Conclusiones del discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump

El presidente Donald Trump pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato la noche del martes en el Capitolio de Estados Unidos.

El discurso llega poco después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles globales emblemáticos, mientras considera una segunda ronda de posibles ataques militares contra Irán y mientras su fortuna política parece estar tan baja como nunca antes en cualquiera de sus dos mandatos.

El discurso de Trump duró aproximadamente una hora y 47 minutos, rompiendo el récord de duración establecido por su discurso ante el Congreso el año pasado.

Aquí hay ocho conclusiones tempranas de su discurso.

Trump ha luchado por detener su declive político en los últimos meses. Pero mientras trataba de enmarcar la elección de 2026 la noche del martes, recurrió a un viejo recurso: la inmigración.

Después de señalar a las “madres ángel” cuyos hijos fueron víctimas de inmigrantes indocumentados, Trump dijo que votar por los demócratas sería votar para reabrir las fronteras de Estados Unidos.

“Nunca podemos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron que ocurriera la invasión fronteriza antes de que yo me involucrara, sino que de hecho lo harían de nuevo si alguna vez tuvieran la oportunidad”, dijo.

Trump luego hizo algo que le encanta hacer en estos discursos: desafiar a los demócratas a decidir si aplaudir o no.

Instó a los miembros a ponerse de pie y mostrar su apoyo si estaban de acuerdo con la afirmación de que “el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales”.

Los demócratas permanecieron sentados.

Mientras tanto, los republicanos buscaron enfatizar el momento, poniéndose de pie y aplaudiendo durante mucho tiempo para mostrar el contraste.

Finalmente, Trump habló de nuevo y les dijo a los demócratas: “Deberían avergonzarse de no ponerse de pie”. Las representantes demócratas Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota le gritaron a Trump, a pesar de que los líderes demócratas previamente habían advertido a sus miembros contra las protestas.

Trump suele recurrir al tema de la inmigración en años electorales. La cuestión ya no tiene tanta relevancia para él como antes y, de hecho, se encuentra en una situación bastante delicada al respecto debido a lo que los estadounidenses consideran, de forma abrumadora, acciones excesivas por parte de los funcionarios federales en Minneapolis y otros lugares.

Pero las encuestas también muestran que los estadounidenses todavía tienden a favorecer al Partido Republicano sobre el Partido Demócrata en el tema de la inmigración.

Trump no repitió el enérgico ataque del viernes contra la Corte Suprema de EE.UU. por anular sus aranceles globales. En cambio, se centró en afirmar que aún tiene gran influencia con otras autoridades arancelarias (lo cual es muy debatible).

Sin embargo, sí hizo algunas noticias en el frente de los aranceles.

Por un lado, comentó voluntariamente que el Congreso no debería molestarse en convertir sus aranceles en ley.

“La acción del Congreso no será necesaria”, dijo Trump.

Está claro que los aranceles incomodan incluso a muchos republicanos, y parece poco probable que el Congreso pueda aprobar algo de todos modos. Pero con sus autoridades arancelarias aún inciertas, que Trump no pida al Congreso que apruebe algo que tenga más posibilidades de ser legalmente válido fue algo digno de ver. (La Constitución, después de todo, otorga al Congreso el poder de imponer aranceles).

Eso sugiere que Trump no ha atendido la petición del juez Neil Gorsuch de que el Gobierno de EE.UU. comience a incluir más legislación.

El presidente también hizo una gran predicción.

“Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuestos sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo”, dijo.

De hecho, al principio de la historia estadounidense, los aranceles eran la forma predominante de recaudación de impuestos. Pero probablemente Trump no debería hacerse muchas ilusiones con eso.

Tlaib y Omar no fueron las únicas que ignoraron las súplicas de los líderes demócratas para que los legisladores evitaran los estallidos. (Tlaib instó a Trump a publicar más archivos de Epstein, mientras que Omar acusó al presidente de matar a estadounidenses).

Al principio de su discurso, el representante Al Green de Texas fue escoltado fuera de la Cámara de Representantes, al igual que durante el discurso de Trump ante el Congreso el año pasado. Cuando Trump entró en la cámara, Green mostró un cartel detrás de él que decía: “¡Los negros no son simios!”, en referencia a la reciente publicación y posterior eliminación de un video racista por parte de Trump que mostraba a los Obama como simios.

Green fue censurado por la Cámara después del estallido del año pasado.

Y cuando Trump afirmó que había puesto fin a ocho guerras, un demócrata se hizo eco del infame arrebato del representante republicano Joe Wilson dirigido al entonces presidente Barack Obama, llamando a Trump mentiroso.

Otros miembros hicieron alarde de abandonar la sala a mitad de su discurso.

Trump es todo un showman. Y el discurso del martes incluyó mucha puesta en escena e intentos de crear momentos memorables.

Dedicó una parte extensa de la primera parte de su discurso a rendir homenaje al equipo masculino de hockey olímpico estadounidense, ganador de la medalla de oro, con la mayoría del equipo presente en la galería. Luego anunció que entregaría a uno de ellos, el portero Connor Hellebuyck, la Medalla Presidencial de la Libertad por su actuación.

Cuando Trump presentó a los jugadores, repitió su frase de su campaña de 2016 sobre ganar tanto que la gente se cansaría de ganar.

El presidente también señaló repetidamente a lo largo del discurso si los demócratas estaban de pie aplaudiendo. Cuando muchos lo hicieron por el equipo de hockey, exclamó: “Es la primera vez que los veo ponerse de pie”.

También abundaban las medallas.

Trump otorgó una Legión al Mérito y dos Medallas de Honor. Estas últimas incluyeron una al veterano de la Guerra de Corea, Royce Williams, de 100 años, y otra al Suboficial Mayor 5 Eric Slover, por su papel en la misión ordenada por Trump para derrocar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

También hubo una conmovedora reunión familiar para Enrique Márquez , preso político del régimen de Maduro.

Trump evitó algunas vulnerabilidades clave.

Aunque atacó a los demócratas por el cierre actual del Departamento de Seguridad Nacional, no mencionó la razón por la que se han mantenido firmes: agentes de inmigración que asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti, en Minneapolis. Trump tampoco mencionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que se encuentra en una situación difícil. Ni siquiera mencionó sus esfuerzos de deportación.

Trump tampoco mencionó los archivos de Epstein, a pesar de que su administración afirmó que demostró una transparencia real al publicarlos (después de que el Congreso la obligó a hacerlo).

Y Trump no dedicó mucho tiempo a sus recetas para la economía y la asequibilidad, un tema del que todavía no ha descubierto cómo hablar, a pesar de que probablemente sea el mayor problema de su partido.

Una de las preguntas más urgentes es qué hará Trump con respecto a Irán. Ocho meses después de atacar sus instalaciones nucleares, el presidente ha considerado nuevos ataques si los líderes iraníes no llegan a un acuerdo.

Pero incluso mientras lo hace, Trump no ha presentado un argumento coherente y centrado a favor de la guerra.

Empezó a intentarlo el martes, y su breve discurso fue un discurso que incluía todo lo anterior.

Trump afirmó que Irán y sus aliados han “matado y mutilado a miles de militares estadounidenses” con bombas en las carreteras. También dijo que el régimen iraní había matado “al parecer a 32.000 manifestantes”.

Pero quizás lo más notable fue que habló de la amenaza nuclear de Irán. Y, por una vez, intentó conciliar el nuevo ataque a Irán con sus afirmaciones anteriores de haber “destruido” el programa nuclear iraní hace apenas ocho meses.

“Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares”, dijo Trump. “Sin embargo, siguen reiniciándolo todo. Lo arrasamos, y quieren empezar de nuevo, y en este momento, de nuevo, persiguen sus siniestras ambiciones”.

Trump concluyó diciendo que todavía prefiere llegar a un acuerdo.

Luego añadió: “Pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, posea un arma nuclear. No puedo permitir que eso suceda”.

Otra subtrama importante es qué podría hacer Trump a un nivel más funcional para incidir en las elecciones intermedias de 2026, que se ven cada vez más pesimistas para el Partido Republicano.

Está presionando mucho para que el Congreso apruebe una estricta legislación de identificación de votantes llamada “Ley para Salvar a Estados Unidos”; su Departamento de Justicia ha confiscado las papeletas de 2020 en el condado de Fulton, Georgia; y ha hablado vagamente sobre “nacionalizar” las elecciones .

Recuerden, el propio Trump montó un esfuerzo sin precedentes para anular las elecciones de 2020 basándose en falsedades, demostrando que es capaz de llegar a lugares extremos.

Una declaración destacó el martes por la noche.

“Quieren hacer trampa”, dijo Trump sobre los demócratas. “Han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa. Y vamos a detenerlo. Tenemos que detenerlo”.

No hay evidencia de fraude generalizado en elecciones recientes, y los demócratas han ganado muchos en la historia reciente de Estados Unidos. Pero esta declaración sugiere que Trump podría volver a tener dificultades en un año electoral difícil para el Partido Republicano.

Trump no es ajeno a las afirmaciones falsas, y su discurso de la noche del martes estuvo, como era de esperarse, repleto de ellas.

Cuando comenzó a promocionar su historial, el presidente citó rápidamente que heredó “una inflación en niveles récord”. Pero mientras la lectura más reciente fue una tasa de 2,4 % en enero, marcando un mínimo de ocho meses, era de 3,0 % en enero de 2025, lo cual está lejos de cualquier récord. (Cayó drásticamente durante los últimos 2,5 años de Biden en el cargo después de alcanzar un máximo de 40 años de 9,1 % en junio de 2022).

También dijo que heredó una “frontera completamente abierta”. Pero aunque los cruces fronterizos han alcanzado mínimos del siglo XXI en este mandato, ya habían caído sustancialmente al final del mandato del presidente Joe Biden.

Trump afirmó que la gasolina estaba por debajo de US$ 2,30 por galón en algunos estados. AAA muestra que el precio promedio no es tan bajo en ningún estado.

Afirmó compromisos de inversión “por más de US$ 18 billones llegando de todo el mundo”. Esto es sumamente exagerado.

También dijo: “Hoy hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país”. Eso es estrictamente cierto, en términos de números absolutos, pero eso se debe a que la población ha crecido. De hecho, la tasa de desempleo ha aumentado bajo Trump y el crecimiento del empleo fue anémico en 2025, uno de los peores años en décadas.

Trump afirmó que estábamos en una “edad dorada” y que la “economía rugiente está rugiendo como nunca antes”. Pero para hacer esa afirmación, se tomó muchas libertades.

