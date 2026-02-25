La mayoría de los estadounidenses creen que el Gobierno no los protege de los productos químicos tóxicos

Por Sandee LaMotte, CNN

Más del 70 % de los adultos estadounidenses están muy o algo preocupados por la exposición a sustancias químicas tóxicas en sus alimentos y agua potable, según una nueva encuesta de Pew Charitable Trusts.

La preocupación pública es tan intensa que 5 de cada 6 adultos en Estados Unidos manifestaron que desean que el Gobierno federal y la industria tomen más medidas para protegerlos.

Pew es una organización no gubernamental independiente y una organización benéfica pública que recopila datos sobre conservación ambiental, salud pública, políticas estatales y federales, y seguridad económica.

La encuesta se realizó en octubre como parte de su nuevo proyecto sobre sustancias químicas más seguras.

Hasta el 84 % de los más de 5.000 adultos encuestados manifestaron que el Gobierno federal “necesita hacer más para identificar y regular los químicos dañinos que se encuentran en los productos de uso diario”.

Estas fuertes creencias trascendieron la edad y el partido. Entre el 81 % y el 86 % de todas las edades y casi el 80 % de los republicanos, el 88 % de los demócratas y el 90 % de quienes se negaron a identificar su afiliación política, pensaban que el Gobierno no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad química.

Los resultados de la encuesta contrastan marcadamente con las recientes acciones de la administración Trump, declaró David Andrews, director científico interino del Grupo de Trabajo Ambiental o EWG, una organización de defensa de la salud que publica una lista anual de productos contaminados denominada “La Docena Sucia”.

“Mientras que los estadounidenses de todo el espectro político exigen una mayor supervisión y rendición de cuentas sobre las sustancias químicas tóxicas, la administración está tomando medidas en la dirección opuesta”, declaró Andrews en un correo electrónico. “La semana pasada, el presidente Trump, con el apoyo del secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., emitió una orden ejecutiva destinada a aumentar la producción de glifosato, un probable carcinógeno”.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. La Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como probable carcinógeno.

“Por un lado, hablan de hacer que los alimentos sean más seguros, por otro, están impulsando políticas que benefician a los fabricantes de pesticidas y podrían aumentar la exposición a sustancias químicas nocivas”, comentó Andrews, refiriéndose a Trump y Kennedy.

En respuesta a un correo electrónico, la secretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Emily Hilliard, contestó a CNN que “la administración Trump y el HHS, bajo el liderazgo del secretario Kennedy, han hecho más para proteger al pueblo estadounidense y eliminar toxinas de nuestros alimentos y medio ambiente que cualquier otra administración en la historia”.

En cuanto al glifosato, Hilliard respondió que la administración estaba cambiando el rumbo hacia “sistemas de agricultura regenerativa” y que hasta entonces una pérdida repentina de pesticidas “reduciría el rendimiento de los cultivos, aumentaría los precios de los alimentos y aceleraría el cierre de granjas”.

Además de la preocupación por la exposición a toxinas en los alimentos y el agua potable, más del 60 % de los adultos estadounidenses también están muy o algo preocupados por los productos químicos que la industria utiliza en los juguetes para niños y productos para bebés, envases de alimentos y bienes de cuidado personal como el maquillaje, según la encuesta de Pew.

“Existen más de 350.000 sustancias químicas en el comercio y al menos 15.159 sustancias químicas en materiales en contacto con alimentos —la mayoría de las cuales carecen de evaluaciones de riesgos— , por lo que es evidente que el enfoque regulatorio actual ha fracasado”, declaró en un correo electrónico Jane Muncke, directora general y científica del Food Packaging Forum, una fundación sin fines de lucro con sede en Zúrich, Suiza, dedicada a la comunicación e investigación científica.

Muncke no participó en el informe de Pew.

La encuesta también encontró que el 83 % de los adultos estadounidenses creen firmemente o bastante firmemente que “no se puede confiar en que las empresas que fabrican sustancias químicas presentes en productos de uso diario garanticen la seguridad de sus ofertas sin supervisión gubernamental”.

“Esa respuesta fue increíble porque fue consistente en todos los grupos demográficos que evaluamos como parte de la encuesta”, señaló Jennifer McPartland, directora del proyecto de productos químicos más seguros de Pew.

Un porcentaje similar de los encuestados también deseaba mayor transparencia por parte de los fabricantes sobre las sustancias químicas presentes en sus productos. Y si fuera necesario limpiar la contaminación química, el 77 % de los que respondieron quería que la industria la financiara.

“La evaluación de la seguridad química no es adecuada y necesita ser revisada urgentemente, por lo que estoy de acuerdo con la mayoría de los estadounidenses en este tema”, expresó Muncke.

Un portavoz del Consejo Estadounidense de Química, que representa a los fabricantes de productos químicos, comentó a CNN: “Los estadounidenses deben saber que los productos químicos comercializados están sujetos a la supervisión del Gobierno.

“Nuestros miembros realizan análisis científicos exhaustivos para evaluar el riesgo potencial de sus productos químicos, desde su desarrollo hasta su uso y eliminación segura. Trabajamos con organismos reguladores, minoristas y fabricantes para brindarles información sobre nuestros productos químicos”, escribió Tom Flanagin, director sénior de comunicaciones de productos de ACC, en un correo electrónico.

La preocupación por los riesgos de los retardantes de llama, los metales pesados, los pesticidas y los productos químicos disruptores endocrinos que imitan las hormonas en el cuerpo ha ido creciendo a medida que más estudios apuntan a graves consecuencias para la salud.

El bisfenol A, o BPA, es un disruptor endocrino que se ha relacionado con anomalías fetales, bajo peso al nacer y trastornos cerebrales y del comportamiento en bebés y niños.

En adultos, esta sustancia química se ha relacionado con el desarrollo de diabetes, enfermedades cardíacas, disfunción eréctil, cáncer y un 49 % más de riesgo de muerte prematura en un plazo de 10 años.

Los ftalatos, presentes en productos de consumo como recipientes para almacenar alimentos, champú, maquillaje, perfumes y juguetes infantiles, se han relacionado con problemas reproductivos, como malformaciones genitales y testículos no descendidos en bebés varones, así como con un menor recuento de espermatozoides y niveles de testosterona en varones adultos.

Diversos estudios también han vinculado los ftalatos con el asma, la obesidad infantil y el cáncer.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS, están presentes en la sangre de aproximadamente el 98 % de los estadounidenses, según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Utilizadas desde la década de 1950 para fabricar productos de consumo antiadherentes, repelentes al agua y al aceite, y resistentes a los cambios de temperatura, las PFAS se han vinculado a graves problemas de salud, como cáncer, problemas de fertilidad, colesterol alto, alteraciones hormonales, daño hepático, obesidad y enfermedades tiroideas.

