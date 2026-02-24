Melania y Donald Trump rompen la tradición al llevar invitados por separado al discurso del Estado de la Unión

Por Betsy Klein, CNN

La primera dama Melania Trump llevará invitados al discurso del Estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés) en representación de sus plataformas sobre el sistema de acogida y la inteligencia artificial responsable, mientras que el presidente Donald Trump ha invitado a su propio grupo de asistentes que reflejan sus prioridades, rompiendo con la tradición.

La primera dama suele invitar a personas que destaquen los temas del discurso del presidente, junto con sus propias prioridades, ofreciendo un esquema para las declaraciones. Los invitados se sientan con ella en su palco en el Capitolio, desde donde observan a los legisladores y al presidente, con las cámaras enfocándolos en momentos clave.

“La primera dama estará acompañada por dos niños maravillosos como parte de su iniciativa Fostering the Future. El propio presidente ha invitado este año a algunos invitados extraordinarios que, nuevamente, ejemplifican verdaderamente lo que significa ser un patriota”, adelantó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una aparición en Fox News el martes por la mañana.

Sierra Burns, una joven que creció en el sistema de hogares de acogida y se convirtió en una activista tras recibir un vale de un programa de Melania Trump, es una de las invitadas de la primera dama.

Burns cursa actualmente una maestría en defensa y política social en Furman University, en Carolina del Sur, y ha ayudado a desarrollar recursos para la capacitación de trabajadores de casos del sistema de acogida, según la oficina de Melania Trump.

Everest Nevraumont, un niño de 10 años defensor de la inteligencia artificial en educación, también será invitado de Melania Trump, informó su oficina. Nevraumont ofreció recientemente una charla TEDx sobre el uso de la IA en el aula en Alpha School Austin, una escuela privada con aprendizaje personalizado guiado por inteligencia artificial. Trump ha pedido a líderes del sector público y privado que preparen mejor a los niños para el uso de la tecnología de IA.

“Sierra y Everest encarnan mi misión de apoyar a los jóvenes del sistema de acogida en Estados Unidos y ampliar las oportunidades para nuestra próxima generación a través de la educación y la tecnología”, señaló la primera dama en un comunicado.

Las listas de invitados diferenciadas de los Trump dejan en evidencia la independencia que la primera dama ha aportado a su rol. Melania Trump ha pasado la mayor parte de su tiempo fuera de Washington mientras su esposo remodelaba el Ala Este, un espacio asociado durante décadas con las primeras damas.

Un portavoz de la primera dama no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre las razones detrás del cambio.

No es la primera vez que Trump rompe con la tradición del Estado de la Unión. En 2018, la primera dama viajó al Capitolio en una caravana separada del presidente y optó por trasladarse con los invitados que había invitado a su palco.

Los invitados del presidente, por su parte, están llamados a cumplir el papel tradicional de amplificar su agenda: miembros del servicio militar de Estados Unidos y “estadounidenses comunes que se han beneficiado directamente de sus políticas” asistirán al evento, dijo Leavitt.

La Casa Blanca aún no ha publicado una lista completa de asistentes, pero señaló que una camarera y madre de Pensilvania que está “beneficiándose directamente de las políticas del presidente de ‘no impuestos sobre propinas’ y ‘no impuestos sobre horas extra’” será destacada durante el discurso, según Leavitt.

Esas políticas formaron parte del proyecto de ley insignia de la agenda de política nacional del presidente Trump aprobado el verano pasado.

También se espera que el presidente destaque a una mujer que ha ahorrado dinero con el plan “TrumpRx”, lanzado a principios de este mes, mientras se sometía a costosos tratamientos de fertilidad.

“Ella y su esposo han estado luchando contra la infertilidad, pero ahora ha ahorrado US$ 3.500 en el medicamento contra la infertilidad y formará una hermosa familia para ella y su esposo”, dijo Leavitt.

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, también asistirá, anunció más tarde Leavitt. Se espera que el presidente mencione el asesinato de Charlie Kirk y condene la violencia política durante su discurso.

Trump también hará referencia a Sage Blair, quien se vio envuelta en una demanda relacionada con los derechos parentales y la transición de género. Se espera que el presidente impulse medidas contra la atención médica para menores transgénero. El año pasado, el Gobierno de Trump propuso nuevas normas para prohibir que los hospitales participen en Medicare y Medicaid si ofrecen tratamientos como bloqueadores de la pubertad y cirugías a menores transgénero.

Y en lo que podría ser uno de los momentos más unificadores del discurso, Trump rendirá homenaje a un veterano de guerra de 100 años, el capitán de la Marina E. Royce Williams, por su valentía bajo fuego.

