Nuevas acusaciones alegan que el expríncipe Andrés habría usado dinero público para reunirse con Epstein

En los días posteriores al arresto extraordinario de Andrew Mountbatten-Windsor bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, el expríncipe se ha enfrentado a una serie de acusaciones sobre su tiempo como enviado comercial del Reino Unido y su amistad con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Mountbatten-Windsor enfrenta preguntas sobre cómo pudo haber viajado para visitar a Epstein y si pudo haber usado su protección policial como seguridad mientras pasaba tiempo con él.

El expríncipe no ha hecho comentarios sobre las últimas acusaciones. Anteriormente ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein y ha declarado que nunca presenció ni sospechó de ninguna de las conductas de las que se acusaba al agresor sexual. CNN ha contactado a Mountbatten-Windsor para obtener nuevas declaraciones.

Durante el fin de semana, Gordon Brown, primer ministro británico de 2007 a 2010, exigió que se realizara una investigación policial para averiguar si Mountbatten-Windsor utilizó aviones financiados por los contribuyentes y bases de la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) para reunirse con Epstein, según The Telegraph.

Brown, que ha asumido un papel destacado a la hora de exigir responsabilidades a los británicos vinculados con Epstein, envió cartas a seis fuerzas policiales sugiriendo que se interrogara a los funcionarios públicos sobre la década de Mountbatten-Windsor como enviado comercial, antes de que se viera obligado a dimitir en 2011.

En las cartas, informadas por The Telegraph, Brown expresó su preocupación de que el entonces duque de York pudiera haber utilizado vuelos fletados de la RAF para trasladarlo a compromisos personales que podrían haber involucrado a Epstein, calificando los viajes como un uso “totalmente inaceptable” del dinero público.

The Telegraph informó que Brown solo dijo que las cartas contenían “información nueva y adicional”. Su portavoz le confirmó a CNN que las cartas fueron enviadas a la policía, pero no mencionó ninguna de la nueva información que Brown afirma haber recibido.

“Enviamos las cartas de forma privada únicamente a las fuerzas policiales pertinentes y no las haremos públicas mientras la investigación esté en curso”, dijo el portavoz.

Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. también parecen indicar que agentes de la Policía Metropolitana de Londres, financiados con fondos públicos, recibieron instrucciones de brindar seguridad durante una cena en la residencia de Epstein en Nueva York. Varios correos electrónicos mencionan los arreglos para que el expríncipe se alojara con el delincuente sexual caído en desgracia en diciembre de 2010, más de un año después de que Epstein saliera de prisión tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar servicios de prostitución a una menor.

En un intercambio de noviembre de ese año, el entonces secretario privado de Andrew le pide a un individuo, cuyo nombre fue censurado, que confirme la dirección de Epstein y “si hay lugar para sus dos agentes de protección en su casa”.

Lo que siguió pareció ser una discusión interna entre el personal de Epstein, con un individuo desconocido confirmando que “habrá lugar para ambos guardaespaldas de Andrew […] uno en el cuarto piso y […] uno en el quinto piso”.

Un correo electrónico enviado a Epstein el 1 de diciembre por un miembro de su personal, cuya información fue expurgada, dice: “Los dos agentes de protección del duque, junto con la seguridad del estado, estarán presentes en la cena de mañana. Rich les ha dado instrucciones sobre la puerta”.

Como miembro de alto rango de la familia real en aquel momento, el entonces príncipe Andrés habría contado con protección policial. Aun así, los correos electrónicos han generado indignación en el Reino Unido y debate sobre por qué las autoridades consideraron apropiado desplegar recursos policiales para permitir que Mountbatten-Windsor viajara al domicilio de un delincuente sexual convicto.

Los correos electrónicos estaban entre los 3,5 millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia que han suscitado preguntas sobre si los agentes de protección estaban al tanto de la conducta del expríncipe Andrés.

El viernes, la Policía Metropolitana declaró que, hasta el momento, no había identificado ninguna irregularidad por parte de ningún agente de protección. También indicó que estaba “identificando y contactando a agentes retirados y en activo” y pidiéndoles “que consideren cuidadosamente si vieron o escucharon algo durante ese período de servicio”, mientras continúa evaluando la información tras la publicación de los archivos de Epstein.

También dijo que estaba al tanto de que las revelaciones del Departamento de Justicia sugerían que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar la trata de personas y la explotación sexual.

“Estamos evaluando esta información y estamos buscando activamente más detalles de los socios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los de Estados Unidos”, dijo la Policía, y agregó que “no se han presentado nuevas acusaciones criminales” con respecto a delitos sexuales dentro de su jurisdicción, y está trabajando con el grupo de coordinación nacional del Reino Unido que se ha unido para trabajar en los casos.

La Policía dijo que no tenía nada más que agregar luego de su declaración más reciente cuando fue contactada por CNN el lunes.

La Policía Metropolitana es una de al menos siete fuerzas policiales británicas que están realizando o ayudando con las investigaciones tras las revelaciones contenidas en los archivos de Epstein.

La Policía de Essex declaró previamente que estaba investigando las denuncias de tráfico de mujeres por parte de Epstein en vuelos que pasaban por el aeropuerto londinense de Stansted. Se están llevando a cabo investigaciones similares en relación con vuelos privados que entraban y salían del aeropuerto londinense de Luton, según la Policía de Bedfordshire. Mientras tanto, la Policía de West Midlands declaró a CNN que estaba evaluando si se utilizó el aeropuerto de Birmingham.

Con información de James Frater de CNN.