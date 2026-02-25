Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Por Federico Leiva, CNN en Español

La UEFA Champions League está cerca de llenar los casilleros para el sorteo de los octavos de final, con la definición de las primeras cinco llaves de los playoffs clasificatorios (repechaje o repesca para algunos).

El Atlético de Madrid fue el primero en sellar su clasificación con una goleada ante el Brugge (o Brujas) de Bélgica por 4 a 1. Al Colchonero se sumaron el martes el Bayer Leverkusen, el Bodo/Glimt y el Newcastle. Este miércoles, el Atalanta de Italia se convirtió en el 13° club con boleto confirmado entre los 16 mejores de la competencia.

A los cinco que entraron por playoff se les suman los ocho mejores de la fase de liga, que accedieron directamente a los octavos de final.

Los Gunners marcharon con paso arrollador en la primera fase del torneo, cosechando ocho victorias en ocho presentaciones. Además del puntaje ideal pueden alardear de tener la valla menos vencida, con apenas cuatro goles en contra. También son líderes en la Premier League inglesa, por lo que parece que van a por todo.

Los bávaros quedaron segundos en la fase de liga a causa de siete triunfos y una derrota, que precisamente llegó ante el Arsenal. Fuera de ese duelo, solo se contaron victorias. Los actuales líderes de la Bundesliga marcaron 22 goles, apenas uno menos que los Gunners, que lideran la tabla con 23.

A pesar de la campaña sumamente irregular que los tiene muy lejos de la pelea en la Premier League, los Reds se quedaron con el tercer lugar de la fase de liga. Claro, no sin tropezar en el camino. El Liverpool ganó partidos clave contra el Real Madrid e Inter, pero también perdió con el Galatasaray y fue goleado por el PSV neerlandés. Un equipo con dos caras.

Quizás la gran sorpresa de la fase de liga, al menos en el grupo de los mejores ocho. Los Spurs están peleando el descenso en Inglaterra y están en medio de una nueva “epidemia” de lesiones, factores que motivaron al despido de su entrenador, Thomas Frank. En Europa la cuestión fue muy diferente: apenas perdieron un partido, ante el PSG campeón. Restará saber si planea competir por la Orejona o si guardará jugadores para la pelea por no bajar al Championship.

La derrota ante el Chelsea y el empate ante el Brugge parecían condenar a los culés a los playoffs, pero los dirigidos por Hansi Flick ganaron los tres partidos de la recta final y se quedaron con el 5to puesto. También cayeron en el mano a mano ante el PSG, señal de que deben mejorar ante los rivales de mayor calibre en el continente.

Los Blues tenían todos los boletos para terminar en el playoff, pero en la última fecha dieron vuelta un partido increíble ante el Napoli en Italia: pasaron de un 1-2 a un 3-2 en un segundo tiempo de alto vuelo y se vieron beneficiados por las derrotas del Real Madrid, Atlético de Madrid y Atalanta. Lejos de la pelea en la Premier League, todos los cañones apuntan a la Orejona.

Otra de las grandes sorpresas de la fase de liga. Basó su excelente campaña en un extraordinario rendimiento en Portugal: en casa sacó los 12 puntos en juego, con triunfo ante el PSG incluido. Se metió en el séptimo escalón con un agónico gol al minuto 94, que le dio el triunfo contra el Athletic Club por 3 a 2. Ese tanto fue el gran responsable de que el Real Madrid juegue los playoffs.

Las derrotas ante el Bayer Leverkusen y el Bodo/Glimt amagaron con mandar al equipo de Guardiola al repechaje, pero un triunfo en la última jornada ante el Galatasaray y el traspié del Merengue en Lisboa acabaron por meter a los ingleses en el octavo lugar, el último escalón de los clasificados directamente a octavos de final.

El Colchonero está en los octavos de final después de golear por a 4 a 1 en España al Brugge, que lo puso en aprietos en el partido de ida (terminó 3-3) y también en el primer tiempo de la revancha. Los goles de Sorloth cotizaron al alza, con un hat-trick decisivo. En la fase de liga el rendimiento dejó bastante que desear, especialmente con esa noche de terror en la última fecha, que terminó con una sorpresiva derrota contra el Bodo/Glimt como local.

La serie de playoffs le duró 30 minutos al equipo inglés. El 6-1 en la ida ante el Qarabag había dejado la clasificación servida, y este miércoles se hizo oficial con otro triunfo, pero por 3-2. Sin embargo, lo que sigue será extremadamente difícil: de Barcelona o Chelsea saldrá su rival en octavos de final.

No siempre lo que mal inicia, mal acaba. Tras un inicio de temporada terrorífico, que incluyó el rápido despido del entrenador Erik ten Hag, el Leverkusen ya está entre los 16 mejores de la Champions. Y lo hizo vengándose del Olympiacos, que lo había vencido durante la fase de liga. En los playoffs la cuestión fue diferente, con triunfo alemán en Grecia y un gris empate sin goles en la revancha.

Los noruegos dieron otro golpe sobre la mesa. Ya habían vencido al Manchester City y al Atlético de Madrid durante la fase de liga, y ahora cerraron la serie de playoff con dos triunfos ante el Inter, el último subcampeón. El Bodo/Glimt ya dejó de ser un milagro y ahora enfrentará los octavos de final ante los Citizens, nuevamente, o ante el Sporting de Lisboa.

El primer ¿y único? equipo italiano en llegar a los octavos de final en esta edición. Los de Bérgamo ganaron una serie infartante tras haber perdido el duelo de ida por dos goles sin merecerlo. En la vuelta estuvieron 3-0 al frente, y un gol del Borussia Dortmund amagó con mandar todo a la prórroga. Sin embargo, en el último minuto añadido apareció un penal (y dos expulsiones para el equipo alemán) que selló la clasificación del Atalanta.

