cónyuges, son posibles sospechosos en el caso.

Si tiene información que pueda ayudar a los investigadores, puede llamar al 1-800-CALL-FBI o al 520-351-4900. También puede enviar información a tips.fbi.gov .

Con información de Ed Lavandera y Josh Magness, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.