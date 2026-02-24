Has pagado por los aranceles, pero no recibirás ningún reembolso

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El Gobierno está obligado a reembolsar US$ 134.000 millones (y la cifra sigue aumentando) en ingresos recaudados por los amplios aranceles del presidente Donald Trump que la Corte Suprema declaró ilegales la semana pasada.

¿Cuánto de esa cantidad recuperarán los consumidores que pagaron los elevados aranceles a través de precios más altos?

Casi seguro que nada.

Esto se debe a que los consumidores pagan los aranceles indirectamente: en su mayoría, no son ellos quienes realizan el pago real al Gobierno. Cuando se devuelvan los fondos (y quizás es más correcto decir si se devuelven), se destinarán al importador registrado, es decir, la parte que pagó la factura arancelaria inicial. Piensen en Costco, Walmart, Target, etc.

Por ahora, los reembolsos son en gran parte teóricos. La administración Trump y la Corte Suprema han dado poca claridad sobre cómo se procesarán. Lo único seguro es que será un proceso largo, y Trump declaró a la prensa el viernes que podría tardar hasta cinco años en concretarse.

Las empresas asumieron la mayor parte del costo arancelario. Pero te trasladaron parte de ese gasto a ti. Los consumidores cubrieron aproximadamente una cuarta parte de sus facturas arancelarias mediante el aumento de los precios, según un estudio publicado por el Laboratorio de Precios de la Escuela de Negocios de Harvard.

En total, la Tax Foundation estima que los aranceles aumentaron el pago de impuestos del hogar estadounidense promedio en US$ 1.000 el año pasado.

Ante la presión de los votantes para que mejore la asequibilidad, la administración Trump lleva meses manejando la idea de emitir cheques de reembolso de US$ 2.000 para ayudar a sufragar el costo de los aranceles que soportan los consumidores.

Esos cheques de reembolso, que requerirían la aprobación del Congreso, no serían reembolsos de los pagos arancelarios; en realidad, son cheques de estímulo para ayudar a impulsar la economía, que se ha visto perjudicada por el aumento de los impuestos fronterizos. No está claro si la decisión de la Corte Suprema puso en peligro esos posibles cheques de reembolso.

Lo que sí está claro: la gran mayoría de los consumidores no han pagado directamente los costos arancelarios, por lo que la administración Trump no les debe reembolsos arancelarios.

Costco es una de las miles de empresas que demandaron al Gobierno de EE.UU. antes del veredicto de la Corte Suprema para intentar obtener un reembolso. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó en una entrevista el mes pasado que los clientes de Costco probablemente no recibirían ni un céntimo de los posibles reembolsos que la empresa reciba. En cualquier caso, es probable que más empresas sigan el ejemplo de Costco. FedEx presentó el lunes una demanda contra la administración Trump, convirtiéndose en la primera gran corporación en hacerlo tras el fallo de la Corte Suprema.

Nada impide que las empresas repartan una parte de los reembolsos que obtienen a sus clientes. Pero dado que probablemente habrían pagado cuantiosos honorarios legales para obtenerlos y que asumieron la mayor parte de los costos arancelarios, es prácticamente una quimera.

Sin embargo, los consumidores podrían encontrar alivio en otras formas.

Aunque David Suk, director ejecutivo de The Baby’s Brew, un calentador de biberones portátil, duda que reciba los 80.000 dólares en pagos arancelarios que su empresa realizó desde que entraron en vigor los amplios aranceles de Trump el año pasado, en caso de que así sea planea bajar los precios.

Si recupera algún dinero, no representaría el coste total de los aranceles, ya que también incluye una importante inversión anticipada que realizó para adelantarse a los aranceles y primas para acelerar la producción.

“No podría haber una proporción de uno a uno en términos de devolución (devoluciones arancelarias). Por mucho que me encantaría poder hacerlo, simplemente no es factible”, declaró Suk a CNN. Todos los productos de la empresa se fabrican en China, y a medida que se redujeron los aranceles sobre los productos chinos en varios momentos del año pasado, comenzó a recortar drásticamente los precios.

“En cierto modo, se intenta tomar estas decisiones comerciales para asegurarse de poder seguir operando, que es el verdadero riesgo, y satisfacer a los clientes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.