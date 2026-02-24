Spirit Airlines alcanza un acuerdo para salir de la quiebra y evitar la amenaza de cierre

Por Chris Isidore, CNN

Spirit Airlines, que estaba en peligro de cerrar debido a pérdidas constantes y dos declaraciones de quiebra, ha llegado a un acuerdo que le permitirá sobrevivir, aunque como una empresa más pequeña.

La aerolínea de bajo coste anunció este martes que llegó a un acuerdo con los acreedores que le permitirá salir de la quiebra a finales de esta primavera o principios del verano boreal.

“Spirit surgirá como un competidor fuerte y más ágil, posicionado para ofrecer de manera rentable el valor que esperan los consumidores estadounidenses a un precio que desean pagar”, dijo el CEO, Dave Davis, en un comunicado.

Spirit, una aerolínea económica que cobra tarifas base muy bajas y cargos por extras, se declaró en bancarrota por segunda vez el año pasado. La aerolínea ha tenido dificultades para contener las pérdidas que comenzaron durante la pandemia, a medida que la demanda se alejaba de las ofertas de tarifas bajas hacia viajes más cómodos y centrados en la experiencia.

Las empresas suelen salir de la quiebra con menos deuda y costos operativos. Sin embargo, Spirit advirtió repetidamente a los inversores en los últimos años que existían serias dudas de que pudiera mantenerse en el mercado.

La presencia de la aerolínea en el mercado estadounidense es importante incluso para los pasajeros que nunca vuelan en sus aviones. El modelo de tarifas bajas de Spirit ha obligado a aerolíneas tradicionales más grandes, como Delta o United, a ofrecer una cierta cantidad de asientos sin lujos para competir en precio. Por lo tanto, su cierre probablemente habría resultado en tarifas más altas en toda la industria.

Spirit Airlines emergerá como una compañía mucho más pequeña que la que se declaró en quiebra en noviembre de 2024. La aerolínea ha vendido aviones y puertas para recaudar efectivo y reducir la deuda, y ha recortado significativamente su personal.

Esta próxima temporada de viajes de verano, Spirit ofrecerá casi un 40 % menos de vuelos y asientos que durante el mismo período en 2024, antes de su quiebra, según datos de la firma de análisis de aviación Cirium.

Spirit también seguirá siendo una aerolínea independiente según los términos del acuerdo. Anteriormente, aerolíneas estadounidenses han sido compradas tras declararse en quiebra y fusionadas con otras aerolíneas. Spirit ha aceptado ser comprada en dos ocasiones, pero ambos acuerdos fracasaron.

En febrero de 2022, Spirit acordó fusionarse con Frontier Airlines, otra aerolínea de ultra bajo coste. Sin embargo, el acuerdo fracasó cuando JetBlue Airways presentó una oferta superior, preferida por los accionistas de Spirit.

Sin embargo, el acuerdo con JetBlue terminó siendo bloqueado por un juez federal en enero de 2024. El tribunal dictaminó que tal combinación violaría las leyes antimonopolio federales y perjudicaría a los pasajeros de las aerolíneas al aumentar las tarifas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.