Gobierno de Trump retiene más de US$ 250 millones en fondos de Medicaid a Minnesota por denuncias de fraude

Adam Cancryn, CNN

El Gobierno de Trump retiene más de US$ 250 millones en fondos de Medicaid destinados a Minnesota, alegando fraude generalizado mientras intensifica una campaña de presión sobre el liderazgo demócrata del estado.

El vicepresidente J. D. Vance anunció la medida extraordinaria este miércoles, responsabilizando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por no vigilar adecuadamente el programa de red de seguridad y advirtiendo que la pausa continuaría hasta que el estado presentara un plan aceptable para abordar su uso indebido.

“Estamos deteniendo los pagos federales que irían al gobierno estatal hasta que el gobierno estatal tome en serio sus obligaciones para detener el fraude que se está perpetuando contra el contribuyente estadounidense”, dijo Vance.

La ofensiva de la administración llega un día después de que el presidente Donald Trump prometiera durante su discurso sobre el Estado de la Unión tomar una postura firme contra el fraude, alegando sin ofrecer detalles que ha aumentado de manera descontrolada en varios estados.

Vance, a quien Trump puso a cargo de un nuevo grupo de trabajo contra el fraude, dijo este miércoles que Minnesota era el primero de varios estados que se anticipa serán objeto de este esfuerzo. El Gobierno también está imponiendo un congelamiento nacional a la capacidad de nuevas empresas para solicitar pagos de Medicare por equipos médicos duraderos, como bastones y andadores, mientras investiga sospechas de fraude en el programa.

“A todos los niveles, estos delitos se están convirtiendo en una fuente importante de actividad fraudulenta”, dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

La suspensión de los pagos de Medicaid para Minnesota representa el esfuerzo más reciente para presionar al estado en los últimos meses, después de que conservadores sacaran a la luz un esquema de fraude de servicios sociales generalizado que captó la atención de Trump y sus asesores.

El escándalo motivó al Gobierno a enviar fuerzas de inmigración al estado, una ofensiva de varias semanas que resultó en incidentes mortales donde murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios de Trump ya habían advertido previamente que estaban considerando retrasar los pagos por preocupaciones de fraude, pero el anuncio de este miércoles marca su primer esfuerzo para detener unilateralmente los fondos federales que corresponden al programa de Medicaid del estado.

Vance desestimó preguntas sobre la autoridad legal del Gobierno, diciendo que estaba “bastante seguro” de su capacidad para retener el dinero, pero se negó a ofrecer detalles.

El vicepresidente también fue vago sobre los criterios que Walz necesitaría cumplir para asegurar la liberación de los fondos, o cuán rápido la administración estaría preparada para reanudar los pagos. Oz indicó que, para restaurar los fondos, Minnesota necesita verificar que los proveedores de servicios realmente atienden a personas con una necesidad genuina de los programas.

“Necesitamos saber que los proveedores realmente son proveedores legítimos. Muchas veces, no hay una persona que se pueda asociar con el propio tratamiento”, dijo Oz, y añadió que los estados también deben asegurarse de que los proveedores no estén “ya en problemas por hacer cosas indebidas”.

“Hay toda una serie de herramientas que podemos usar, incluyendo verificar antes de pagar la factura que esta sea legítima”, añadió. “Esa revisión antes del pago es increíblemente importante”.

Oz dijo que le han impuesto al Gobierno de Walz un plazo de 60 días para responder.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.